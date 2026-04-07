USA pommitas Iraani Khargi saart, ka Iisrael korraldas ulatusliku õhurünnaku

USA ja Iisrael jätkavad Iraani pommitamist
USA ja Iisrael jätkavad Iraani pommitamist
USA pommitas sihtmärke Iraani Khargi saarel, mille kaudu toimub pea kogu islamiriigi toornafta eksport. Iisraeli sõjavägi teatas teisipäeval, et viis lõpule ulatusliku rünnakutelaine Iraani taristuobjektide vastu.

Üks asjaga kursis olev USA ametnik ütles veebiväljaandele Axios, et Ühendriigid pommitasid saarel asuvaid sõjalisi sihtmärke. 

Viimane rünnak toimus vaid mõni tund enne Donald Trumpi seatud tähtaega, mille kohaselt pidi Iraan avama Hormuzi väina. Trump on teatanud, et kui Iraan väina ei ava, siis võtab USA ette islamiriigi taristu.

Trump kordas teisipäeval oma varasemaid ähvardusi ning andis märku, et Iraani tabab ulatuslik USA ja Iisraeli õhurünnakute laine. 

"Terve tsivilisatsioon sureb täna õhtul ja seda ei tooda enam kunagi tagasi. Ma ei taha, et see juhtuks, aga ilmselt see juhtub. Nüüd aga, kus meil on täielik ja totaalne režiimivahetus, kus valitsevad teistsugused, targemad ja vähem radikaliseerunud meeled, võib juhtuda midagi revolutsiooniliselt imelist, kes teab? Me saame täna õhtul teada, mis on üks olulisemaid hetki maailma pikas ja keerulises ajaloos. 47 aastat kestnud väljapressimine, korruptsioon ja surm saavad lõpuks läbi," kirjutas sotsiaalmeedias Trump.

Ka USA asepresident JD Vance andis märku, et sõda Iraani vastu jõuab otsustavasse faasi.

"USA on oma sõjalised eesmärgid suures osas saavutanud. Nad peavad teadma, et meie tööriistakastis on tööriistu, mida me pole seni otsustanud kasutada. Ühendriikide president võib otsustada neid kasutada ja ta otsustab neid kasutada, kui iraanlased oma käitumise mustrit ei muuda," teatas Vance.

Iisraeli sõjavägi teatas teisipäeval, et viis lõpule ulatusliku rünnakutelaine Iraani taristuobjektide vastu üle kogu riigi. Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et USA ja Iisrael jätkavad Iraani pommitamist. 

Iisraeli julgeolekuametnikud ütlesid hiljem ajalehele The Times of Israel, et riigi õhujõud pommitasid umbes kümmet võtmetähtsusega raudteelõiku ja silda.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph, Times of Israel

Samal teemal

16:27

USA pommitas Iraani Khargi saart, ka Iisrael korraldas ulatusliku õhurünnaku Uuendatud

16:21

Rally Estonia testikatse toimub reedel

16:08

Hendrik Relve kutsub rännusaate avalikule salvestusele

16:05

Ihaste lasteaed sai detailplaneeringu, kuid ehitust ei pruugi tullagi

15:45

Soome kaubanduskontsern SOK müüb Prisma Eesti kauplused Coopile

15:42

Malõgina pidi asetatud hiinlanna paremust tunnistama

15:40

Elvas kukutavad isamaalased enda poolt paika pandud vallavanemat

15:30

Raadiouudised (07.04.2026 15:00:00)

15:20

HS: Rootsi toiduainete käibemaksu langus jõudis ka lettidele

15:11

Walesi jalgpallikoondise kapten kuulutas karjääri lõppenuks

Loetumad uudised

06.04

Starlink on asunud satelliitside soodustustega Eesti turgu vallutama

14:23

SOK müüb Prisma Eesti kauplused Coopile Uuendatud

07:00

Meedia: Iraani uus juht lamab teadvusetult haiglas

09:40

Austraalia vahistas sõjakuritegude süüdistusega riigi enim autasustatud sõduri

06.04

USA hävitas lenduri päästmisel Iraanist kaks omaenda lennukit

06.04

Pärnumaal mõõdeti Euroopa kõrgeim haab

06.04

Trumpi sõnul võidakse kogu Iraan teisipäeval hävitada

11:08

Ukraina ründas Vene sõjaväega seotud keemiatehast Voroneži oblastis Uuendatud

06.04

Politsei pidas Valga tapmise tõttu kinni viis inimest

06.04

Trump: ma testisin NATO-t

ilmateade

loe: sport

16:21

Rally Estonia testikatse toimub reedel

15:42

Malõgina pidi asetatud hiinlanna paremust tunnistama

15:11

Walesi jalgpallikoondise kapten kuulutas karjääri lõppenuks

14:36

Premium liiga esimese kuu parimad valiti täiseduga alustanud Kaljust

loe: kultuur

13:31

"Svingerid 2" kogus avapäevadega Eesti kinodes üle 9000 külastuse

12:47

PÖFF esitleb Cannes'i filmiturul ka kaht peagi valmivat Eesti filmi

11:55

Viimsi Artiumi uus näitus kutsub avastama märkide ja arhetüüpide salapärast keelt

11:19

Sirje Olesk: naiskirjanikud saavad ja võib-olla peavadki naiskogemusest kirjutama

loe: eeter

16:08

Hendrik Relve kutsub rännusaate avalikule salvestusele

14:06

Muusikaettevõtja: tulihingeline fännibaas on olulisem kui Spotify numbrid

13:19

Vahtra hobitalus kasvavad tšempionjänesed

12:36

Koit Toome: tuntus on ikkagi kirglik värk

Raadiouudised

12:55

Ilm läheb kuivemaks

12:35

Transpordikütuste Ühing soovitab valitsusel ajutiselt langetada diislikütuse aktsiisi

12:20

Raadiouudised (07.04.2026 12:00:00)

10:00

Sadamad soovivad drooniohu korral otseinfot

09:25

Raadiouudised (07.04.2026 09:00:00)

06.04

Päevakaja (06.04.2026 18:00:00)

06.04

Jääs Pärnu laht ei lase tindipüügil alata

06.04

Eratervishoiuettevõte Medicum ostab teise eratervishoiuettevõtte Fertilitas

06.04

Autokoolis tehakse enim lube manuaalkäigukastiga auto juhtimiseks

06.04

Jõgeva vald soovib endale Endla looduskeskuse kinnistut

