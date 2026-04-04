Ilm läheb lähipäevil aina jahedamaks

Pühapäeva öösel liigub madalrõhkkond üle Soome lahe ja Põhja-Eesti itta, tuues meile vihma ja paiguti ka lörtsi. Selle järel hajutab vihmapilvi Skandinaaviast meile jõudev kõrgrõhuhari, kuid juba laupäeva päevaks jõuab Lõuna-Norrasse uus äge tsüklon, mille vihmapilved pärastlõunaks ka meile jõuavad ja tuult paisutavad.

Ööl vastu pühapäeva sajab mitmel pool vihma, kohati ka lörtsi ning paiguti udutab. Südaöö paiku pöördub mandri lõunakaare tuul läände ja loodesse ning tugevneb, puhudes iiliti 15, saartel kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega. Kohati sajab vähest vihma või lörtsi. Puhub mõõdukas lääne- ja loodetuul, puhanguti 13 meetrit sekundis ning sooja on 1 kuni 3 kraadi.

Päeval sajud jätkuvad. Pärastlõunal jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb kiiresti mandrile ja jõuab õhtuks Ida-Eestisse. Tuul pärastlõunal saartelt alates tugevneb, puhudes 7 kuni 12, saartel 10 kuni 15, iiliti 20 meetrit sekundis. Õhtul tuule tugevnemine jätkub. Sooja on 6 kuni 10, tuulepealsel rannikul kõigest 3 kraadi.

Ilm püsib jahe ja aina jahedamaks läheb. Kui esmaspäeval ja teisipäeval on öine õhutemperatuur veel plusspoolel, siis kolmapäev ja neljapäev toovad öödesse taas kerged miinuskraadid. Päeva keskmine õhusoe langeb neljapäevaks kolmele kraadile, kohati võib olla ka vaid üks kraad sooja.

Praeguse prognoosi järgi tulevad sajusemad esmaspäev ja teisipäev, mil sajab nii vihma kui ka lörtsi, esmaspäeval puhub ka väga tugev tuul, seda eriti saartel ja läänerannikul, ning tuul nõrgeneb teisipäeva õhtuks. Kolmapäev tuleb olulise sajuta ja neljapäeval on lörtsi võimalus Kagu-Eestis.