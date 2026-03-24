USA senat kinnitas Markwayne Mullini sisejulgeolekuministriks

Vabariiklaste enamusega senat toetas Mullinit häältega 54:45.

Sisejulgeolekuministriks saanud 48-aastane Mullin on esimese ametiaja senaator Oklahoma osariigist. Mullin vahetas sellel ametikohal välja Kristi Noemi. Trump teatas juba märtsi alguses, et Noem lahkub ametist.

USA president on kirjeldanud Mullinit "MAGA sõdalasena" ja avaldanud veendumust, et temast saab suurepärane sisejulgeolekuminister.

"Markwayne hakkab väsimatult töötama selle nimel, et hoida meie piir turvalisena, peatada migrantide kuritegevus, mõrvarite ja teiste kurjategijate ebaseaduslik sisenemine meie riiki, lõpetada illegaalsete uimastite nuhtlus ja teeb Ameerika taas turvaliseks," ütles Trump märtsi alguses.

President lisas tollal, et 54-aastasest Noemist saab tema erisaadik uues läänepoolkera julgeolekualgatuses, mida ta nimetas "Ameerikate kilbiks" (The Shield of the Americas).

"Kristi Noem on meid hästi teeninud ning saavutanud arvukalt suurepäraseid tulemusi. Eriti piiril," kinnitas Trump