Otse kell 10: kaitsevägi, päästeamet ja PPA Eesti õhuruumis toimunust
Kaitseväe peastaabi strateegilise kommunikatsiooni juhataja kolonel Uku Arold, päästeameti peadirektori asetäitja Viktor Saaremets, häirekeskuse kriisijuht Janek Murakas ning politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja piirivalve alal Veiko Kommusaar annavad teisipäeval kell 10 ülevaate Eesti õhuruumis toimunud intsidentidest möödunud ööl.
ERR-i portaalis näeb pressikonverentsi otsepildis.
Teisipäeval pool tundi pärast keskööd teatas kaitsevägi õhuohust Ida- ja Lääne-Virumaal. Hiljem teatas kaitsevägi ohust ka Lõuna- ja Kesk-Eestis ning vastu hommikut sama ka Rapla-, Pärnu- ja Harjumaa kohta. Kaitseväe teatel jõudis mitu drooni ka Eestisse, kuid alla neid ei lastud. Kell 6 teatas kaitsevägi häire lõpust.
Drooniohule reageerisid ka NATO Balti õhuturbemissiooni raames Eesti õhuruumi valvavad liitlaste hävitajad.
