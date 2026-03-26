ERR Ukrainas: tapatsoonide tõttu kasutab armee üha enam maismaadroone

Droonisõda Ukrainas tekitas nii-nimetatud tapatsooni, mis võib ulatuda 20 kuni 30 kilomeetrit mõlemale poole rindejoonest. Seetõttu kasutavad Ukraina kaitsjad aina rohkem maismaadroone, et toimetada kõik vajalik rindejoonele.

Droonidest rääkides kujutame me tavaliselt endale ette midagi, mis lendab ja lendab väga kiiresti. Aga maismaad pidi sõidavad ka droonid. Need võivad mineerida, demineerida, evakueerida haavatuid, aga eelkõige on nad eeslid, kes viivad kõike vajalikku kõige ebamugavamatesse kohtadesse. Need ei liigu kiiremini kui kümme kilomeetrit tunnis. Võrreldes kihutava autoga peaksid need olema kerged sihtmärgid vaenlase drooni jaoks.

"Need on palju väiksemad kui autod, vähem nähtavad öövaatlusseadmete jaoks ja neid on lihtsam maskeerida. Lisaks vaenlase luure keskendub just autode otsimisele. Luuredroon Mavic peaks lendama väga madalalt ja lähedal, et seda tuvastada, palju madalamalt kui tavaliselt," rääkis Ukraina sõjaväelane kutsungiga Hulk.

Maismaadroonid hakkasid Hulki huvitama kolm aastat tagasi. Nüüd on ta üks parimatest spetsialistidest Ukraina sõjaväes.

Hulki sõnul peab maismaadroon olema lihtne, kindel ja odav. Need masinad maksavad 5000 kuni 10 000 eurot, võimsamad võivad kanda kuni 500 kilogrammi. Enam-vähem ohutu stardipositsioonini jõuab droon autoga, edasi sõidab ise.

"Droon võib täita ainult ühe ülesande, see sõltub. Mõni droon ei lõpeta isegi üht,

teine aga võib täita kümme. Kunagi me arvestasime, et keskmiselt üks droon teeb viis missiooni rindel," rääkis Hulk.

Ukraina sõjaväelane kutsungiga Huul lisas omaltpoolt, et kõige vastikum on, kui side drooniga kaob ja sa ei näe kuhu see sõidab. "Droon võib sõita auku või võrku," lausus ta.

Kõik rindeäärsed teed on kaetud droonikaitsevõrkudega. Operaator Huul tunnistab, et juhiluba tal ei ole, aga trahvi saada ta ei karda.

"Ma ei riski trahviga, selle eest trahvi ei saa. Ühtki politseinikku pole veel siia tulnud, et mulle trahvi teha," sõnas Huul.