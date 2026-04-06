Lätis kütab kirgi IT-hangete korruptsiooniskandaal

Lätit raputab IT-valdkonnaga seotud suur korruptsiooniskandaal. See on pannud kahtlema oktoobri algul toimuvate parlamendivalimiste aususes, mistõttu otsustas parlament kiirkorras, et tänavu loetakse hääled kokku käsitsi.

Lätis on tuntud oligarhide mõju ja nähtud suuri korruptsiooniskandaale Riias, kuid see paljusid riigiasutusi hõlmav IT-hangete juhtum on midagi erilist. Nii erilist, et Läti president Edgars Rinkevics tegi pärast kohtumist Läti Euroopa prokuröri Gatis Doniksiga avalduse ja kutsus seimi otsustama, et sügisestel valimistel loetakse hääled kokku käsitsi.

"Selle info põhjal, mis on mulle teada, ei kahtle ma keskvalimiskomisjoni töös või aususes. Kuid ma näen tõsiseid probleeme nende asutuste ja inimeste seas, kes vastutavad tehniliste lahenduste eest," ütles Rinkevics.

IT-hankeid on Euroopa prokuratuur koos Läti korruptsioonitõrjebüroo ja politseiga uurinud kolm aastat. Esialgu on probleeme kuue Euroopa projektiga kokku 1,5 miljoni euro väärtuses, kuid see võib kasvada. Rahast ehk olulisemgi on prokuröride järeldus, et paljastatud on suur kuritegelik võrgustik, mis hõlmab digitaalarengu agentuuri juhte, mitme ministeeriumi juhtivametnikke ja eraettevõtteid - kinni on peetud üle paarikümne inimese.

Lätis on tekkinud küsimus - kui usaldusväärsed on riigi IT-süsteemid? Läti peaprokurör Armins Meisters palus üle vaadata isegi prokuratuuri kasutatava infotehnoloogia, välistamaks võimalikku mõjutamist.

"Pean kahjuks ütlema, et olen väga häiritud olukorra pärast, mis on riigis tekkinud. Et meil on inimesi, kes ei käitu ausalt. Tõenäoliselt, sest uurimine pole lõppenud," ütles Läti peaminister Evika Silina.

Lätis oli esmaspäeval veel lihavõtete puhul vaba päev. Samas lähenevad väga kiiresti oktoobri algul toimuvad parlamendivalimised ja tuleb mõelda, kuidas neid korraldada. Ühest küljest on konstitutsioonikaitse büroo juht hoiatanud võimalike Venemaa mõjude eest nii otsese sekkumise näol kui ka sellise olukorra tekitamises, et valimised poleks usaldusväärsed. Samas näeme praegu ka olukorda riigis, kus suur skandaal IT-hangete ümber võib samuti mõjutada valimiste usaldusväärsust.

Valimiste puhul tekivad kahtlused, kui kaugele IT-süsteemide välistamisega minna tuleks. Kas näiteks elektrooniline valijate register, mida kasutades saaks valida kõikjal üle Läti, on ikka usaldusväärne?

"Rahvas ei usalda enam digilahendusi ja programme. Ütlen ausalt - ka saja parlamendisaadiku kui ühiskonna liikmete seas on IT-lahenduste vastu usaldus kadunud," ütles Läti seimi riigijuhtimise ja omavalitsuste komisjoni esimees Olegs Burovs.

Sama komisjoni aseesimees Maros Kucinskis ütles, et keskvalimiskomisjon kasutab seitset IT-süsteemi ning parlamendivalimiste jaoks läheb neist tarvis viit. "Võime öelda, et kõigi nende viie puhul on tehnilisi lahendusi pakkuvate firmade kaudu korruptsiooni mõju suuremal või vähemal määral tunda," lausus Kucinskis.

Nagu valimiste eel ikka, lisandub korruptsioonile ja IT-turvalisusele ka poliitiline mõõde. Peaministri partei ühendus Uus Ühtsus süüdistab opositsiooni laimukampaanias, mis ohustab demokraatiat. Opositsioon omakorda leiab, et valitsus on ametnike korrumpeerumist käed rüpes pealt vaadanud.

"Süüdistage ennast, et olete aastate jooksul selliseid inimesi tööle võtnud. Kaasanud neid juhtimisse ja määranud riigisekretärideks. Et oleks poliitiliselt korrektne, teie vastutate selle eest," ütles Läti seimi Läti Esikohal fraktsiooni esimees Linda Liepina.

"Meie valitsus pole hetkeski vaadanud korruptantide suunas ega neid toetanud. Nii tekkis olukord, kus nende varaste elu muutus nii raskeks, et probleemid jõudsid avalikkuseni. Ja seaduserikkumised muutusid uurijatele nähtavaks," ütles Läti seimi aseesimees erakonnast Uus Ühtsus Zanda Kalnina-Lukaševica.

Läti valijate usaldus poliitikute vastu pole just eriti suur olnud. Uues parlamendis võib see taas tähendada üsna kirjut poliitiliste jõudude hulka, kel on keeruline koonduda stabiilseks koalitsiooniks.