Air Baltic taotleb kütusehindade tõusu tõttu Lätilt laenu

Pole teada, kui suurt laenu soovib Air Baltic riigilt saada, kuid märtsi keskpaigas teatati, et lennufirma võib vajada 100–150 miljonit eurot, vahendas LSM.

"Olles saanud ja hinnanud Air Balticu kirja lühiajalise laenu andmise vajaduse kohta ühe võimaliku ennetava stabiliseerimise vahendina, olen teinud ettepaneku esitada see küsimus tänasel kabinetiistungil arutamiseks. On oluline tagada ettevõtte pidev tegevus ajal, mil välistegurid avaldavad lennundussektorile eriti tugevat mõju," teatas Läti transpordiminister Atis Švinka.

Transpordiministeerium samas rõhutas, et rahastamise võimaliku eraldamise kohta pole praegu veel otsuseid tehtud. Otsus võimaliku rahastamise kohta sõltub edasisest hindamisest ja kõigi vajalike kinnituste saamisest.

Air Baltic pidi varem peatama lennud Tel Avivi ja Dubaisse, mis on vähendanud tulusid ja mõjutanud lennuliinivõrgu tõhusust. Samal ajal tõstab Iraani sõda maailmaturul lennukikütuse hinda.

Air Baltic töötab välja ka uut äriplaani, mis peaks valmima suvel. Võimalik lühiajaline laen aitaks ettevõttel tegevust stabiliseerida kuni uue plaani elluviimiseni.