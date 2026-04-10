Tallinna linnavalitsus sai viimaks Telliskivi detailplaneeringu valmis

Tallinna linnavalitsus esitas volikogule kehtestamiseks Telliskivi tänava 62 ja 64 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Arendus jääb Balti jaama turu ja Kopli ning Telliskivi tänavate vahelisele alale, kust praegu leiab lisaks parkimisplatsile mitu menukat ööeluasutust.

Planeeringuala suurus on 3,12 hektarit, ning alale kavandatakse uusi ärihooneid, avalikke väljakuid, Balti Jaama turu laiendus, avalikud jalakäiguteed ning kõrghaljastusega pargiala.

Ala arendav Astri Grupp esitas esimese planeeringu 2019. aastal.

Tallinna abilinnapea Tiit Terik sõnas, et alale peaks tulema nii ärihooneid, avalikke väljakuid, linnaruumi arendus ning ka Balti jaama turu laiendus.

"Ruumiliselt peaks see loogiliselt kokku viima Balti jaama turu piirkonna ja Telliskivi loomelinnaku ning Kalamaja liikuvust parandama just nimelt ka kergliikurite ja jalakäijate aspektist," sõnas Terik.

Juba planeeringu avalikustamisel tõmbas tähelepanu seenekujuline aktsenthoone, mis on kavandatud Kopli ja Kotzebue tänava pikenduste ristumiskohta. Teriku sõnul on see jätkuvalt plaanis.

Arhitektuuriajalooliselt väärtuslikud vabriku- ja tööstushooned on planeeringu kohaselt plaanis säilitada ja restaureerida.

Selline hoone on näiteks ajalooline raudteedepoo, mis ehitatud 1870. aastal. Küll aga ütles Astri Grupi Tallinna planeeringute juht Tarmo Kleimann, et ülejäänud nõukogude ajast pärit hooned on kavas lammutada.

Samas asub hoonetes mitmeid ööeluasutusi, mida kasutatakse muuhulgas ka näiteks kontserdite korraldamiseks.

"Kindlasti ei ole meie eesmärk elu ja neid asutusi sealt ära viia, vaid me tahame olulisi ja hea vaibiga kohti hoida," ütles Kleimann.

Ka abilinnapea Teriku sõnul on linnale oluline, et kultuurielu kvartalis ka peale arendust säiliks.

Varem selgus, et arendaja on sõlminud kokkulepe alal ka Radisson Red hotelli avamiseks. Kleimanni sõnul on leping kehtiv senini, aga täpsed tingimused tuleb osapooltel üle vaadata.

Teriku sõnul võiks detailplaneeringu vastuvõtmisel linnavolikogus ehitustööd alata järgmise aasta teises pooles.

Kleimann täpseid kuupäevi veel avaldada ei soovinud, kuid sõnas, et vana katlamaja jaoks on ehitusluba juba väljastatud ning sellega peaks ehitustööd algama õige pea.

Ala arendusega tegelevale Astri Gruppile kuulub ka Balti jaama turg.