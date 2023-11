Tallinna Telliskivi muutub: osa vanu hooneid kaob, alale kerkib suur seen

Planeeringuga antakse ehitusõigus kokku nelja kuni seitsmekorruselise ärihoone ning ühe kuni üheksakorruselise ärihoone ehitamiseks ning alal asuva katlamaja ja depoohoone laiendamiseks.

Tallinna abilinnapea Madle Lippus ütles ERR-ile, et planeeringu järgi on kavas ajalooline depoohoone säilitada ja kavandatud on kaks suuremat arendusmahtu, millest üks jääb Telliskivi tänava äärde ning teine depoohoone ja Balti jaama turu vahele.

Telliskivi tänava äärde kerkivasse seitsme korrusega majja on kavandatud bürood, hotell ja toitlustus. Neli ja pool aastat tagasi, kui ala detailplaneering linna poolt algatati, oli ala omanikul Astri Grupil kavas sinna paigutada Radisson RED hotell.

Astri Grupi Tallinna planeeringute juht Tarmo Kleimann ütles ERR-ile, et kuigi linn on detailplaneeringu menetlemisega üle ootuste kaua tegelenud, siis leping Radissoniga on endiselt kehtiv ning see plaan pole praeguse seisuga muutunud.

Katlamajahoonele on kavandatud kolmekorruseline juurdeehitis ning sinna on plaanis bürooruumid. Reisijate 4 krundile on kavandatud suurem, kuni seitsmekorruseline hoonekompleks, mille alumistele korrustele

on kavandatud Balti jaama turu laiendus, sealhulgas ruumid ateljee-töökodade jaoks.

Suurest seenest saab maamärk

Ala Kopli tänava poolsesse külge peaks kerkima 33 meetri kõrgune hoone, mida Lippus nimetab tulevaseks kohalikuks maamärgiks, detailplaneeringu seletuskirjas kirjeldatakse hoonet kui kvartali arhitektuurset dominanti.

Hoone on planeeringu joonistel seenekujuline: alt kitsas, ülevalt lai. Kleimanni sõnul tingisid hoone sellise kuju muinsuskaitseameti eritingimused: alalt peavad säilima vaated vanalinnale.

"Seetõttu ongi hoone alt kitsas, et säiliksid vaated ja üleval on kaks korrust, millest üks peab jääma avalikku kasutusse. Mis sinna tuleb, ei oska praegu täpselt öelda – võib olla restoran, võib-olla midagi muud," lausus ta.

Kleimann märkis, et kuivõrd hoone on niivõrd omapärane, saab see olema kallis ehitis.

"Ala on suur, üle kahe hektari ja seetõttu hakkab ehitus toimuma erinevates etappides. Seen saab olema tõenäoliselt kõige viimane hoone. Sellise hoone rajamine on väga kulukas, sest sellel on mahtu vähe, aga arhitektuurselt on samas tegu väga eripärase ehitisega," lausus ta.

Sveta baar võib kaduda

Ajaloolise depoohoone küljest ja pealt on kavas lammutada nõukogudeaegsed juurdeehitised ning hoone on kavas renoveerida ajaloolisel kujul, sealhulgas taastatakse ajalooline katuse kuju. Hoone kujundatakse ümber multifunktsionaalseks hooneks, kus saab korraldada näiteks avalikke üritusi, rentida büroopinda, avada toitlustuskoht.

Juurdeehitistes aga asub praegu nii mõnigi populaarne koht, näiteks Sveta baar.

"Sveta asub ajaloolise depoohoone juurdeehitises, mis on Nõukogude ajal rajatud ja selle võib tõesti lammutada. Kas me seda ka teeme, ei oska praegu öelda," ütles Kleimann.

Lippus märkis, et planeeringu järgi pole tõesti plaanis kunagisi juurdeehitisi säilitada. "See on kahjuks kihistus, mis detailplaneeringu elluviimisega sealt kaob, vähemalt sellisel kujul," ütles ta.

Lippus lisas, et praegu seal toimetavad asutused ja kohad olid teadlikud, et praegune lahendus on ajutine.

"Praegune ala on teadlikult võetud vahekasutusse ja see on väga hea ja oluline etapp linna arengus, kus selle asemel, et ala oleks võinud olla kinnine või kasutuseta kõigi nende aastate jooksul, mil plaanidega töötati. Linna vaates on väga hea, et seal on onud väga viljakas vahekasutus ja kultuurielu jaoks väga olulised asutused ja kohad seal jätkuvalt tegutsevad. See tegutsemine on seal alati olnud teadmises, et maa omanikul on soov selle ala arendamisega edasi liikuda," lausus Lippus.

Oluliseks muutuseks on ka Reisijate tänava ümberehitamine nii, et seal saab mõlemas suunas sõita autoga Kopli ja Telliskivi tänava vahel. Lippuse sõnul tagab see autoga ligipääsu teistele kvartalitele, sealhulgas Telliskivi loomelinnakule ning et liiklus saab olema kahesuunaline, tuleneb piirkonna laiemast liiklusskeemist. Samas saab sel tänaval olema rohkelt haljastust ning palju ruumi kõikidele liikujatele, kuivõrd tüübilt on tegu kohaliku tänavaga, lisas ta.

Kui esialgu oli plaanis suunata trammitee Telliskivi ja Reisijate tänavale, siis nüüdseks on sellest plaanist loobutud.

Kogu alale tuleb arhitektuurikonkurss

Lippuse sõnul tuleb nii hoonetele kui ka Reisijate tänavale korraldada arhitektuurikonkurss.

Kleimanni sõnul oli esialgu arhitektuurikonkursi nõue vaid seenekujulisele hoonele, kuid Põhja-Tallinna valitsus oli viimasel päeval lisanud nõude, et arhitektuurikonkurss tuleb korraldada kogu alale. "Ja kui meil niimoodi näpud sahtli vahele pandi, siis mis meil üle jäi kui nõustuda," ütles ta.

Kleimann lisas, et üleüldse on menetluse venimine olnud pettumus.

"See planeering on väga pikalt seisnud linna taga, rohkem kui kuus aastat oleme seda koostanud. Siiani on erinevad visioonid, millal ehitamine algab, sest see sõltub ju ka linnast, millal detailplaneering lõpuks kehtestatakse. Meil on kahjuks kurvad praktikad, oleme näinud, kui vaevaliselt on läinud," lausus ta.

Praegu algab detailplaneeringu avalik väljapanek, kus huvitatud osalised saavad esitada täiendusi ja parandusi ning seejärel jõuab planeering uuesti linnavalitsusse kehtestamiseks, ütles Lippus.

Kui palju võiks kogu ala väljaehitamine maksma minna, ei osanud Kleimann praegu pakkuda, öeldes, et esimese aimduse sellest saab eelprojektiga.

Planeeringuala omanikule Astri Grupile kuulub ka Balti jaama turg.

Praegu asub alal Balti jaama turu väliosa (Depoo turg) ja tänavatoiduala,

hoonetes tegutsevad mitmesugused ettevõtted. Kvartali põhjaosas paikneb endine raudteelaste klubi hoone.

Piirkond on endine Balti Raudtee tehase ala, kuhu 1873.–1874. aastal laiendati peatehast ning ehitati kuuekohaline veduridepoo ja töökoda, mille paekiviseinad on valdavalt säilinud koos hilisemate juurdeehitustega. Hooned olid kasutuses veduridepoo, vaguniremonditsehhi ja töökojana kuni 2015. aasta kevadeni.