Eestis jätkub piimatoodete hinna langus veel mitu kuud

Piimatoodete hinnad on Eestis olnud languses alates eelmise aasta lõpust. Selle põhjuseks on eelkõige hinnalangus Euroopa turul, kuid ka probleemid E-piimaga. Mujal Euroopas on hinnalangus juba peatunud, Eesti tarbijad võivad veel mitu kuud nautida odavnevaid hindu, enne kui need taas tõusule pööravad.

Esimesena võis hinnalangust piimalettidel märgata või hinnas, nüüd aga on see laienenud ka teistele toodetele. Joogipiima hind on langenud keskmiselt seitse protsenti, juustudel 20 ja võil 25 protsenti.

"Tegemist ei ole üksiku kampaaniaperioodiga, vaid näeme, et viimastel kuudel tavahinnad on alla tulnud," ütles Prisma hanke- ja sortimendijuht Kaimo Niitaru.

Umbes kaks kolmandikku piimatoodetest müüakse kampaaniahindadega. Tootjate jaoks algas hinna langus juba mõnda aega varem.

"Meie oma majast viimased hinnatõusud saatsime välja aasta tagasi ja meile kahjuks peale seda on hinnad ainult allapoole läinud. Samas me kõiki tooteid poelettidel ei jälgi, aga piimatööstuste poolt võin öelda laiemalt, et hinnatõuse ei ole tehtud aasta aega kindlasti," lausus Valio tegevdirektor Maido Solovjov.

Põllumajandus-kaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht Ants-Hannes Viira näeb põhjust eelkõige Euroopa hulgituru hindades.

"Eelneval paaril aastal on olnud piima ja piimatoodete hinnad väga kõrged. Ja see on olnud piimatootjate jaoks väga soodne periood, nad on tootmist laiendanud, tootmismahtu suurendanud. Nüüd on see olukord, kus tarbimine ei ole tootmisega kaasa tulnud ja on ületootmine ja hinnad langevad. Kui need langevad, siis mingi aja möödudes väheneb tootmine. Turg saavutab uuesti tasakaalu ja jõuavad hinnad normaalsele tasemele tagasi," rääkis Viira.

Lisaks mõjutas Eesti piimatoodete hindu juba eelmisel aastal E-piima liikumine pankroti suunas – juba mullu suvel müüdi E-piima juustu suurte allahindlustega, veidi enam kui kuus eurot kilo eest, samal ajal kui teised juustud olid enam kui kaks korda kallimad.

"See sundis ka teisi kodumaised piimatööstusi oma juustuhindu langetama. Selles mõttes E-piima ümber toimuv on kohalikku piimaturgu mõjutanud juba pikemat aega. Lootus ongi see, et aasta teisel poolel olukord normaliseerub. Lootus on see, et E-piima tööstus hoolimata pankrotiprotsessist jääb siiski toimima, see on väga oluline. Kui see tööstus täna ei toimiks, siis me näeksime oluliselt madalamaid piima kokkuostuhindu ja tuleks mitmetel tootjatel ilmselt veelgi oma tootmine sulgeda," lausus Viira.

Euroopas hulgihinnad juba tasapisi tõusevad.

"Kui vaadata, mis on teinud või ja lõssipulbri hinnad näiteks Saksa turul, siis hinnalanguse põhi oli detsembris-jaanuaris. Veebruaris ja märtsis oleme juba näinud hinnatõusu. Tõsi, juustude hinnad veel ei ole hakanud tõusma, aga me võime arvata, et põhi on möödas ja tasapisi hakkavad hinnad kasvama," ütles Viira.

Eestini jõuab piimatoodete hinnatõus ilmselt mõne kuu pärast, aasta keskel või sügisel. Enne seda võivad tarbijad aga veel veidi hinnalangust nautida.