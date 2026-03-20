Le Peni liitlane võib tõusta Prantsuse Riviera keskuse etteotsa

Päikeseloojang Prantsuse Rivieras Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Alexandre Dimou
Marine Le Peni juhitud Rahvusliku Liidu (RN) liitlane Eric Ciotti võib võita Prantsuse Rivieras asuva Nice'i linnapeavalimiste teise vooru. RN loodab nüüd, et konservatiivse taustaga Ciotti edu toob paremtsentristid tulevastel presidendivalimistel parempopulistide selja taha.

Politico hindab, et nädalavahetusel toimuvatel Nice'i valimistel võivad olla ka laiemad tagajärjed. See tekitab taas küsimusi, kas populaarsust kaotavad traditsioonilised konservatiivid võivad lõpuks ühendada jõud Marine Le Peni ja Jordan Bardella juhitud populistidega. 

RN-i liitlane Ciotti võib kerkida Prantsusmaa rahvaarvult viienda linna linnapeaks. Endine konservatiivide liider sai esimeses voorus 43,4 protsenti häältest ja suutis alistada ametisoleva linnapea Christian Estrosi. Viimane sai veidi üle 30 protsendi häältest ning tõenäoliselt asub Ciotti pärast teist vooru Nice'i etteotsa. 

"Nice'i rahvas avaldas soovi pöörata uus lehekülg. Muutuste aeg on käes," ütles Ciotti. 

Nice'i viimast kampaaniat saatsid skandaalid ja Ciotti aastakümneid kestnud tüli Estrosiga. Kampaania võttis inetu pöörde, kui Estrosi koduvärava külge pandi sea pea koos sinna trükitud solvangu ja Taaveti tähega. Estrosi naine on juudi päritolu ning rünnakut asusid uurima võimud.

Estrosi süüdistas rünnakus oma poliitilisi vastaseid. Juhtum muutus aga segasemaks, kuna võimud uurivad nüüd, kas rünnaku võisid korraldada tema enda leeri liikmed. Estrosi ise ütles, et langes poliitilise manipuleerimise ohvriks ning ootab uurimise tulemusi.

Samal ajal kerkib Prantsusmaal küsimus, kas Ciotti võimalik võit mõjutab ka riigiülest poliitilist maastikku. Praegu pole konservatiivide juht Bruno Retailleau populistidele toetust avaldanud, samas keeldus ta teises voorus ka Estrosit toetamast. Selle asemel kutsus ta valijaid üles hääletama oma südametunnistuse järgi. Samas on konservatiivid varem avalikult teatanud, et ei soovita oma toetajatel parempopuliste valida.

Ciotti ise oli konservatiivide liider aastatel 2022–2024. Ta soovis 2024. aasta ennetähtaegsete parlamendivalimiste eel teha koostööd populistidega, kuid võeti parteijuhi kohalt maha. Nüüd juhib ta väikeparteid, mis teeb koostööd parempopulistidega.

Ciotti toetab konservatiivset rahapoliitikat ning imetleb Argentina presidenti Javier Mileid. Ta üritab nüüd tuua rikkad inimesed parempopulistide selja taha. Viimastel polegi hetkel konkreetset majandusprogrammi, Le Pen ise on lubanud langetada makse ning kaitsta ka Prantsuse heaoluriigi mudelit.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

