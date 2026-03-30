Trump ähvardas kõneluste nurjumise korral pommitada Iraani energiataristu sodiks

USA president Donald Trump andis märku, et Ühendriigid peavad Iraani võimudega kõnelusi, kuid nõudis taas Hormuzi väina avamist. Trump hoiatas, et kui tehingut lähiajal ei sõlmita, siis USA pommitab Iraani energiataristu sodiks.

"Ameerika Ühendriigid peavad tõsiseid arutelusid uue ja mõistlikuma režiimiga, et lõpetada meie sõjalised operatsioonid Iraanis. On tehtud suuri edusamme, kuid kui mingil põhjusel ei jõuta lähiajal kokkuleppele, mis tõenäoliselt saavutatakse, ja kui Hormuzi väin ei ole kohe äritegevuseks avatud, lõpetame oma toreda viibimise Iraanis sellega, et hävitame kõik nende elektrijaamad, naftapumbad ja Khargi saare. See on kättemaksuks meie paljudele sõduritele ja teistele, keda Iraan on tapnud ja tapnud vana režiimi 47-aastase terrorivalitsuse ajal," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Trump teatas juba varem, et USA ja Iraan on pidanud häid kõnelusi. Trump teatas möödunud neljapäeval, et ei ründa esialgu Iraani elektrijaamu, millega oli varem ähvardatud.

Trump pole veel täpsustanud, kellega kõnelusi peetakse. Trump ise ütles möödunud nädalal, et Iraani läbirääkijad kardavad oma inimeste kättemaksu.