Kristina Kallas jätkab Eesti 200 esimehena

Juhatusse valiti Margus Tsahkna, Margot Roose, Marek Reinaas, Kadri Tali, Tarmo Tamm, Toomas Uibo, Pille-Tsopp Pagan, Sander Udam, Glen Simson ja Erich Kiviselg.

"See on see meeskond, mis viib erakonna riigikogu valimistele. Eesti 200 eesmärk valimistel on moodustada 2027. aasta aprillis liberaalne valitsus ja ma usun, et see meeskond teeb asjad ära ja toob selle tulemuse," ütles Kristina Kallas.

Kallas rõhutas, et Eesti seisab uues geopoliitilises reaalsuses valikute ees, kus otsustamatus on suurem risk kui valed otsused.

"Maailm on taas jõupoliitika päralt. See tähendab, et reeglid ei ole enam kindlad ja tulevik on raskesti prognoositav. See ei ole enam aeg, kus väikeriik saab lihtsalt kohaneda, võtta omaks reeglid ning teha tööd, et olla edukas. See on aeg, kus ka Eesti peab teadlikult valima oma globaalse positsiooni, oma väärtuselise suuna ja oma julguse määra," ütles Kallas.

Kallase sõnul peab Eesti kuuluma tugeva ja otsustusvõimelise Euroopa tuumikusse ning panustama tihedamasse koostöösse Põhjamaadega.

"Meie globaalne positsioon on tugev ja jõukas Euroopa. Euroopa peab muutuma ühtsemaks ja otsustusvõimelisemaks ja selle nimel peab Eesti tegutsema. See tähendab liikumist mõnes valdkonnas föderaalsema Euroopa suunas – olgu see kaitsepoliitika, energiajulgeolek või välispoliitika," rõhutas ta.

Kallase sõnul peab Eesti tegema viis selget sammu: rakendama tehisaru majanduse kasvumootorina, looma ettevõtetele stabiilse ja etteaimatava keskkonna, investeerima oskustesse ja haridusse, tooma Eestisse talente ning tagama puhta ja taskukohase energia.

"Eesti majanduse kasvu valem on targem tööjõud, parem tehnoloogia ja rohkem vabadust riiklikest regulatsioonidest," rõhutas Kallas.

Kallas hoiatas populismi ja väärinfo leviku eest, mis õõnestavad ühiskonna sidusust ja usaldust.

"Ka meil on erakondi, kellel on kiusatus otsida lihtsaid lahendusi, rääkida inimestele seda, mida nad tahavad kuulda, kasutades selleks pooltõdesid või lausa valesid. Demokraatia ei kuku kokku üleöö, aga seda saab iga päev natuke nõrgestada. Eesti 200 peab seisma sellele vastu. Meie roll ei ole olla kõige populaarsem hääl. Meie roll on olla vastutustundlik hääl," ütles ta.

"See on meie manifest Eestile ja minu manifest Eesti 200-le. Mina olen valmis Eesti laeva juhtima siin selles manifestis sõnastatud ülesannetega ja ma palun selleks teie mandaati mulle ja minu meeskonnale," lisas Kallas.