Hegseth Iraani sõjast: järgmised päevad on otsustavad

USA kaitseminister Pete Hegseth ja staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Dan Caine Autor/allikas: SCANPIX/AFP/OLIVER CONTRERAS
USA kaitseminister Pete Hegseth ütles teisipäeval, et järgmised päevad Iraani sõjas on otsustavad. USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Dan Caine teatas, et USA on rünnanud enam kui 11 000 sihtmärki.

"Meil on üha rohkem valikuvõimalusi ja neil on vähem. Eelseisvad päevad on otsustavad. Iraan teab seda ja neil pole sõjaliselt selle vastu peaaegu midagi teha," rääkis Hegseth. 

"Kui Iraan on tark, siis nad sõlmivad kokkuleppe. President Trump ei blufi, ta ei tagane. Võite Khameneilt selle kohta küsida. See uus Iraani režiim, sest režiimivahetus on toimunud, peaks olema targem kui eelmine," lisas Hegseth. 

Hegseth siiski ütles, et kõnelused sõja lõpetamiseks edenevad. "Need on väga reaalsed. Need jätkuvad, need on aktiivsed ja ma arvan, et need koguvad hoogu," ütles Hegseth. 

Hegseth kutsus veel Briti kuninglikku mereväge üles osalema  tulevases Hormuzi väina taasavamise operatsioonis

USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Dan Caine teatas veel, et Ühendriikide väed on alates sõja algusest rünnanud enam kui 11 000 sihtmärki. Ta kinnitas, et USA jätkab Iraani strateegiliste objektide hävitamist. 

Caine rääkis, et tänu USA õhuülekaalule alustasid Iraani kohal operatsioone ka Ameerika B-52 pommitajad.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ, The Telegraph

