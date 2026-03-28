Frankenburg avab Poolas droonitõrjerakettide tehase

Poola kaitsetööstushiiglane PGZ ja Eesti tehnoloogiaettevõte Frankenburg Technologies on allkirjastanud strateegilise lepingu droonivastaste rakettide Mark 1 masstootmiseks, teatas Ukraina väljaanne RBK-Ukraina laupäeval viidates PGZ teatele.

Väljaanne tõdes, et õhutõrje peamine probleem on seni olnud hind, kuna odavate ründedroonide allatulistamine neist märksa kallimate õhutõrjerakettidega viib kiiresti reservide ammendumisele. Eesti ettevõtte Mark 1 arenduse eesmärk on seda loogikat muuta, luues väidetavalt maailma esimese masstoodetava ja taskukohase hinnaga "tulista ja unusta" lahenduse.

Mark 1 rakett on varustatud intelligentse juhtimisega - optoelektrooniline sihitamiskomponent võimaldab raketil sihtmärki otsida ilma operaatori sekkumise vajaduseta.

Teiseks on raketi 500-grammine lõhkepea innovaatilise lahendusena varustatud uuenduslikult klaasikildudega, mis on märkimisväärselt efektiivsemad 3. klassi droonide (nagu Shahed) kerge korpuse vastu kui traditsiooniline metall.

Klaasikillud on kergemad kui metallikillud, seega saab sama kaaluga lõhkepea sisaldada rohkem fragmente. Samas on klaas piisavalt kõva, et läbistada droonide õhukest plastikust või komposiitmaterjalidest korpust, klaas ei häiri radarit ega magnetandurit nii palju kui metall ning lõpuks on klaas ka odavam kui metall.

Raketid suudavad sihtmärke hävitada kuni kahe kilomeetri kauguselt ja kuni 1,5 kilomeetri kõrguselt.

Mark 1 tahkekütusemootor tagab hetkelise stardi ja drooni tabamiseks.

RBK-Ukraina märkis ka, et aprillis-juunis saab Mark 1 oma tuleristsed Ukrainas. Tõeliste Vene droonide vastu tehtud katsete tulemused on aluseks seeriatootmisele Poolas.

PGZ ja Frankenburg Technologiese partnerlus hõlmab ka järgmise versiooni, Mark 2, väljatöötamist, mille tabamisulatus on 5-8 kilomeetrit. See pakuks kihilist õhukaitset, luues strateegiliste sihtmärkide ja linnade kohale tihedama kaitsekupli, mis võib oluliselt vähendada massiivsete droonirünnakud mõju.

Droonitõrjerakettide tootmise käivitamine Poolas tähendab sisuliselt Euroopa droonidevastase julgeolekukeskuse loomist, märkis RBK-Ukraina.

Frankenburg Technologies on koos Eesti ettevõttega Marduk Technologies sõlminud koostööleppe ka Lõuna-Korea kaitsetööstusettevõttega Hanwha Aerospace droonivastaste süsteemide välja töötamiseks ja tootmiseks.

Frankenburg Technologiesi juhid on Eesti kaitsevaldkonna tipud. Ettevõtte tegevjuht on endine kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm oli ning juhatusse kuulub ka endine kaitseväe diviisiülem, kindralmajor Veiko-Vello Palm. Lisaks on Frankenburgi strateegiliseks nõustajaks endine kaitseväe juhataja, kindral Martin Herem.

Ettevõtte suurim osanik on Skeleton Technologies tegevjuht Taavi Madiberk, kellele kuulus eelmise aasta suve seisuga 62 protsenti Frankenburg Technologiesi osalusest. Teiseks suureks osanikuks on MM Grupp OÜ, mille kaudu on ettevõttega seotud ärimees Margus Linnamäe. Kaks osanikku on registreeritud ka Kaimanisaartel ja Guernsey saarel.