Meedia: USA saatis Iraanile 15-punktilise sõja lõpetamise kava

Rahvusvaheline meedia teatas, et Ühendriigid saatsid Iraanile 15-punktilise sõja lõpetamise kava. Kava kohaselt ei tohi Iraan valmistada tuumapommi ning Donald Trumpi sõnul on režiim sellega ka nõustunud.

"Nad on nõustunud. Neil ei saa kunagi olema tuumarelva. Nad on sellega nõustunud," rääkis teisipäeval Trump.

Ajalehe The New York Times allikate teatel saadeti ettepanek Iraanile Pakistani kaudu. Iisraeli telekanali Channel 12 andmetel püüavad Trumpi eriesindaja Steve Witkoff ja väimees Jared Kushner sõlmida kuuajalist relvarahu, mille jooksul peetakse läbirääkimisi 15-punktilise kava üle.

Kava kohaselt tuleks lõpetada igasugune uraani rikastamine Iraani pinnal ja anda üle rikastatud materjal, millest Iisraeli ja Ühendriikide sõnul saaks valmistada tuumapommi. Vastutasuks lõpetataks kõik Iraani-vastased sanktsioonid.

Ajaleht The Wall Street Journal teatas, et plaan peegeldab laias laastus sama ettepanekut, mida arutati vahetult enne sõja algust.

Iraani režiim on samas teatanud, et läbirääkimisi ei toimu ning esitas USA-le oma nõudmised. The Wall Street Journali teatel nõuab Teheran kõikide USA sõjabaaside sulgemist Pärsia lahe piirkonnas.

Samuti nõuab režiim hüvitist USA ja Iisraeli rünnakute eest. Lisaks nõuab Iraan kõikide sanktsioonide tühistamist. Samuti leiab Iraani režiim, et riigil on õigus Hormuzi väina läbisõidu eest tasu võtta. Üks USA ametnik nimetas neid nõudmisi naeruväärseks ja absurdseks.

Samal ajal on USA ja Iisrael jätkanud Teheranis asuvate sihtmärkide pommitamist. Ka Valge Maja pressijuht Karoline Leavitt andis märku, et USA sõjalised operatsioonid Iraani vastu jätkuvad seni, kuni Trumpi eesmärgid on saavutatud. Trump ise ei ole veel avaldanud, kellega Ühendriigid Teheranis läbirääkimisi peavad.

Meedia teatel kavatseb USA saata Lähis-Itta tuhandeid sõdureid. Allikate teatel saadab Pentagon Lähis-Itta kolm tuhat sõdurit, kes kuuluvad 82. õhudessantdiviisi. Piirkonda on teel veel mitu tuhat merejalaväelast.

Meedias levivad nüüd väited, et USA kavatseb eliitsõjaväelaste toel hakata kontrollima Hormuzi väina läbivat laevaliiklust. Sellise käiguga oleks ka Iraani naftaeksport USA kontrolli all.