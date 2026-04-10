USA ja Iraani vaherahu saadavad pinged Liibanoni ja Hormuzi üle

USA ja Iraani vahel kaheks nädalaks välja kuulutatud relvarahu reedel küll püsis, aga seda saatsid pinged, kuna Washington süüdistas Teherani Hormuzi väina avamist puudutavate lubaduste mittetäitmises ja Iraan tõlgendas Iisraeli rünnakuid Liibanonis vaherahu rikkumisena. USA ja Iraani esindajad alustavad laupäeval Pakistanis läbirääkimisi püsivama rahu saavutamiseks.

Märke sellest, et Iraan lõpetaks Hormuzi väina blokaadi, mis on põhjustanud kõigi aegade tõsiseima katkestuse ülemaailmses energiavarustuses, ei ole. Samas nimetas Teheran rahuprotsessi peamiseks komistuskiviks Iisraeli jätkuvaid rünnakuid Liibanoni vastu, mida kolmapäeval tabasid sõja kõige ohvriterohkemad löögid, kirjeldas uudisteagentuur Reuters.

USA president Donald Trump ütles neljapäeva hilisõhtuses sotsiaalmeedias tehtud postituses, et Iraan teeb väga halba tööd naftatankerite läbi väina liikumise võimaldamisel. "See ei ole meie kokkulepe!" lisa ta.

Eraldi postituses lubas Trump, et nafta hakkab uuesti voolama, täpsustamata, milliseid meetmeid USA võib selleks rakendada. Trumpi teisipäeval välja kuulutatud relvarahu esimese 24 tunni jooksul läbis väina vaid üks naftatanker ja viis puistlastilaeva. Väina kaudu liikus enne sõda viiendik maailma nafta ja veeldatud maagaasi tarnetest, mis tähendas umbes 140 laeva päevas.

Iisraeli sõjavägi teatas reede varahommikul, et ründas neljapäeva õhtul Liibanonis kümmet raketilaskeseadet, millest tulistati Põhja-Iisraeli suunas rakette, ning et Iraani toetatud terrorirühmitus Hezbollah lasi Iisraeli pihta raketi, mis käivitas õhusireenid.

Väljaande Times of Israel teatel tegi õhukaitse raketi kahjutuks. Hezbollah teatas, et sihtmärgiks oli Iisraeli sõjaväeinfrastruktuur Iisraeli põhjaosas Haifas.

USA ja Iisrael on öelnud, et viimane relvarahu ei hõlma Liibanoni, kuhu Iisrael tungis märtsis – paralleelselt sõjaga Iraani vastu –, et sealt Iisraeli pihta rünnakuid korraldava Hezbollah' oht likvideerida.

Kuid Iraan ja ka Pakistan, mis tegutseb protsessis vahendajana, ütlesid, et Liibanon oli kokkuleppe selgesõnaline osa. Iraani parlamendi spiiker Mohammad Baqer Qalibaf, kes peaks juhtima Iraani delegatsiooni, mis kohtub USA asepresidendi JD Vance'i juhitud delegatsiooniga, ütles sotsiaalmeedias, et Liibanon ja ülejäänud Iraani piirkondlike liitlaste nn vastupanutelg on igasuguse relvarahu lahutamatud osad.

Iraani kõrgeim juht ajatolla Mojtaba Khamenei ütles neljapäeval tehtud sõjakas avalduses, et Iraan nõuab sõja eest kättemaksu. "Me ei jäta kindlasti karistamata kuritegelikke agressoreid, kes ründasid meie riiki. Me nõuame kahtlemata hüvitist iga tekitatud kahju eest," ütles ta avalduses.

Pakistani vahendatud kahenädalase vaherahu kokkulepe sõlmiti vaid mõni tund enne tähtaega, mille Trump seadis, ähvardades vastasel juhul asuda ründama Iraani elektrijaamu ja sildasid ning hävitada "terve tsivilisatsioon".

Laupäeval algavad USA ja Iraani läbirääkimised

Laupäeval algab Pakistanis USA ja Iraani läbirääkimiste esimene voor, mille eesmärk on lahendada konflikt, mis algas USA ja Iisraeli rünnakutega Iraani vastu 28. veebruaril.

Iraan avaldas kolmapäeval kümnepunktilise ettepaneku sõja lahendamiseks, mis hõlmas kontrolli säilitamist Hormuzi väina üle, Iraani õigust jätkata tuumarikastamist, sanktsioonide tühistamist ja sõja lõpetamist, sealhulgas sõja lõpetamist ka Hezbollah' vastu Liibanonis.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, kelle valitsus lükkas märtsis tagasi pakkumise otsekõnelusteks Liibanoniga, lubas küll jätkata rünnakuid Hezbollah' vastu, aga ütles neljapäeval ka seda, et on andnud juhised alustada nii kiiresti kui võimalik rahuläbirääkimisi, mis hõlmaks Hezbollah' desarmeerimist.

"Läbirääkimised keskenduvad Hezbollah' desarmeerimisele ja rahumeelsete suhete loomisele Iisraeli ja Liibanoni vahel," ütles ta.

Kõrge Liibanoni ametnik ütles Reutersile, et Liibanon oli neljapäeval teinud tööd ajutise relvarahu saavutamiseks, mis võimaldaks laiemaid kõnelusi Iisraeliga, kirjeldades seda pingutust kui "eraldi rada, kuid sama mudelit" nagu USA-Iraani vaherahu.

Iisrael valmistus oma rünnakuid Liibanonis vähendama, ütles neljapäeval kõrge Iisraeli ametnik. USA meediakanalite teatel palus Trump olla Netanyahul Liibanonis vaoshoitum.

Teine Iisraeli ametnik ütles, et kõnelused Liibanoniga peaksid algama järgmisel nädalal Washingtonis. Ka USA välisministeeriumi ametnik kinnitas, et USA korraldab järgmisel nädalal kohtumise, et arutada käimasolevaid relvarahu läbirääkimisi.

Hezbollah' esindaja Ali Fayyad ütles neljapäeval tehtud avalduses, et rühmitus lükkab tagasi otsesed läbirääkimised Iisraeliga ja Liibanoni valitsus peaks nõudma relvarahu edasiste sammude eeltingimusena.