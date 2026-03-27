Laupäeval on ilm päikseline ja sajuta

Kevad Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Laupäeval sirutub Kesk-Euroopast kõrgrõhuhari Baltimaade kohale ning ilm on sajuta. Öö on selge taevaga, aga udulaamadega ning õhutemperatuur langeb alla 0 kraadi. Päev on peale udu taandumist päikseline ning õhusoe tõuseb 10 kraadi ümbrusse.

Öö vastu laupäeva tuleb selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Paiguti tekib udu, ning puhub nõrk, valdavalt lõunakaare tuul, saarte rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, rannikul kohati kuni +2 kraadi.

Hommik on laialdaselt selge, kohati udulaamadega. Lõuna- ja edelatuul on sisemaal nõrk, rannikul puhub 5 kuni 8, iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb -1 ja +4 kraadi vahele.

Päev on selge ja vähese pilvisusega ning sadusid oodata pole. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2 kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja on 7 kuni 13, tuulepealsel rannikul kuni 5 kraadi.

Ka järgnevatel päevadel võib öine õhutemperatuur langeda miinustesse, jäädes vahemikku -4 kuni +2, +3 kraadi. Päeva keskmine õhusoe on 9-10 kraadi, pühapäeval on soojem Ida-Eestis ja esmaspäeval Kagu-Eestis, mil sooja on kuni 13 kraadi. Tuulepealsel rannikul on endiselt jahedam. Ja suuremat sadu oodata pole.

Pühapäeval võib tulla kerget vihma Lääne-Eestis, esmaspäev peaks tulema sajuta, teisipäeval võib sadada kohatist vähest vihma ja kolmapäeval on sajune õhtu.

Toimetaja: Marko Tooming

21:42

Neidude U-18 koondis alustas EM-valiksarja kaotusega Hollandile

21:29

Pärnu lahel on veel palju jääd ja tindipüügihooaeg võib jääda lühemaks

21:27

Laupäeval on ilm päikseline ja sajuta

21:24

Viipekeelsed uudised

21:21

Tallinn ootab seadusemuudatust, et autoromudest kergemini lahti saada

21:17

Suppi aitas tiimikaaslase pjedestaalile, Eesti koondisel seiklusrikas päev

21:15

Häälteostu kahtlustus võib mõjutada Narva võimuvõitlust

21:11

Iraanimeelne rühmitus teatas, et häkkis FBI peadirektori e-posti

21:07

Mitmed hajapiirkonna koolid koolipäeva algust kella üheksaks ei nihuta

21:03

Rubio sõnul kestab Iraani sõda nädalaid, mitte kuid

otse uudistemajast

tähistame koos

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09:10

Swedbanki uute sularahaautomaatidega kaasneb mitu muudatust

26.03

Eksperdid: Ust-Lugat rünnanud droonid kasutasid Baltimaade piiri otseteena

20:47

Meedia: Ust-Luga sadamat tabas järjekordne Ukraina droonirünnak Uuendatud

17:09

Läti: Venemaa püüab Ukraina tehtud õhurünnakuid siduda Balti riikidega Uuendatud

10:19

Allikad: Putin käskis oligarhidel panustada Venemaa eelarvesse

06:59

Elering betoneerib kergdroonide vastu kaitsmiseks alajaamade südameid

20:18

VAATA OTSE | Langerbaur jäi vabakavas rekordile alla, mida teeb Petrõkina? Uuendatud

26.03

Zelenski: USA nõuab julgeolekutagatiste eest Donbassi loovutamist

16:26

Kambja lähistelt leiti Eestis ainulaadse muinaslinnuse asupaik

14:04

Tuul Mobility esitas pankrotiavalduse

21:42

Neidude U-18 koondis alustas EM-valiksarja kaotusega Hollandile

21:17

Suppi aitas tiimikaaslase pjedestaalile, Eesti koondisel seiklusrikas päev

20:51

VIDEO | Tammik lõi debüüdil värava, Eesti võitis penaltiseeria

20:18

VAATA OTSE | Langerbaur jäi vabakavas rekordile alla, mida teeb Petrõkina? Uuendatud

18:56

Näitusel "Delfti sinine" esitleb oma unikaalset kogu arheoloog Heikki Pauts

16:23

Otse kell 20: Eesti teatri auhindade tseremoonia Tallinna linnateatris

15:50

Selgusid presidendi rahvaluulepreemia laureaadid

13:35

Piret Jaaksi näidend "Siirderiitujad" jõuab Leedus lavale

14:43

Kadri Voorand: artisti haavatavus sünnib läbielatud kogemustest

12:05

Florian Wahl: ma ei pea end vingujaks, aga koduste sõnul olen hull kaebleja

11:11

Maanteemuuseum: nõukaaegses Kuusalu bensukas saab tõelise nostalgialaksu

10:18

Presidendi preemia saanud Annika Kaalep hoiab töökorras seadmed, millest sõltuvad inimelud

18:50

Päevakaja (27.03.2026 18:00:00)

17:45

Suviteravili võib jääda sel aastal külvamata

17:40

Keskkriminaalpolitsei kahtlustab Narva volikogu liiget häälteostus

17:40

Kaubanduskoda soovib ametnikele vähem puhkusepäevi

16:35

Kadriorus Mikkeli muuseumis on väljas Hollandi Delfti sinised keraamilised aarded

16:20

Riik kaasajastab droonide tuvastamise ja tõrjumise reegleid

16:20

Pärnu lahe jää on veel korralik ja jäämurdjal tööd jagub

16:05

Tartus tekitab küsimusi linnavalitsuse tempo rattateede põhivõrgustiku rajamisel

15:25

Raadiouudised (27.03.2026 15:00:00)

13:50

Ilus kevadilm jätkub

