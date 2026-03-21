Trump ähvardas Iraani elektrijaamu rünnata ja hävitada

USA president Donald Trump ähvardas laupäeval Iraani elektrijaamu rünnata ja hävitada, kui Hormuzi väina 48 tunni jooksul ei avata. Päev varem andis Trump mõista, et kaalub sõjalise operatsiooni lõpetamist Iraani vastu.

"Kui Iraan ei ava täielikult, ilma ähvardusteta Hormuzi väina 48 tunni jooksul alates sellest täpsest hetkest, ründavad ja hävitavad Ameerika Ühendriigid nende erinevaid elektrijaamu, alustades suurimast!" kirjutas Trump Truth Sociali postituses.

Trump postitas laupäeval kell 19.44 idaranniku aja järgi, mis tähendab, et tema tähtaeg lõpeb teisipäeval kell 3.14 Teheranis (teisipäeval kell 2.44 Ida-Euroopa aja järgi).

See ähvardus tähistab Trumpi retoorika eskaleerumist. Ta on varem vihjanud Iraani infrastruktuuri ründamise võimalusele, kuid hoiatanud, et see kahjustaks riigi võimet end üles ehitada. Teisalt näitab Trumpi ähvardus, et väina sulgemine annab Iraanile märkimisväärse mõjuvõimu.

Trumpi viimane ähvardus tuleb päev pärast seda, kui ta ütles, et USA kaalub Lähis-Idas sõjaliste pingutuste lõpetamist ja lükkas ümber küsimused Valge Maja plaani kohta taastada liiklus Hormuzi väinas, öeldes, et "teatud hetkel see avaneb iseenesest".

Trump reedel: oleme lähedal eesmärkidele

Trump ütles reede õhtul sotsiaalmeedia tehtud postituses, et USA on oma eesmärkide saavutamisele lähedal ja esitas nõudmise, et teised riigid peaksid võtma juhtrolli Hormuzi väina laevatee valvamisel, mille sulgemine on tekitamas ülemaailmset energiašokki.

"Oleme oma eesmärkide saavutamisele väga lähedal ning kaalume oma suurte sõjaliste pingutuste vähendamist Lähis-Idas seoses Iraani terrorirežiimiga," teatas Trump keskkonnas Truth Social.

"Hormuzi väina peavad vajadusel valvama ja korrakaitset teostama teised riigid, kes seda kasutavad – Ameerika Ühendriigid seda ei tee!" lisas ta. "Kui meilt palutakse, aitame neid riike nende Hormuzi-püüdlustes, kuid see ei tohiks olla vajalik, kui Iraani oht on kõrvaldatud."

Trump ja tema administratsioon on saatnud USA eesmärkide kohta vastakaid sõnumeid kogu sõja vältel, mis on kestnud täpselt kolm nädalat.

Iraani president: sõja lõppemiseks peavad kohe lõppema USA-Iisraeli rünnakud

Iraani president Masoud Pezeshkian ütles laupäeval telefonikõnes India peaministri Narendra Modiga, et selleks, et sõda saaks lõppeda, peavad USA-Iisraeli rünnakud kohe lõppema.

Pezeshkiani sõnul peaksid lisaks olema garantiid, et tulevikus taolist agressiooni enam ei toimuks ning et selles peaks oma roll olema ka BRICS-i riikidel.

Iisraeli kaitseminister: Iraani-vastaste rünnakute intensiivsus kasvab

Iisrael ja USA hoogustavad tuleval nädalal õhurünnakuid Iraanile, ütles kaitseminister Israel Katz laupäeval.

"Iisraeli kaitsejõudude ja USA sõjaväe Iraani terrorirežiimi ja taristu vastaste rünnakut intensiivsus kasvab sel nädalal märkimisväärselt," ütles Katz kaitseministeeriumi avalduses.

Iraan püüdis hiljuti rünnata USA ja briti ühisbaasi India ookeanis

Iraan tulistas hiljuti kaks ballistilist raketti India ookeanis asuva USA ja Ühendkuningriigi ühise sõjaväebaasi suunas Diego Garcia saarel, teatas reedel väljaanne The Wall Street Journal viitega Ameerika Ühendriikide ametnikele.

Kumbki rakett ei tabanud sihtmärki, mis asub Iraani territooriumist umbes 4000 kilomeetri kaugusel, kuid rakettide väljalaskmine viitab sellele, et Teheranil on varem arvatust märksa pikema tegevusraadiusega raketid, seisis leheuudises.

Üks rakettidest purunes lennu ajal ning teist püüti tabada USA sõjalaevalt välja lastud püüdurraketiga, kuid pole selge, kas rakett sai tabamuse, teatas The Wall Street Journal.

Chagose saarestiku suurimal saarel Diego Garcial on üks kahest baasist, mida Suurbritannia lubab Ühendriikidel kasutada "kaitseoperatsioonideks" Iraani vastu.

USA väed on baasi paigutanud pommitajaid ja muud varustust. See on Aasia operatsioonide võtmekeskus, mida kasutati ka Ühendriikide pommitamiskampaaniateks Afganistanis ja Iraagis.

Suurbritannia on nõustunud andma Chagose saared tagasi Mauritiusele pärast nende valdamist alates 1960. aastatest ning säilitab rendilepingu Diego Garcia baasile, mis asub saarestiku suurimal saarel. USA president Donald Trump on otsust teravalt kritiseerinud.

Saudi Araabia tõrjus riigi idaosas 22 drooni

Saudi Araabia tegi riigi idaosas kahjutuks 22 drooni, teatas kaitseministeerium laupäeval.

"Idapiirkonnas püüti kinni ja hävitati 10 drooni," postitas ministeerium sotsiaalmeediaplatvormil X.

Ministeerium teatas hiljem, et õhutõrje tulistas riigi idaosas alla veel 12 drooni.

Iraan on jätkanud kättemaksurünnakuid Saudi Araabia ja naaberriikide vastu vastusena USA ja Iisraeli sõjalistele löökidele, mis algasid 28. veebruaril.

Bagdadis rünnati drooniga Iraagi luureteenistust

Bagdadi kesklinna jõukas elamurajoonis rünnati laupäeva hommikul drooniga Iraagi luureteenistust, teatas kõrge julgeolekuametnik.

"Droon ründas Iraagi riikliku luureteenistuse peakorterit Mansouri linnaosas kohaliku aja järgi kella 10.00 paiku," ütles Iraagi valitsuse julgeolekumeeskonna meediaüksuse juht kindral Saad Maan lühikeses avalduses.

Anonüümsust palunud Iraagi julgeolekuametnik ütles varem, et rünnaku sihtmärgiks oli riikliku luureteenistuse sidehoone. Teenistus teeb rahvusvahelise džihadismivastase koalitsiooni raames koostööd USA nõunikega Iraagis.

Sama allika teatel kukkus operatsiooni filminud teine droon alla eraspordiklubisse, mis on populaarne Iraagi eliidi ja välisdiplomaatide seas.

Iraan lubab aidata Jaapani laevu Hormuzi väinas

Iraan on valmis aitama Jaapani laevu maailma kütusevarustuse jaoks elutähtsal marsruudil läbi Hormuzi väina, ütles välisminister Abbas Araghchi laupäeval avaldatud intervjuus Kyodo Newsile.

Jaapan sõltub Lähis-Idast imporditavast toornaftast, millest suurem osa läbib Hormuzi väina.

Iraan on USA-Iisraeli rünnakute eest kättemaksuks väina sisuliselt sulgenud, mis on sundinud laevateest sõltuvaid riike otsima alternatiivseid marsruute ja kasutusele võtma oma reserve.

Reedeses telefoniintervjuus Kyodo Newsile eitas Araghchi väina sulgemist, rõhutades, et piirangud kehtivad Iraani ründavatele riikidele, samas kui teistele pakutakse abi.

"Me ei ole väina sulgenud. See on avatud," ütles ta.

Ta lisas, et Iraan on valmis tagama Jaapanile ohutu läbipääsu.

Maailma suuruselt neljas majandus on viies suurim naftaimportija, importides 95 protsenti oma naftast Lähis-Idast, millest 70 protsenti läbib Hormuzi väina.

Esmaspäeval teatas Tokyo, et alustab oma strateegiliste naftavarude kasutamist, mis on ühed maailma suurimad. Riigi varud katavad 254 päeva sisetarbimise.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri liikmed leppisid 11. märtsil kokku naftavarude kasutuselevõtus, et leevendada Lähis-Ida sõjast tingitud hinnatõusu – tegemist on seni suurima omataolise sammuga.

USA sõjavägi: Iraanist lähtuv oht Hormuzi väinale on vähenenud

USA sõjavägi teatas laupäeval, et Iraani võime Hormuzi väina ohustada on nõrgenenud, kuna sel nädalal pommitati maa-alust rajatist, kus riik hoidis tiibrakette ja muud relvastust.

"Me ei hävitanud mitte ainult rajatist, vaid ka luure tugipunkte ja raketiradarite releejaamu, mida kasutati laevaliikluse jälgimiseks," ütles USA keskväejuhatuse (CENTCOM) ülem admiral Brad Cooper sotsiaalmeedias.

"Selle tulemusel on Iraani võime ohustada meresõiduvabadust Hormuzi väinas ja selle ümbruses nõrgenenud ning me jätkame nende sihtmärkide ründamist," lisas ta.

Putini sõnul seisab Venemaa Iraani kõrval

Venemaa president Vladimir Putin ütles laupäeval, et Venemaa on jätkuvalt Iraani ustav sõber ning usaldusväärne partner.

Kremli teatel saatis Putin Iraanis alanud uue aasta puhul tervitused Iraani kõrgeimale juhile ajatolla Khameneile ning presidendile Masoud Pezeshkianile.

Venemaa mõistis teisipäeval hukka USA ja Iisraeli rünnaku Natanzi uraanirikatustehasele.