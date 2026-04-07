USA pommitas Iraani Khargi saart, ka Iisrael korraldas ulatusliku õhurünnaku

Üks asjaga kursis olev USA ametnik ütles veebiväljaandele Axios, et Ühendriigid pommitasid saarel asuvaid sõjalisi sihtmärke.

Viimane rünnak toimus vaid mõni tund enne Donald Trumpi seatud tähtaega, mille kohaselt pidi Iraan avama Hormuzi väina. Trump on teatanud, et kui Iraan väina ei ava, siis võtab USA ette islamiriigi taristu.

Trump kordas teisipäeval oma varasemaid ähvardusi ning andis märku, et Iraani tabab ulatuslik USA ja Iisraeli õhurünnakute laine.

"Terve tsivilisatsioon sureb täna õhtul ja seda ei tooda enam kunagi tagasi. Ma ei taha, et see juhtuks, aga ilmselt see juhtub. Nüüd aga, kus meil on täielik ja totaalne režiimivahetus, kus valitsevad teistsugused, targemad ja vähem radikaliseerunud meeled, võib juhtuda midagi revolutsiooniliselt imelist, kes teab? Me saame täna õhtul teada, mis on üks olulisemaid hetki maailma pikas ja keerulises ajaloos. 47 aastat kestnud väljapressimine, korruptsioon ja surm saavad lõpuks läbi," kirjutas sotsiaalmeedias Trump.

Ka USA asepresident JD Vance andis märku, et sõda Iraani vastu jõuab otsustavasse faasi.

"USA on oma sõjalised eesmärgid suures osas saavutanud. Nad peavad teadma, et meie tööriistakastis on tööriistu, mida me pole seni otsustanud kasutada. Ühendriikide president võib otsustada neid kasutada ja ta otsustab neid kasutada, kui iraanlased oma käitumise mustrit ei muuda," teatas Vance.

Iisraeli sõjavägi teatas teisipäeval, et viis lõpule ulatusliku rünnakutelaine Iraani taristuobjektide vastu üle kogu riigi. Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et USA ja Iisrael jätkavad Iraani pommitamist.

Heavy strikes hit the Parchin military complex in Tehran.

Zanjan, Iran: Railway bridge near Amin Abad hit; nearby ammo and missile storage linked to the rail line.

Iisraeli julgeolekuametnikud ütlesid hiljem ajalehele The Times of Israel, et riigi õhujõud pommitasid umbes kümmet võtmetähtsusega raudteelõiku ja silda.