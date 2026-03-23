Eestis jätkub piimatoodete hinna langus veel mitu kuud

Foto: Priit Mürk/ERR
Piimatoodete hinnad on Eestis olnud languses alates eelmise aasta lõpust. Selle põhjuseks on eelkõige hinnalangus Euroopa turul, kuid ka probleemid E-piimaga. Mujal Euroopas on hinnalangus juba peatunud, Eesti tarbijad võivad veel mitu kuud nautida odavnevaid hindu, enne kui need taas tõusule pööravad.

Esimesena võis hinnalangust piimalettidel märgata või hinnas, nüüd aga on see laienenud ka teistele toodetele. Joogipiima hind on langenud keskmiselt seitse protsenti, juustudel 20 ja võil 25 protsenti.

"Tegemist ei ole üksiku kampaaniaperioodiga, vaid näeme, et viimastel kuudel tavahinnad on alla tulnud," ütles Prisma hanke- ja sortimendijuht Kaimo Niitaru.

Umbes kaks kolmandikku piimatoodetest müüakse kampaaniahindadega. Tootjate jaoks algas hinna langus juba mõnda aega varem. 

"Meie oma majast viimased hinnatõusud saatsime välja aasta tagasi ja meile kahjuks peale seda on hinnad ainult allapoole läinud. Samas me kõiki tooteid poelettidel ei jälgi, aga piimatööstuste poolt võin öelda laiemalt, et hinnatõuse ei ole tehtud aasta aega kindlasti," lausus Valio tegevdirektor Maido Solovjov.

Põllumajandus-kaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht Ants-Hannes Viira näeb põhjust eelkõige Euroopa hulgituru hindades.

"Eelneval paaril aastal on olnud piima ja piimatoodete hinnad väga kõrged. Ja see on olnud piimatootjate jaoks väga soodne periood, nad on tootmist laiendanud, tootmismahtu suurendanud. Nüüd on see olukord, kus tarbimine ei ole tootmisega kaasa tulnud ja on ületootmine ja hinnad langevad. Kui need langevad, siis mingi aja möödudes väheneb tootmine. Turg saavutab uuesti tasakaalu ja jõuavad hinnad normaalsele tasemele tagasi," rääkis Viira.

Lisaks mõjutas Eesti piimatoodete hindu juba eelmisel aastal E-piima liikumine pankroti suunas – juba mullu suvel müüdi E-piima juustu suurte allahindlustega, veidi enam kui kuus eurot kilo eest, samal ajal kui teised juustud olid enam kui kaks korda kallimad.

"See sundis ka teisi kodumaised piimatööstusi oma juustuhindu langetama. Selles mõttes E-piima ümber toimuv on kohalikku piimaturgu mõjutanud juba pikemat aega. Lootus ongi see, et aasta teisel poolel olukord normaliseerub. Lootus on see, et E-piima tööstus hoolimata pankrotiprotsessist jääb siiski toimima, see on väga oluline. Kui see  tööstus täna ei toimiks, siis me näeksime oluliselt madalamaid piima kokkuostuhindu ja tuleks mitmetel tootjatel ilmselt veelgi oma tootmine sulgeda," lausus Viira.

Euroopas hulgihinnad juba tasapisi tõusevad.

"Kui vaadata, mis on teinud või ja lõssipulbri hinnad näiteks Saksa turul, siis hinnalanguse põhi oli detsembris-jaanuaris. Veebruaris ja märtsis oleme juba näinud hinnatõusu. Tõsi, juustude hinnad veel ei ole hakanud tõusma, aga me võime arvata, et põhi on möödas ja tasapisi hakkavad hinnad kasvama," ütles Viira.

Eestini jõuab piimatoodete hinnatõus ilmselt mõne kuu pärast, aasta keskel või sügisel. Enne seda võivad tarbijad aga veel veidi hinnalangust nautida.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:55

Ukraina õhurünnak peatas väidetavalt Vene naftaekspordi Primorski sadamast Uuendatud

19:54

Vare: Primorski sadamas võib naftaekspordi taastamine võtta päevi Uuendatud

19:38

Kas Tadej Pogacar on juba läbi aegade parim rattur?

19:09

Trump lükkas Iraani energiataristu pommitamise edasi, nafta hind langeb Uuendatud

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:50

Mitmes Helsingi toidupoes valitseb munalettidel sageli tühjus

18:50

Konrad Mägi Londoni näituse kuraator: Mägi vajab suuremat tähelepanu

18:48

Mazet lahkus Norra ja Olsbu Röiseland Saksamaa koondise juurest

18:45

VAT-is esietendub Triin Brigitta Heidovi diplomilavastus "Diktaatori sünd"

18:43

ERR Ukrainas: rindeäärsed külad kannatavad endiselt Venemaa rünnakute all

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:55

Ukraina õhurünnak peatas väidetavalt Vene naftaekspordi Primorski sadamast Uuendatud

10:31

Meedia: Ungari välisminister andis aastaid Venemaale EL-i salainfot

12:26

Iisraeli meedia andmeil kaalub USA Khargi saare vallutamist Uuendatud

11:05

Kasiinoseaduse vea tõttu vallandatud ametnik kavatseb otsuse vaidlustada

06:37

Riik kaalub tervisekassalt raha saamise siduda patsiendi paranemisega

22.03

17-aastane jooksutalent sai ajaloolise MM-kulla, Hodgkinsonile kindel võit Uuendatud

22.03

Terras: peame tegema kõik, et Ukraina edasi sõdiks

08:30

Rainer Saks: Trumpi frustreeritud postitused olukorda Lähis-Idas ei paranda

22.03

Kolesteroolihäireid esineb üha enam ka noortel ja naistel

22.03

Trump ähvardas Iraani elektrijaamu rünnata ja hävitada Uuendatud

ilmateade

loe: sport

19:38

Kas Tadej Pogacar on juba läbi aegade parim rattur?

18:48

Mazet lahkus Norra ja Olsbu Röiseland Saksamaa koondise juurest

18:18

Naiste meistriliiga avavoorus teenisid võidu Flora ja Viimsi

17:48

Iga Swiatek lõpetas treeneriga koostöö

loe: kultuur

18:50

Konrad Mägi Londoni näituse kuraator: Mägi vajab suuremat tähelepanu

18:45

VAT-is esietendub Triin Brigitta Heidovi diplomilavastus "Diktaatori sünd"

15:40

"Ave Maria" kogus avanädalavahetusel pea 7000 külastust

13:54

Margit Mutso: Karp pole oma tööde suhtes ühti nii tundetu

loe: eeter

14:32

Liikumisõpetaja: nutiseadmed pärsivad noorte loomulikku liikumisvajadust

14:30

Liilit Kirss: isa tegi oma haiguse avastamise pere jaoks väga raskeks

11:33

Allan Noormets: fännidega on päris raske olnud

10:05

Aapo Ilves: Kukerpillide laulutekstid olid mulle õrnas eas suureks abiks

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (23.03.2026 18:00:00)

18:30

Riik plaanib hooldekodude järjekordi lühendada koduhooldusteenuste toel

15:30

Loodusturismi arendajad: omavalitsuste ja riigi kõrval võiksid taristu rajamisse ja hooldamisse anda panuse ka kasutajad ise

15:20

Raadiouudised (23.03.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (23.03.2026 12:00:00)

12:25

Räpina aianduskool ei suuda vähenenud rahastusega täita riigi seatud nõudmisi

09:55

Riik soovib tervishoiuasutuse rahastamise siduda patsiendi tervenemisega

09:55

Haridusministeerium soovib, et rahvastikuregistris saaks endale märkida ka kaks emakeelt

09:20

Raadiouudised (23.03.2026 09:00:00)

22.03

Tallinn algatas uue detailplaneeringu Pirita TOP-i alal

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo