Teisipäeval on ilm pilves, kuid sajuta

Eesti jääb eeloleval ööl üle Skandinaavia põhjatipu itta liikuva madalrõhkkonna lõunaserva ning veidi vihmapilvi levib üle maa läänest itta. Vastu hommikut tugevneb lõuna poolt kõrgrõhuala mõju, saju tõenäosus väheneb ja tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb laialt miinuspoolele. Päev on sajuta ja mõõdukalt soe, õhtu poole läheneb läänest uus madalrõhuala, mille ees lisandub pilvi ja saartele ka tuult.

Eelolev öö on Eestis muutliku pilvisusega. Öö hakul sajab kohati vihma. Kohati tekib udu. Puhub peamiselt edelatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni 2 kraadi vahel.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 3-8 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 3 kraadini.

Päev on vähese pilvisusega, pärastlõunal saartelt alates pilvisus tiheneb, kuid ilm on sajuta. Puhub peamiselt edela- ja lõunatuul 3-9, õhtul saartel puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 7 kuni 12, rannikul 3 kuni 6 kraadi.

Kolmapäeval laieneb vihmasadu üle terve maa. Öösel on sooja 1 kuni 5, päeval 8 kuni 13, tuulepealsel rannikul kuni 4 kraadi. Neljapäeval koonduvad sajupilved järk-järgult Ida-Eesti kohale. Öösel on sooja 2 kuni 8, päeval 6 kuni 11, tuulepealsel rannikul kuni 3 kraadi. Reedel sajuvõimalus väheneb ja laupäev tuleb üsna selge.