Esmaspäeva öösel võib sadada nii vihma kui ka lörtsi

Foto: Siim Lõvi /ERR
Esmaspäeva öösel jääb Baltimaid katma kõrgrõhuvöönd. Edelavoolus lisandub niiskust, kohati sajab vihma, sekka ka lörtsi. Hommikuks pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Päeval läheneb kagust madalrõhulohk, mistõttu pärastlõunal pilvisus taas tiheneb, kuid kohatist sadu on oodata alles õhtul. Lääne-Eestis püsib jahedam õhumass ja päevane õhusoe jääb alla 10 kraadi, ida pool tõuseb temperatuur kuni 13 kraadini.

Öö tuleb muutliku pilvisusega. Kohati sajab vihma, sekka ka lörtsi. Ja mõnel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6, saartel edela- ja lõunatuul 3-8, puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni 2 kraadi.

Esmaspäeva hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Kohati veel udutab. Tuul on nõrk ja muutlik, läänerannikul puhub edela- ja lõunatuul, saartel vastu merd puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur püsib vahemikus -2 kuni 2 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega, pärastlõunal pilves selgimistega ning õhtul sajab kohati vihma. Puhub nõrk muutliku suunaga, saartel lõunakaare tuul ning sooja on 7 kuni 13, tuulepealsel rannikul kuni 3 kraadi.

Teisipäeva öö tuleb sajune, vihmavõimalus on suurem Kesk- ja Ida-Eestis, ja ka päeval sajab kohatist vihma mandri idaosas. Öine õhutemperatuur jääb vahemikku -3 kuni 4 kraadi, päeval on 5 kuni 12, tuulepealsel rannikul kuni 4 kraadi.

Ka kolmapäeva ja neljapäeva öösel on oodata miinuskraade, päeval on keskmiselt 11-12 kraadi ja ilm on olulise sajuta. Ja suurel reedel on öö pisut soojem, päevane õhusoe jääb vahemikku 5-11 kraadi. Ja kohati võib sadada vähest vihma.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Esmaspäeva öösel võib sadada nii vihma kui ka lörtsi

