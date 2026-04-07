Saks: kahe päeva jooksul selgub, kas Iraan murdub USA surve all

Iraani poliitiline tulevik on ebaselge ning järgneva kahe ööpäeva jooksul selgub kas Iraan murdub USA psühholoogilise surve all, sõnas julgeolekuekspert Rainer Saks "Ringvaates".

USA president Donald Trump on sel nädalal järgimisi lausunud, et kui Iraan USA tingimustega sõja lõpetamiseks ei nõustu, siis pommitatakse riik maatasa, nii et see kunagi enam ei taastu.

Saksa sõnul peab sellenädalaseid presidendi sõnavõtte vaatama üheskoos varasematega.

"Paljud loevad sellest välja tõsise ähvarduse, aga väga paljude jaoks on ka tõsine bluff. Nelja tunniga saavutada seda, millest president Trump räägib, ei ole kahtlemata realistlik," ütles Saks.

Mida USA täpsemalt ette võtab ning kuidas Iraan sellele reageerib, selgub Saksa tunnil kahe ööpäeva jooksul.

"Järgmised kaks ööpäeva näitavad seda, kas Iraan nüüd murdub selle psühholoogilise surve all, kus nad on. Tegelikult USA, hea küll, mitte nelja tunniga, aga nelja päevaga võib põhjustada tõepoolest väga tõsiseid kahjustused tsiviilstruktuurile, infrastruktuurile, tõsi see on sõjakuritegu," lausus Saks.

Julgeolekueksperdi sõnul ei tohiks Ühendriigid nii tõepoolest käituda, ent tema sõnul on ka selge, et Iraani režiim on ennast varasemate tegudega paigutanud väljaspoole rahvusvahelisest õigusest.

Lisaks kõneles Saks saates USA armee päästeoperatsioonist, millega toodi kodumaale tagasi sõjaväelendur.

Tema sõnul oli operatsiooni näol tegemist prestiiži küsimusega, sest õhuväelase mahajätmisega oleks kerkinud kaks ebameeldivat küsimust.

"Kui see piloot oleks elusana olnud kuskil Iraani uudistes, oleks muutunud läbirääkimised Iraani ja USA vahel palju keerulisemaks. Teiseks, mis on tegelikult veel suurem probleem USA jaoks, USA-s kehtib põhimõte, et kuidas sa saad need piloodid nüüd rasked ülesanded täitma? Nad tuuakse igal juhul igalt poolt ükskõik mis hinnaga ära," ütles Saks.

Saksa sõnul oli operatsiooni läbiviimine raske, sest see toimus õhuvägedele sobimatul maastikul. Seepärast kandis USA ka lennukite hävimisest tulenevalt rahalist kahju, kuid see polnud Saksa sõnul esmatähtis.

"Need lennukid ei saanud sealt tulema, no väidetavalt nad jäid sinna mudasse kinni, aga see piloot õnnestus ikkagi ära tuua. Sealjuures ei kaotatud ühtegi teist inimelu. Ameerika planeerijad planeerisidki üle, kaotati tehnikat, aga inimesed toodi tagasi ja see on Ameerika armee jaoks väga oluline saavutus," selgitas Saks.