Laupäeval on ilm päikseline ja sajuta

Laupäeval sirutub Kesk-Euroopast kõrgrõhuhari Baltimaade kohale ning ilm on sajuta. Öö on selge taevaga, aga udulaamadega ning õhutemperatuur langeb alla 0 kraadi. Päev on peale udu taandumist päikseline ning õhusoe tõuseb 10 kraadi ümbrusse.

Öö vastu laupäeva tuleb selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Paiguti tekib udu, ning puhub nõrk, valdavalt lõunakaare tuul, saarte rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, rannikul kohati kuni +2 kraadi.

Hommik on laialdaselt selge, kohati udulaamadega. Lõuna- ja edelatuul on sisemaal nõrk, rannikul puhub 5 kuni 8, iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb -1 ja +4 kraadi vahele.

Päev on selge ja vähese pilvisusega ning sadusid oodata pole. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2 kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja on 7 kuni 13, tuulepealsel rannikul kuni 5 kraadi.

Ka järgnevatel päevadel võib öine õhutemperatuur langeda miinustesse, jäädes vahemikku -4 kuni +2, +3 kraadi. Päeva keskmine õhusoe on 9-10 kraadi, pühapäeval on soojem Ida-Eestis ja esmaspäeval Kagu-Eestis, mil sooja on kuni 13 kraadi. Tuulepealsel rannikul on endiselt jahedam. Ja suuremat sadu oodata pole.

Pühapäeval võib tulla kerget vihma Lääne-Eestis, esmaspäev peaks tulema sajuta, teisipäeval võib sadada kohatist vähest vihma ja kolmapäeval on sajune õhtu.