Tallinna linnavalitsus sai viimaks Telliskivi detailplaneeringu valmis

Tallinna linnavalitsus esitas volikogule kehtestamiseks Telliskivi tänava 62 ja 64 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Arendus jääb Balti jaama turu ja Kopli ning Telliskivi tänavate vahelisele alale, kust praegu leiab lisaks parkimisplatsile mitu menukat ööeluasutust.

Planeeringuala suurus on 3,12 hektarit, ning alale kavandatakse uusi ärihooneid, avalikke väljakuid, Balti Jaama turu laiendus, avalikud jalakäiguteed ning kõrghaljastusega pargiala.

Ala arendav Astri Grupp esitas esimese planeeringu 2019. aastal.

Tallinna abilinnapea Tiit Terik sõnas, et alale peaks tulema nii ärihooneid, avalikke väljakuid, linnaruumi arendus ning ka Balti jaama turu laiendus.

"Ruumiliselt peaks see loogiliselt kokku viima Balti jaama turu piirkonna ja Telliskivi loomelinnaku ning Kalamaja liikuvust parandama just nimelt ka kergliikurite ja jalakäijate aspektist," sõnas Terik.

Juba planeeringu avalikustamisel tõmbas tähelepanu seenekujuline aktsenthoone, mis on kavandatud Kopli ja Kotzebue tänava pikenduste ristumiskohta. Teriku sõnul on see jätkuvalt plaanis.

Arhitektuuriajalooliselt väärtuslikud vabriku- ja tööstushooned on planeeringu kohaselt plaanis säilitada ja restaureerida.

Selline hoone on näiteks ajalooline raudteedepoo, mis ehitatud 1870. aastal. Küll aga ütles Astri Grupi Tallinna planeeringute juht Tarmo Kleimann, et ülejäänud nõukogude ajast pärit hooned on kavas lammutada.

Samas asub hoonetes mitmeid ööeluasutusi, mida kasutatakse muuhulgas ka näiteks kontserdite korraldamiseks.

"Kindlasti ei ole meie eesmärk elu ja neid asutusi sealt ära viia, vaid me tahame olulisi ja hea vaibiga kohti hoida," ütles Kleimann.

Ka abilinnapea Teriku sõnul on linnale oluline, et kultuurielu kvartalis ka peale arendust säiliks.

Varem selgus, et arendaja on sõlminud kokkulepe alal ka Radisson Red hotelli avamiseks. Kleimanni sõnul on leping kehtiv senini, aga täpsed tingimused tuleb osapooltel üle vaadata.

Teriku sõnul võiks detailplaneeringu vastuvõtmisel linnavolikogus ehitustööd alata järgmise aasta teises pooles.

Kleimann täpseid kuupäevi veel avaldada ei soovinud, kuid sõnas, et vana katlamaja jaoks on ehitusluba juba väljastatud ning sellega peaks ehitustööd algama õige pea.

Ala arendusega tegelevale Astri Gruppile kuulub ka Balti jaama turg.

KOKO arhitektide kontseptsioon Telliskivi tn 62 ja 64 kinnistute ja lähiala detailplaneeringuks Autor/allikas: Tallinna linnavalitsus

Viienda suursaarte ühenduse parvlaeva ehitab Poola tehas

Budanov: rünnakud Vene naftataristule muudavad Moskva positsiooni kõnelustel

Petturid saatsid riigiametitele õngitsuskirju tuntud mõttekoja nime alt

Tallinn lubab huvihariduse hinnatõusu leevendamiseks lahendusi leida

Putin kuulutas Ukrainaga välja õigeusu lihavõtete relvarahu

Närvilise alguse ületanud Mistra võitis finaalseeria avamängu

Eesti saalijalgpallikoondis läheb püüdma kohta MM-i põhiringis

Baskimaa velotuuril sai etapivõidu kohalik mees

Putin kuulutas välja õigeusu lihavõttepühade rahu

Sõja 1506. päev: Ukraina teatas viimase Vene rongipraami kõrvaldamisest Kertši väinas Uuendatud

WSJ: Trumpi tüli NATO-s võib viia USA väed lähemale idapiirile

President Karis: jõudu vaadata kaugemale välisministeeriumis ei ole Uuendatud

Autokütuse hinnad on neljapäeva hommikul veidi alla tulnud

HS: Telia ei ole üle 20 aasta maksnud Soomes ettevõtte tulumaksu

Iraani meedia: Hormuzi väin on täielikult suletud

Rutte külaskäik Valgesse Majja ei muutnud Trumpi suhtumist NATO-sse

Strateegiadokument: Eesti peab ühenduste katkemisel ise 30 päeva hakkama saama

Kliimaseadust tõenäoliselt ei tule Uuendatud

Rail Baltic tegutseb suure raamatupidamisliku kasumiga

Närvilise alguse ületanud Mistra võitis finaalseeria avamängu

Eesti saalijalgpallikoondis läheb püüdma kohta MM-i põhiringis

Baskimaa velotuuril sai etapivõidu kohalik mees

Eesti U-17 jalgpallikoondis sai teada vastased kodusel EM-il Uuendatud

Andrus Vaarik: üksindus saab minu eas eriti reljeefselt teemaks

Noorsooteatri uuslavastus "Nõusolek" räägib pikalt vaikitud teemadest

Endla teatris esietendub argipoeetiline lavastus "Rõdul"

Tartus toimub viiendat korda etenduskunstide festival Ümberlülitus

Muuseum otsib näitusele kapsaks loetud raamatut, mügrit ja vapsiku pesa

Stilist koolilõpuriietest: vältida võiks sügavat dekolteed ja mikromini

Liina Raud: olen öelnud oma eelmisele elule head ööd, mitte head aega

Saatesarja "Istmesoojendus" kuuleb aprillist Vikerraadios

Päevakaja (09.04.2026 18:00:00)

Tallinna Lennujaam kasvatas äritulusid ja kasumit

Tartu tahab droonide jaoks kontrollitud õhuruumi

WSJ: Trumpi tüli NATO-s võib viia USA väed lähemale idapiirile

Valitsus suunas uutele lahingumasinatele mõeldud raha õhutõrjele ja droonikaitsele

Raadiouudised (09.04.2026 15:00:00)

Sotsiaaldemokraadid: tuumajaama rajamine ei ole mõistlik

Tartu pärmivabriku kvartal saab uue ilme

Ilm püsib ka reedel sajuta

Laevandusettevõtted valmistuvad liikluse taastumiseks Hormuzi väinas

