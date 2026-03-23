Kerkinud hinnad maailmaturul tõstavad gaasi hinda ka Eesti kodutarbijale

Iraani sõja tõttu on maagaasi turuhind tõusnud kaks korda ning seetõttu võivad tõusta gaasitariifid ka Eestis. Gaasiprobleemid on isegi suuremad ja pikemaajalisemad nafta omadest, mistõttu järgmine kütteperiood võib kujuneda tänavusest kallimaks.

Euroopa Komisjon kutsus Euroopa Liidu liikmesriike üles alandama lähikuudel maagaasihoidlate täitmise eesmärki, et leevendada Lähis-Ida sõjast tingitud hinnasurvet. Komisjon palub kaaluda täitmise sihttaseme vähendamist 90-lt 80 protsendini.

"Ma mõtlen murega tuleva talve peale. Täna gaasivarud Euroopas on kuskil 28 protsendi ulatuses. Külmale talvele mindi ka mitte just väga täis varudega vastu ja see 28 protsenti on tegelikult viimaste aastate üks madalaim tase," lausus kütuseekspert Alan Vaht.

Iraani sõda ja Hormuzi väina sulgemine on mõjutanud gaasiturgu.

"Gaasi hinna tõus olnud suurusjärgus sada protsenti. Kui varem oli näha, et gaasi hind võiks jääda 30 euro kanti megavatt-tunnist, siis nüüd tulevikuprognoosid näitavad 55 kuni 60 eurost hinnataset," ütles Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu.

Juhul kui börsil gaasi hind jätkab tõusu, on ka Alexela sunnitud pakettide tariife tõstma, ütles Nõu. Suurima gaasimüüja Elengeri juht Margus Kaasik ütles et osal suurklientidel on juba gaas kallimaks läinud.

Märtsi ja aprilli hinnad olid veel nii-öelda sõjaeelsed hinnad, väiksemad, ja maikuus peaksid tõusma kodukliendile," lausus Kaasik.

Veel võib juba eeldada, et ka järgmine kütteperiood kujuneb praegu lõppevast kallimaks.

"Praegu ennustatakse umbes 60 eurot megavatt-tund. Kas see kujuneb sellest natuke odavamaks või veel kallimaks, seda näitab aeg," lausus Kaasik.

USA on maailma suurim LNG tootja, kuid peaaegu sama suur on Pärsia lahe ääres asuv Katar. Sõja tõttu on Katari LNG-võimsus mitmeks aastaks rivist väljas. Vaht ütles, et gaasiprobleem on nafta omast suurem ja see alles hakkab maailmas kohale jõudma.

"Tegelikult need probleemid on märksa laiemad. See ei piirdu ainult LNG ega vedelkütuste varustamisraskustega, vaid Austraalias on juba kütusepuudus, tanklad on tühjad. Austraalia põllumehed ütlesid, et nad sellel aastal vist teravilja enam maha ei hakka panema, sest väetiste hinnad on kosmosesse kerkinud," ütles Vaht.