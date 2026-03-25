X!

Meedia: USA saatis Iraanile 15-punktilise sõja lõpetamise kava

USA ja Iisrael jätkavad Iraanis asuvate sihtmärkide pommitamist
Autor/allikas: Kuvatõmmis
Rahvusvaheline meedia teatas, et Ühendriigid saatsid Iraanile 15-punktilise sõja lõpetamise kava. Kava kohaselt ei tohi Iraan valmistada tuumapommi ning Donald Trumpi sõnul on režiim sellega ka nõustunud.

"Nad on nõustunud. Neil ei saa kunagi olema tuumarelva. Nad on sellega nõustunud," rääkis teisipäeval Trump.

Ajalehe The New York Times allikate teatel saadeti ettepanek Iraanile Pakistani kaudu. Iisraeli telekanali Channel 12 andmetel püüavad Trumpi eriesindaja Steve Witkoff ja väimees Jared Kushner sõlmida kuuajalist relvarahu, mille jooksul peetakse läbirääkimisi 15-punktilise kava üle.

Kava kohaselt tuleks lõpetada igasugune uraani rikastamine Iraani pinnal ja anda üle rikastatud materjal,  millest Iisraeli ja Ühendriikide sõnul saaks valmistada tuumapommi. Vastutasuks lõpetataks kõik Iraani-vastased sanktsioonid.

Ajaleht The Wall Street Journal teatas, et plaan peegeldab laias laastus sama ettepanekut, mida arutati vahetult enne sõja algust.

Iraani režiim on samas teatanud, et läbirääkimisi ei toimu ning esitas USA-le oma nõudmised. The Wall Street Journali teatel nõuab Teheran kõikide USA sõjabaaside sulgemist Pärsia lahe piirkonnas. 

Samuti nõuab režiim hüvitist USA ja Iisraeli rünnakute eest. Lisaks nõuab Iraan kõikide sanktsioonide tühistamist. Samuti leiab Iraani režiim, et riigil on õigus Hormuzi väina läbisõidu eest tasu võtta. Üks USA ametnik nimetas neid nõudmisi naeruväärseks ja absurdseks.

Samal ajal on USA ja Iisrael jätkanud Teheranis asuvate sihtmärkide pommitamist. Ka Valge Maja pressijuht Karoline Leavitt andis märku, et USA sõjalised operatsioonid Iraani vastu jätkuvad seni, kuni Trumpi eesmärgid on saavutatud. Trump ise ei ole veel avaldanud, kellega Ühendriigid Teheranis läbirääkimisi peavad. 

Meedia teatel kavatseb USA saata Lähis-Itta tuhandeid sõdureid. Allikate teatel saadab Pentagon Lähis-Itta kolm tuhat sõdurit, kes kuuluvad 82. õhudessantdiviisi. Piirkonda on teel veel mitu tuhat merejalaväelast.

Meedias levivad nüüd väited, et USA kavatseb eliitsõjaväelaste toel hakata kontrollima Hormuzi väina läbivat laevaliiklust. Sellise käiguga oleks ka Iraani naftaeksport USA kontrolli all.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ, The New York Times, New York Post

Samal teemal

Vaata otse

Loetumad uudised

09:36

Venemaalt lennanud droon tabas Auvere jaama korstent Uuendatud

00:15

Suri muusik Gameboy Tetris Uuendatud

24.03

Trump: Iraan nõustus, et ei omanda kunagi tuumarelva Uuendatud

09:16

Droonid ründasid taas Venemaal asuvat Ust-Luga sadamat Uuendatud

24.03

WSJ: Trump muutis tagatoa diplomaatia mõjul oma seisukohta Iraani küsimuses

24.03

Ligi: toidu käibemaksu alandamine oleks rumal otsus

24.03

Primorski sadamas põlevad teist päeva naftamahutid Uuendatud

24.03

Sõja 1490. päev: Venemaa korraldas Ukraina vastu päevase massilise droonirünnaku Uuendatud

24.03

Tallinna Maakri asumisse plaanitakse mitut uut kõrghoonet

24.03

Kuue kuu euribor kerkis 2,6 protsendini Uuendatud

ilmateade

loe: sport

09:47

Jokic tassis kolmikduubliga Nuggetsi napi võiduni

09:08

Žalgiris leidis teisel poolajal oma rütmi ja alistas Bayerni

08:32

Maailmarekordimees Alekna heitis operatsioonilauale

08:05

Kollo ja Maasik lõpetasid Absa Cape Epicu

loe: kultuur

10:10

Suri balletilegend Mai Murdmaa

09:23

Liivrand: peame aru saama, et Mägi ei olnud Euroopa kontekstis väga originaalne

08:34

Galerii: avati Veneetsia arhitektuuribiennaali väljapanek "Las ma soojendan sind"

00:15

Suri muusik Gameboy Tetris Uuendatud

loe: eeter

10:17

Loodusfotograafid isa ja poeg: meeldejäävaim fotoelamus oli karu pulm

09:23

Liivrand: peame aru saama, et Mägi ei olnud Euroopa kontekstis väga originaalne

24.03

Teatripäeva gala lavastaja Mikk Jürjens: oluline on leida tasakaal

24.03

Endine profirattur: teadmine trekist hakkab vaikselt ära kaduma

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (25.03.2026 09:00:00)

24.03

Timpson: kohtute hinnangul suurendavad välisvangid nende töökoormust

24.03

Päevakaja (24.03.2026 18:00:00)

24.03

Järvamaal algasid kevadised põllutööd

24.03

Ministeerium plaanib Pärnumaal piirata ahvena ja koha püüki

24.03

Prantsuse poliitikas liigub tähelepanu presidendivalimistele

24.03

Raadiouudised (24.03.2026 15:00:00)

24.03

Suur osa 11- ja 12-aastastest lastest ei jõua tervisekontrolli

24.03

Tallinna keskturg ootab uuenduskuuriks linna otsuseid

24.03

Kolmapäeval sajab mitmel pool vihma

