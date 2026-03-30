Teisipäeval võib sadada vihma

Eesti läänepoolne osa jääb homme kuivema õhuga kõrgrõhuvööndi alla. Samal ajal levib üle Ida-Eesti niiske õhuga madalrõhulohk. Öösel on miinuskraade ja ühes vihmaga võib tulla ka lörtsi, päeval sajab peamiselt vihma ja maksimumid tõusevad 10 kraadi ümbrusesse.

Eelolev öö on saartel vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Mandril on ilm pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Kohati on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni 2 kraadini, Ida-Eestis on sooja kuni 5 kraadi.

Hommikul on Lääne-Eestis pilvi vähe ja ilm sajuta, idas on pilvisem ja mitmel pool sajab peamiselt vihma. Kohati püsib udu. Ida-Eestis pöördub tuul põhjakaarde, saartel ja rannikul läänekaarde ja ulatub 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 0 ja 5 kraadi vahel.

Päev on Lääne-Eestis muutliku pilvisusega ja olulise sajuta. Ida-Eestis on ilm pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma. Puhub põhjakaare, saartel ja rannikul ka läänekaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 5 kuni 12, tuulepealsel rannikul kuni 4 kraadi.

Kolmapäev on sajuta. Öine õhutemperatuur on -4 kuni 1 kraadini, päeval on sooja 8 kuni 13, tuulepealsel rannikul kuni 4 kraadi. Neljapäev on sajuta lõunani, pärastlõunal jõuab merelt Lääne-Eestisse veidi vihmapilvi. Öösel on õhutemperatuur -4 kuni 1 kraadi, päeval on sooja 7 kuni 12, tuulepealsel rannikul kuni 4 kraadi. Reedel-laupäeval on oodata Eestisse sajupilvi: pilvisemad ööd on pehmemad, päevad jahedamad.