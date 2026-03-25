Trump teatas kõneluste pidamisest Iraaniga ja nafta hind langeb

USA president Donald Trump teatas teisipäeval, et Iraaniga käivad sõja lõpetamise üle kõnelused ning rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind võttis suuna alla.

Kolmapäeva hommikul oli Brenti toornafta hind umbes 100 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava nafta WTI hind on umbes 89 dollarit barreli kohta.

Trump ise ütles teisipäeval, et praegu käivad sõja lõpetamise üle läbirääkimised. Trump pole veel avaldanud, kellega kõnelusi peetakse, kuid ütles, et need inimesed tahavad sõlmida tehingut. Iraani režiimi ametnikud on aga need väited tagasi lükanud.

Trump teatas samas, et sõja lõpetamise aruteludesse on kaasatud ka asepresident JD Vance ja välisminister Marco Rubio. Trump andis veel teada, et USA rünnakud Teheranile on viinud režiimi muutuseni.

Trumpi sõnul on Iraan nõustunud mitte kunagi omama tuumarelva. Rahvusvaheline meedia teatas veel, et USA saatis Iraanile Pakistani vahendusel 15-punktilise sõja lõpetamise kava.

Iraani režiimi esindus ÜRO-s teavitas, et laevad võivad läbida Hormuzi väina, kui nad ei toeta Teherani-vastaseid agressiooniakte ning järgivad täielikult deklareeritud ohutus- ja julgeolekueeskirju.