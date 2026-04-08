X!

Iraani sõda lööb USA-s kõige valusamalt California majandust

Californias asuv Los Angeles Autor/allikas: SCANPIX/AP
Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Iraani sõda kahjustab USA-s kõige enam California majandust, kuna läänerannikul asuv osariik impordib umbes 75 protsenti oma toornaftast. Ligi kolmandik naftaimpordist tuleb Lähis-Idast.

California tarnib Aasiast, peamiselt Lõuna-Koreast ka lennukikütust. Aasias asuvad rafineerimistehased sõltuvad aga Pärsia lahe naftavoogudest. Kuna Hormuzi väin on suletud, piiravad Lõuna-Korea ja India eksporti, mis omakorda ohustab California varustuskindlust.

Turu-uuringute firma Vortexa andmetel peaks Lõuna-Korea sel kuul Californiasse saatma umbes poole tavapärasest lennukikütusest. Energiafirma Chevron tippjuht Andy Walz ütles, et kui probleemi peagi ei lahendata, läheb olukord tõsiseks. Ta hoiatas, et järgmistel kuudel võib tekkida puudujääk. 

Bensiini hind tekitab Californias sageli poliitilisi pingeid. Teisipäeval oli osariigis keskmine hind 5,93 dollarit galloni kohta, mis on riigi keskmisest 1,75 dollari võrra kõrgem. 

Energiafirmad süüdistavad kõrgetes hindades osariigi energia- ja maksupoliitikat. Osariigi toornafta toodang on viimase kahe aastakümne jooksul langenud enam kui 50 protsenti. Chevron viis aga 2024. aastal oma peakorteri Texases asuvasse Houstonisse.

Alates 2000. aastast on osariigis suletud ligi kümme rafineerimistehast. Kildanaftabuum tegi aga USA-st maailma suurima nafta- ja gaasitootja. Samas ei ole California torujuhtmete kaudu ühendatud USA uute maardlatega ning raudtee kaudu saab osariik vaid 0,5 protsenti oma toornaftast. Texasest või Louisianast on aga toornafta transportimine tankeritega sageli kulukam kui Aasiast pärit nafta tarnimine.

Kuigi ka teised osariigid, näiteks Illinois ja New Jersey, impordivad märkimisväärse osa toornaftast, pärineb suurem osa sellest Kanadast, Mehhikost ja Lõuna-Ameerikast. California on samas viimastel aastatel suurendanud oma sõltuvust Lähis-Ida tarnetest, vahendas The Wall Street Journal.  

California on elektriautode müügis USA-s esikohal, kuid pärast maksusoodustuste kaotamist peaks nende kasutuselevõtt aeglustuma. Juba enne sõda pidi California suurendama oma kütuseimporti, et kompenseerida kahe suure rafineerimistehase sulgemisest tekkinud tühimikku.

"Maksude ja regulatsioonide kombinatsiooni abil on California poliitikud fossiilkütuste tööstuse järk-järgult välja tõrjunud, sest nad ei arvanud, et fossiilkütuseid on vaja," ütles Walz. 

Poliitiline konsultant Andrew Acosta ütles, et California demokraadid võivad olukorrast poliitilist kasu lõigata, tuues kõrgete bensiinihindade põhjuseks Trumpi tegevuse Lähis-Idas. 

"Vabariiklased võivad kirjutada mitmeleheküljelisi aruandeid California ja regulatiivsete turgude kohta, kuid probleem on selles, et inimesed võtavad hommikul oma telefoni ja näevad seal murrangulisi uudiseid Trumpi tegevuse kohta Iraanis," ütles Acosta. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

Iraani sõda lööb USA-s kõige valusamalt California majandust

