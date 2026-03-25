Kaitsevägi: ohuteavituse käivitamisel tekkis inimlik eksitus

Tulenevalt Venemaa-Ukraina vahelisest aktiivsest sõjategevusest käivitas kaitsevägi täna ohuteavitussüsteemi EE-ALARM. Kogu protsess ei kulgenud aga plaanipäraselt, teatas kaitseväe peastaap, ning avaldas juhtunust selgituse.

25. märtsi öösel kella 2 ja 3 ajal läbisid Soome lahe kohal Eesti õhupiiri kirdenurka mitu tundmatut drooni. Kuna need ei kujutanud Eesti inimestele ohtu, otsustati ohuteavitust mitte käivitada.

Kolmapäeva varahommikul kella 3.43 ajal tabas Auvere elektrijaama korstnat üle Narva jõe Eesti õhuruumi sisenenud droon. Et piiriületuse ja korstnaga kokkupõrke vahe oli mõni minut, et jõutud õhuohu teavitust käivitada, kuigi valmidus selleks oli olemas, märkis peastaap.

Peastaap lisas, et Eesti õhuruumist väljaspool lendavate droonide või rakettide tuvastamisel ei ole mõistlik vaikimisi ohuteavituse ennetav käivitamine, sest rünnakud Venemaa taristule on sagedased ning kinnitatud vahetu ohu puudumise korral pidevalt asjatu ohuteavituse rakendamine loob omakorda ohu elanikkonnas ohuteavituse suhtes immuunsuse tekitamiseks.

Kolmapäeva hommikul pärast kella 8 tuvastas kaitsevägi, et Kirde-Eesti piikonnas võib Eesti õhuruumi siseneda tundmatu õhusõiduk. Seetõttu otsustas kaitsevägi käivitada EE-ALARMi ohuteavitussüsteemi SMS-i ja äpikanalid.

"EE-ALARM süsteem käivitus plaanipäraselt, küll aga tekkis käivitamise protsessis inimlik eksitus. Varasemalt koostatud õhuohu teavitussõnumid "Õhuoht, varjuge" ei olnud täielikult sobivad tänasesse olukorda, mistõttu asuti kohandama sõnumit tänasesse ohupilti, et vältida paanika tekkimist, "märkis kaitseväe peastaap.

Uute sõnumite ohuteavituse süsteemi kandmisel tekkis eksitus, mille tulemina saadeti äpiteavitused Eesti äppi ja "Ole Valmis!" rakendusse ositi vales keeles või vale sisuga. Samuti tekkis vigu regioonide määratlemisel. Vea tuvastamisel asuti vigu kohe parandama ning saadeti täiendatud infoga äpiteavitus.

Kaitseväe peastaap märkis, et olukorrast on tehtud vajalikud järeldused ning kaitsevägi tegeleb segaduse põhjuste kõrvaldamisega ning täiendab koostöös seotud ametkondadega protseduure.

Olukord andis aga kinnituse, et kella 8 ajal tuvastatud ohu järel toimis ohuteavituse käivitamine ahelana nii nagu pidi, märkis peastaap.