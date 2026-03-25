Riigikogu pole endiselt ratifitseerinud Tartu vangla kohtade rentimist Rootsile

Tartu vangla kohtade rentimine Rootsile on praegu küsimärgi all, sest nii Eesti kui ka Rootsi ei ole endiselt lepingut ratifitseerinud. Koalitsioon loodab, et see õnnestub enne suvevaheaega ära teha. Opositsioon lubab aga võimule tulles lepingu tühistada ja vangid tagasi saata.

Eelnõu on riigikogus läbinud esimese lugemise, teise lugemise aega teada ei ole.

"Ma olen proovinud seda asja ikkagi võimalikult põhjalikult analüüsida ja arutada, et kellelegi ei jääks muljet, et kuskil nurga taga tehakse. Ei, ma arvan, et kõik läheb omas rütmis ja enne suve saame loodetavasti saali," lausus õiguskomisjoni esimees Madis Timpson (Reformierakond).

Teisipäeval arutas vanglakohade renti õiguskomisjon. Komisjoni aseesimees Peeter Ernits (Keskerakond) ütles, et esimesed vangid võivad Rootsist Tartusse jõuda augustis.

"See, et nad tulevad augustis, oli (vastus) minu küsimuse peale, kui ma tahtsin küsida, et kas nad on juba profileeritud – see esimene ešelon ja paistab, et on," ütles Ernits.

Justiitsminister Liisa Pakosta (Eesti 200) sõnul pole aga vangide saabumise aeg teada. Kõigepealt peavad Eesti ja Rootsi lepingu ratifitseerima.

"Siis on veel veidi aega praktilisteks ettevalmistusteks, mis kuupäeval see täpselt juhtub, kuidas seal asjad edasi lähevad. See lepitakse lepingu ratifitseerimise järgselt kokku. Ühtegi konkreetset kuupäeva ma öelda ei saa," lausus ta.

Pakosta sõnul on jutt ikkagi vaid Rootsist ning ühegi teise riigiga vanglarendi läbirääkimisi ei peeta.

"Ma võin kinnitada, et meile ei tooda alaealisi, naisi, vanureid, organiseeritud kuritegevuse liidreid. Samuti ei tooda siia seksuaalkurjategijaid, terroriste ega äärmuslasi," ütles Timpson.

Riigikogu opositsioon on lepingu ratifitseerimise vastu. Urmas Reinsalu (Isamaa) soovitab lükata vangide saabumine valimiste järgsesse aega. Juhul kui koalitsiooni moodustab praegune opositsioon, leping tühistatakse ja vangid saadetakse tagasi Rootsi.

"See ei ole midagi tavatut. Ka leping näeb selle võimaluse ette. Selleks et ka riikide vahel (mitte) tekitada asjata segadust, oleks valitsusel mõistlik lepingu elluviimine või rakendamine valimiste järgsesse aega edasi lükata. Need mõned kuud ei tähenda midagi," lausus Reinsalu.