Otse kell 13.15: riigikogu komisjon arutab Ida-Viru ettevõtete toetusi

Istungile on kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi innovatsiooni asekantsler Sigrid Rajalo, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse ettevõtete toetuste osakonnajuht Eero Liivandi ja teenuseomanik Erki Varbola.

Erikomisjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart (Keskerakond) selgitas, et Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondi rekordtoetuse saanud ettevõte Greenful, mis pidi rajama tekstiilijäätmete taaskasutustehase sel aastal, ei ole siiani ehitusega alustanud.

"Kuigi fondi maksimaalne toetus on 13 miljonit, sai ettevõte Greenful toetust 39 miljoni euro suuruses. Suurema toetuse saamiseks loodi 10-päevase vahega kolm erinevat ettevõtet ja vähem kui kahe kuu pärast esitati kolm erinevat projekti. Tänaseks on selgunud, et tehnoloogia, milleks raha taotleti, oli tõendamata, kahe firma nime on vahetatud ning omanikud muutunud. Lisaks on ettevõtet seostatud Eesti 200 poliitikutega," kirjeldas esimees.

Kovalenko-Kõlvart lisas, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium pikendas õiglase ülemineku fondi suurprojektide lõpptähtaega aastani 2029. "Tekib küsimus, kas hindamiskriteeriumid ja otsused on ühetaolised ja läbipaistvad ning vabad poliitilisest mõjutamisest," märkis ta.

Erikomisjon arutas sama teemat ka eelmise aasta 17. märtsi istungil.