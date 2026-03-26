Otse kell 10: riigikogu juhatuse valimised

Koalitsiooni poolt on esimehe kandidaadiks praegune spiiker Lauri Hussar (Eesti 200), aseesimehekandidaat ka praegu seda rolli täitev Toomas Kivimägi Reformierakonnast.

Opositsioonierakonnad Isamaa, EKRE ja sotsiaaldemokraadid toetavad riigikogu juhtkonna valimistel esimehena Riina Sikkutit (SDE) ja aseesimehena Arvo Allerit (EKRE).

Keskerakond on öelnud, et otsustab neljapäeval, keda toetada.

Riigikogu esimeheks saab kandidaat, kellele antakse üle poole kehtivatest häältest. Kui ükski kandidaat ei saa nii palju hääli, korraldatakse kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel valimise lisavoor.

Kui üles on seatud ainult üks riigikogu esimehe kandidaat, osutub ta valituks, kui ta saab rohkem poolt- kui vastuhääli.

Praegu on koalitsioonil riigikogus 52 häält opositsiooni ja aknaaluste 49 vastu.

Riigikogus on Eesti 200-l 13, Keskerakonnal kaheksa, Isamaa 11, Sotsiaaldemokraatidel 14, EKRE-l 10 ning Reformierakonnal 39 häält. Lisaks sellele on riigikogus kuus aknaalust saadikut.