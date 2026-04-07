X!

Saks: kahe päeva jooksul selgub, kas Iraan murdub USA surve all

Iraani poliitiline tulevik on ebaselge ning järgneva kahe ööpäeva jooksul selgub kas Iraan murdub USA psühholoogilise surve all, sõnas julgeolekuekspert Rainer Saks "Ringvaates".

USA president Donald Trump on sel nädalal järgimisi lausunud, et kui Iraan USA tingimustega sõja lõpetamiseks ei nõustu, siis pommitatakse riik maatasa, nii et see kunagi enam ei taastu.

Saksa sõnul peab sellenädalaseid presidendi sõnavõtte vaatama üheskoos varasematega.

"Paljud loevad sellest välja tõsise ähvarduse, aga väga paljude jaoks on ka tõsine bluff. Nelja tunniga saavutada seda, millest president Trump räägib, ei ole kahtlemata realistlik," ütles Saks.

Mida USA täpsemalt ette võtab ning kuidas Iraan sellele reageerib, selgub Saksa tunnil kahe ööpäeva jooksul.

"Järgmised kaks ööpäeva näitavad seda, kas Iraan nüüd murdub selle psühholoogilise surve all, kus nad on. Tegelikult USA, hea küll, mitte nelja tunniga, aga nelja päevaga võib põhjustada tõepoolest väga tõsiseid kahjustused tsiviilstruktuurile, infrastruktuurile, tõsi see on sõjakuritegu," lausus Saks.

Julgeolekueksperdi sõnul ei tohiks Ühendriigid nii tõepoolest käituda, ent tema sõnul on ka selge, et Iraani režiim on ennast varasemate tegudega paigutanud väljaspoole rahvusvahelisest õigusest.

Lisaks kõneles Saks saates USA armee päästeoperatsioonist, millega toodi kodumaale tagasi sõjaväelendur.

Tema sõnul oli operatsiooni näol tegemist prestiiži küsimusega, sest õhuväelase mahajätmisega oleks kerkinud kaks ebameeldivat küsimust.

"Kui see piloot oleks elusana olnud kuskil Iraani uudistes, oleks muutunud läbirääkimised Iraani ja USA vahel palju keerulisemaks. Teiseks, mis on tegelikult veel suurem probleem USA jaoks, USA-s kehtib põhimõte, et kuidas sa saad need piloodid nüüd rasked ülesanded täitma? Nad tuuakse igal juhul igalt poolt ükskõik mis hinnaga ära," ütles Saks.

Saksa sõnul oli operatsiooni läbiviimine raske, sest see toimus õhuvägedele sobimatul maastikul. Seepärast kandis USA ka lennukite hävimisest tulenevalt rahalist kahju, kuid see polnud Saksa sõnul esmatähtis.

"Need lennukid ei saanud sealt tulema, no väidetavalt nad jäid sinna mudasse kinni, aga see piloot õnnestus ikkagi ära tuua. Sealjuures ei kaotatud ühtegi teist inimelu. Ameerika planeerijad planeerisidki üle, kaotati tehnikat, aga inimesed toodi tagasi ja see on Ameerika armee jaoks väga oluline saavutus," selgitas Saks.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Ringvaade"

Samal teemal

reisi kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:39

Intel hakkab tegema koostööd Muski ettevõtetega

19:38

Saks: kahe päeva jooksul selgub, kas Iraan murdub USA surve all

19:33

Seixas tegi kahest kaks ja kasvatas edu kaheminutiliseks

19:03

A-Galeriis on avatud Kati Erme ehtenäitus ja ehtekunstnike ühisnäitus

18:59

USA pommitas Iraani Khargi saart, ka Iisrael korraldas ulatusliku õhurünnaku Uuendatud

18:53

Von Krahli teatris esietendub Johhan Rosenbergi lavastus "Öömaaeg"

18:52

Novosjolov soovib vehklemisliidu presidendiks Lavly Perlingut

18:50

Päevakaja (07.04.2026 18:00:00)

18:41

Elvas kukutavad isamaalased enda poolt paika pandud vallavanemat

18:40

Uut õlitehast mõjutavad tarneahelate probleemid

otse uudistemajast

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:23

SOK müüb Prisma Eesti kauplused Coopile Uuendatud

06.04

Starlink on asunud satelliitside soodustustega Eesti turgu vallutama

07:00

Meedia: Iraani uus juht lamab teadvusetult haiglas

18:59

USA pommitas Iraani Khargi saart, ka Iisrael korraldas ulatusliku õhurünnaku Uuendatud

09:40

Austraalia vahistas sõjakuritegude süüdistusega riigi enim autasustatud sõduri

06.04

Trumpi sõnul võidakse kogu Iraan teisipäeval hävitada

18:02

Ukraina ründas Vene sõjaväega seotud keemiatehast Voroneži oblastis Uuendatud

12:11

Tallinna linnavalitsus kiitis heaks Meriväljale Maxima kaupluse rajamise

06.04

Pärnumaal mõõdeti Euroopa kõrgeim haab

10:23

Astronaudid tegid Kuu ümber edukalt tiiru

ilmateade

loe: sport

19:33

Seixas tegi kahest kaks ja kasvatas edu kaheminutiliseks

18:52

Novosjolov soovib vehklemisliidu presidendiks Lavly Perlingut

18:10

Maguire sõlmis Manchester Unitediga uue lepingu

17:38

Maratonijooks saab eraldi maailmameistrivõistlused

loe: kultuur

19:03

A-Galeriis on avatud Kati Erme ehtenäitus ja ehtekunstnike ühisnäitus

18:53

Von Krahli teatris esietendub Johhan Rosenbergi lavastus "Öömaaeg"

17:49

Otseülekanne homme: Tallinn Music Weeki avavestlus "Kultuur kujundab linna, mis saab linnahallist?"

17:41

Fotod: Merike Estna väljapanek alustab teekonda Veneetsia kunstibiennaalile

loe: eeter

16:08

Hendrik Relve kutsub rännusaate avalikule salvestusele

14:06

Muusikaettevõtja: tulihingeline fännibaas on olulisem kui Spotify numbrid

13:19

Vahtra hobitalus kasvavad tšempionjänesed

12:36

Koit Toome: tuntus on ikkagi kirglik värk

Raadiouudised

17:30

Kuu aja pärast avab Kaasaegse Kunsti Eesti keskus Veneetsias Eesti paviljoni

17:30

Eesti Energia uue õlitehase käivituskatsed osutusid edukaks

16:05

Ihaste lasteaed sai detailplaneeringu, kuid ehitust ei pruugi tullagi

15:45

Soome kaubanduskontsern SOK müüb Prisma Eesti kauplused Coopile

15:40

Elvas kukutavad isamaalased enda poolt paika pandud vallavanemat

15:30

Raadiouudised (07.04.2026 15:00:00)

12:55

Ilm läheb kuivemaks

12:35

Transpordikütuste Ühing soovitab valitsusel ajutiselt langetada diislikütuse aktsiisi

12:20

Raadiouudised (07.04.2026 12:00:00)

10:00

Sadamad soovivad drooniohu korral otseinfot

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo