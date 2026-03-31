PPA: alla kukkunud droone võib olla Eestis veel

Tartumaal Kastre vallas alla kukkunud drooni tükid Autor/allikas: Lauraliis Jurkov/ERR
Öösel Eesti õhuruumi sattunud droonidest vähemalt üks kukkus alla Tartumaal Kastre vallas, politsei- ja piirivalveameti (PPA) teatel võib olla allakukkunud droone ka mujal Eestis.

PPA ja kaitsepolitsei teatasid teisipäeva ennelõunal, et hommikul kell 9.48 sai häirekeskus teate, et Tartumaal Kastre vallas Hammaste külas leidis kohalik mees põllult alla kukkunud drooni tükid.

Lõuna prefektuuri operatiivjuhi Urmas Solovjovi sõnul sai häirekeskus võimalikust drooni plahvatusest sama asukoha lähedalt öösel mitu teadet.

"Politseipatrullid reageerisid väljakutsele ning kontrollisid ümbruskonda, kuid ei tuvastanud öösel plahvatuse ega drooni jälgi. Hommikuvalguses suundusid patrullid taas Kastre valda, et piirkonda nii maad mööda kui ka õhust droonidega kontrollida. Ajal, mil patrullid Kastres plahvatuse jälgi otsisid, laekus paari kilomeetri kauguselt naaberkülast info, et Hammaste külas leiti põllult alla kukkunud drooni tükid," rääkis operatiivjuht.

Politsei piiras turvalisuse tagamiseks sündmuskoha ümber ning praegu töötavad seal nii päästeameti demineerijad kui ka politseinikud.

"Praegu oleme tuvastatud ühe alla kukkunud drooni asukoha, kuid arvestades asjaoluga, et droone nähti ja kuuldi ka teistes Eestimaa paikades, võib olla alla kukkunud droone veel," lausus Solovjov.

Politsei jätkab laekunud info kontrollimist. Politsei palub kõigil inimestel, kes leiavad midagi kahtlast, hoida esemetest eemale ning anda sellest kohe teada häirekeskuse numbrile 112.

Juhtunu üksikasju selgitab kaitsepolitseiamet.

Möödunud ööl jätkas Ukraina Venemaa Läänemere-äärsete alade ründamist droonidega ning mitu ilmselt eksinud drooni sattus ka Eesti õhuruumi.

Pool tundi pärast keskööd teatas kaitsevägi õhuohust Ida- ja Lääne-Virumaal. Hiljem teatas kaitsevägi ohust ka Lõuna- ja Kesk-Eestis ning vastu hommikut sama ka Rapla-, Pärnu- ja Harjumaa kohta. Kell 6 teatas kaitsevägi häire lõpust.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

