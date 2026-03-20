Von der Leyen: ETS-i muudatused tulevad lähipäevil

Euroopa Komisjon esitab lähipäevil ettepaneku süsinikuturu reservi suurendamiseks ja 30 miljardi euro suuruse dekarboniseerimisfondi loomiseks. Tegemist on vastusega Euroopa Liidu liidrite survele piirata süsihappegaasi kvootide mõju elektriarvetele, kirjutab Politico.

Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et Euroopa Liidu täitevvõim töötab välja meetmete paketi, mis pakub nii kiiret leevendust kui ka struktuurseid muudatusi kõrgete energiahindade ohjeldamiseks. Meetmed puudutavad kõiki elektriarve komponente alates maksudest ja tasudest kuni süsinikuheitmetasudeni.

Lähipäevil plaanitakse muuta heitmekaubanduse süsteemi (ETS) kahte osa. ETS kohustab tehaseid ja elektrijaamu ostma loa iga õhku paisatava CO2-tonni kohta.

"Need muudatused tulevad järgmiste päevade jooksul," sõnas von der Leyen neljapäevase EL-i tippkohtumise järgsel pressikonverentsil.

Plaanitavad sammud hõlmavad nn võrdlusaluste uuendamist, mis määravad, kui palju tasuta saastekvoote konkreetne tööstussektor saab. Samuti soovitakse suurendada turustabiilsusreservi (MSR) "löögijõudu", mis reguleerib ETS-i kvootide pakkumist.

Keskmises perspektiivis viitas von der Leyen sel suvel plaanitavale ETS-i ülevaatusele ning uuele "ETS-i investeeringute turgutajale", mis annab tööstusele rahalist tuge.

Selle stiimulfondi eelarve on umbes 30 miljardit eurot ning seda rahastatakse 400 miljoni ETS-i saastekvoodi müügist.

"Eesmärk on rahastada dekarboniseerimisprojekte," ütles von der Leyen, lisades, et süsteem põhineb "kes ees, see mees" põhimõttel ning fookuses on madalama sissetulekuga EL-i liikmesriigid.

Tippkohtumise järeldustes palusid liidrid komisjonil viia ETS-i ülevaatus läbi hiljemalt 2026. aasta juuliks. Eesmärk on vähendada süsiniku hinna volatiilsust ja leevendada selle mõju elektrihinnale, säilitades samal ajal heitmekaubanduse keskse rolli kliimapoliitikas.

Võrreldes varasemate kavanditega kutsuti lõppjäreldustes komisjoni üles tegema liikmesriikidega tihedat koostööd "riiklike ajutiste ja suunatud meetmete" väljatöötamiseks. Kahe diplomaadi sõnul oli see lisandus suunatud eelkõige Itaaliale ja Poolale, kes on rõhutanud oma sõltuvust fossiilkütustest ja nõudnud seetõttu ETS-is suuremaid muudatusi.

Vastates küsimusele Itaalia vastuolulise dekreedi kohta, millega subsideeritakse elektriettevõtete ETS-i kulusid, märkis von der Leyen: "Kuna liikmesriikide energiaportfellid on erinevad, ei saa meil olla kõigile ühtviisi sobivat lahendust." Ta lubas teha Itaalia valitsusega dekreedi osas tihedat koostööd.

Üldiselt hindas von der Leyen neljapäevast tippkohtumist heitmekaubanduse süsteemi jaoks positiivseks. EL-i peamine kliimameede pääses riigijuhtide nõutud põhjalikest muudatustest ning seda kiideti kui olulist hooba üleminekul odavamale puhtale energiale.