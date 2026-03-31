Kaitsevägi teatas drooniohust piiri ääres, laiendas seda Harjumaani

Teisipäeval pool tundi pärast keskööd teatas kaitsevägi õhuohust Ida- ja Lääne-Virumaal. Hiljem teatas kaitsevägi ka ohust ka Lõuna- ja Kesk-Eestis ning vastu hommikut sama ka Rapla-, Pärnu- ja Harjumaa kohta.

Kell 0.30 saatis kaitsevägi SMS-i, kus hoiatas võimaliku õhuohu eest Ida- ja Lääne-Virumaal ning palus inimestel olla valvsad ning drooni nähes varjuda.

Kell 0.46 tuli Eesti rakenduse kaudu uus sõnum võimalikust õhuohust ka Lõuna-Eestis. Täpsemalt Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga ja Võru maakondades.

Kell 3.13 saatis kaitsevägi uue sõnumi võimaliku õhuohu kohta Jõgeva-, Järva-, Tartu-, Võru-, Põlva- ja Viljandimaa elanikele.

Kella 4.43 ajal tuli veel üks õhuohu teade, seekord juba Rapla-, Pärnu- ja Harjumaa inimestele.

Finnairi lend Helsingist Tartusse pööras pärast häire saamist Põltsamaa kohal otsa ringi. Samuti on tühistatud hommikul kell 5.40 väljuma pidanud lend Tartust Helsingisse.

Kaitsevägi teatas, et tuvastas Eesti õhuruumist väljaspool õhutegevuse, mis võib hakata kujutama Eestile ohtu. Seetõttu saadeti välja ennetav ohuteavitus Ida- ja Lääne-Virumaa ning Lõuna-Eesti kohta. Ohu möödumisest antakse ohuteavituskanalites ja riigi kanalites eraldi teada.

Kaitsevägi soovitab jätkata tavapäraste tegevustega, püsida valvsad ja oodata uusi juhiseid.

Kell 4.21 teatas häirekeskus, et helistamine riigiinfo telefonile 1247 võib olla häiritud.

Ukraina ründab taas Ust-Luga sadama piirkonda

Ukraina alustas järjekordse ulatusliku droonirünnakuga Venemaa vastu Läänemere rannikul Soome ja Eesti lähedal.

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas kell 2.36 Telegramis, et Venemaa õhutõrje on seni alla tulistanud 17 mehitamata õhusõidukit. Ühtlasi kinnitas kuberner, et Ukraina ründab taas Ust-Luga sadama piirkonda.

Venemaa hädaolukordade ministeerium kuulutas esmaspäeva hilisõhtul Leningradi oblastis välja droonirünnaku ohu.

Pulkovo lennujaamas (Peterburis) ei võeta drooniohu tõttu vastu saabuvaid ega väljuvaid lende, teatas Venemaa lennutranspordi agentuur (Rosaviatsija).

"Õhusõidukite saabumisele ja lahkumisele on kehtestatud ajutised piirangud," seisis avalduses.

Teateid on ka rünnakust Ivangorodile.

В Ивангороде происходит что-то интересное. Возможно прилёт.

25. märtsi öösel ründas Ukraina Venemaa sihtmärke kolmes laines ja lisaks sai tabamuse ka Auvere korsten. Eesti õhuruumi rikkusid tol ööl ka teised droonid. Selle käigus käivitati ka Balti õhuturbemissioon.

Ukraina on mitu ööd järjest rünnanud Venemaa Ust-Luga ja Primorski naftasadamaid Soome lahe ääres ning Kiriši naftatöötlemistehast, kus on puhkenud suured tulekahjud ja mis on väidetavalt praeguseks oma töö peatanud.

Uudisteagentuuri Reuters arvutused näitavad, et vähemalt 40 protsenti Venemaa naftaekspordi mahust on peatatud.

Läti piirile lähenes välisriigi droon

Esmaspäeva õhtul lähenes välisriigi mehitamata õhusõiduk Läti õhuruumile Venemaa poolelt, kuid lendas seejärel minema, teatasid Läti relvajõud (NBS).

Elanike kiireks teavitamiseks saadeti välja drooniohu teade Ludza ja Balvi piirkondades.

Õhusõiduk ei sisenenud Läti õhuruumi. Kui droon Läti piirist eemaldus, saadeti teade ohu möödumisest.

Läti relvajõud jälgivad olukorda jätkuvalt ja on valmis koheselt reageerima.

Päästeameti käitumisjuhised

Kui said ohuteavituse õhuohu kohta koos juhisega drooni nähes varjuda, siis: kui näed või kuuled kahtlast drooni, varju! Liigu kõige madalamale korrusele, tugevate seintega ruumi ja eemale akendest (näiteks keldrisse või trepikotta).

Kasuta niinimetatud "kahe seina reeglit" ehk proovi leida koht, kus sinu ja välisõhu vahel on vähemalt kaks seina. Kui ei ole võimalik kuhugi siseneda, leia koht, kus sind ümbritsevad vähemalt ühelt küljelt seinad või muu takistus, kasvõi kraav või lohk. Halvimal juhul heida pikali ja kaitse pead kätega.

Plahvatusohu korral kata kõrvad kätega ja ava suu. See kaitseb lööklaine eest.

Kui sa drooni ei näe ega kuule, püsi väljas liikudes valvas ja ole valmis ohu märkamisel varjuma.

Varjumisest lähemalt: https://www.olevalmis.ee/varjumine.

Uudis on täiendamisel.