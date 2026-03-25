X!

Tartu Toomemäe tondilossi asemele tuleb kolm kortermaja

Baeri 4a lammutustööd Tartus
Eesti

Mitukümmend aastat Tartu kesklinnas, Toomemäe jalamil seisnud tondiloss lammutatakse ning selle asemele kerkib kahe aasta jooksul kolm kortermaja, millest kõrgeim tuleb viiekorruseline.

Toomemäe jalamil, Karl Ernst von Baeri tänava ääres asuvad hooned on läbi aja olnud erineva kasutusotstarbega – 1805. aastal oli kinnistu Tartu Ülikooli aianduskrunt, 19. sajandi keskel vahetasid krundid omanikku ja sinna rajati õllekeldrid. Hiljem läks kinnistu taas ülikooli kasutusse ja hoone ehitati ümber.

Viimati, 1990ndatel kasutas hoonetekompleksi Eesti Maaülikool. Viimased ligi 30 aastat on hoonetekompleks seisnud aga tühjana ja lagunenud. Eelmisel nädalal hakati hoonetekompleksi lammutama.

"Täna on siis ehitusluba osaliseks lammutamiseks välja antud, aga ehitusloa taotlust  rekonstrueerimiseks või n-ö selle uue jaoks ei ole veel esitatud. Lammutada on lubatud kõik need osad, mis on detailplaneeringus määratud või muinsuskaitse eritingimustega lubatud lammutada," ütles Tartu linnavalitsuse juhtivarhitekt Ivo-Sven Riet.

Alale kehtib detailplaneering aastast 2014. Tartu linnavalitsuse muinsuskaitse peaspetsialist Egle Tamm ütles, et olemasolevast hoonest tuleb restaureerida tänavaäärne punaste tellistega hoone, mis pärineb 19. sajandist ja on üsna hästi säilinud. Säilitada tuleb ka kolm võlvkeldrit, mis asuvad kompleksi läänepoolsemas osas.

"Need on väga erakordsed keldrid, keldriteks küll nimetatakse, aga need ei asu maa sees, vaid maa peal, väga uhked, silindervõlvidega ruumid, üsna haruldased, umbes 150 aastat vanad või rohkemgi," selgitas Tamm.  

Kehtiva detailplaneeringu järgi on alale määratud 90 protsendi ulatuses elamumaa, kümne protsendi ulatuses kaubandus-teenindusettevõtete maa.

Rieti sõnul tekib detailplaneeringu järgi alale kolm hoonet, kuhu kokku on lubatud ehitada 44 korterit: "Kõrgused on detailplaneeringus määratud hoonestusalade kaupa. Kõige kõrgem on circa 16 meetrit maapinnast, seda kõrgust me täpsustasime projekteerimistingimustega, mis anti välja kolmandal märtsil ehk siis me lubasime seda kõrgust kümne protsendi võrra tõsta, et need eluruumid saaksid rohkem nõlva varjust välja tulla ja saaksid rohkem valgust."

Piirkonda arendama hakkava OÜ Kesklinna Kinnisvara esindaja Kristjan Mugra teatas ERR-ile antud kirjalikus kommentaaris, et kõige kõrgem hoone tuleb viiekorruseline ja koos rõdudega, lisaks ehitatakse uus väiksem maja viie korteriga ja tänava-äärne punastest tellistest kahekordne hoone restaureeritakse.  Peamiselt rajatakse 2-4 toalisi kortereid, aga näiteks restaureeritavasse hoonesse on plaan rajada ka läbi kahe korruse ulatuvaid väiksemaid loft tüüpi kortereid. Mugra lisas, et  parkimine saab lahendatud enamuses maa-aluses kinnises parklas ning osad parkimiskohad jäävad veel ka uue väiksema hoone alla ja hoovi.

Ajakava kommenteerides ütles Mugra, et lammutustöödega loodetakse lõpule jõuda maikuus, ehitusload võiksid olemas olla sügiseks. Kahe väiksema maja valmimine on planeeritud järgmise aasta kevadsuvesse, viiekorruseline maja võiks valmida aga 2028. aasta kevadel.

Toimetaja: Mait Ots

