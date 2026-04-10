USA ja Iraani vaherahu saadavad pinged Liibanoni ja Hormuzi üle

Välismaa
Vaade Hormuzi väinale Omaani Musandami linnast Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS
Välismaa

USA ja Iraani vahel kaheks nädalaks välja kuulutatud relvarahu reedel küll püsis, aga seda saatsid pinged, kuna Washington süüdistas Teherani Hormuzi väina avamist puudutavate lubaduste mittetäitmises ja Iraan tõlgendas Iisraeli rünnakuid Liibanonis vaherahu rikkumisena. USA ja Iraani esindajad alustavad laupäeval Pakistanis läbirääkimisi püsivama rahu saavutamiseks.

Märke sellest, et Iraan lõpetaks Hormuzi väina blokaadi, mis on põhjustanud kõigi aegade tõsiseima katkestuse ülemaailmses energiavarustuses, ei ole. Samas nimetas Teheran rahuprotsessi peamiseks komistuskiviks Iisraeli jätkuvaid rünnakuid Liibanoni vastu, mida kolmapäeval tabasid sõja kõige ohvriterohkemad löögid, kirjeldas uudisteagentuur Reuters.

USA president Donald Trump ütles neljapäeva hilisõhtuses sotsiaalmeedias tehtud postituses, et Iraan teeb väga halba tööd naftatankerite läbi väina liikumise võimaldamisel. "See ei ole meie kokkulepe!" lisa ta.

Eraldi postituses lubas Trump, et nafta hakkab uuesti voolama, täpsustamata, milliseid meetmeid USA võib selleks rakendada. Trumpi teisipäeval välja kuulutatud relvarahu esimese 24 tunni jooksul läbis väina vaid üks naftatanker ja viis puistlastilaeva. Väina kaudu liikus enne sõda viiendik maailma nafta ja veeldatud maagaasi tarnetest, mis tähendas umbes 140 laeva päevas.

Iisraeli sõjavägi teatas reede varahommikul, et ründas neljapäeva õhtul Liibanonis kümmet raketilaskeseadet, millest tulistati Põhja-Iisraeli suunas rakette, ning et Iraani toetatud terrorirühmitus Hezbollah lasi Iisraeli pihta raketi, mis käivitas õhusireenid.

Väljaande Times of Israel teatel tegi õhukaitse raketi kahjutuks. Hezbollah teatas, et sihtmärgiks oli Iisraeli sõjaväeinfrastruktuur Iisraeli põhjaosas Haifas.

USA ja Iisrael on öelnud, et viimane relvarahu ei hõlma Liibanoni, kuhu Iisrael tungis märtsis – paralleelselt sõjaga Iraani vastu –, et sealt Iisraeli pihta rünnakuid korraldava Hezbollah' oht likvideerida.

Kuid Iraan ja ka Pakistan, mis tegutseb protsessis vahendajana, ütlesid, et Liibanon oli kokkuleppe selgesõnaline osa. Iraani parlamendi spiiker Mohammad Baqer Qalibaf, kes peaks juhtima Iraani delegatsiooni, mis kohtub USA asepresidendi JD Vance'i juhitud delegatsiooniga, ütles sotsiaalmeedias, et Liibanon ja ülejäänud Iraani piirkondlike liitlaste nn vastupanutelg on igasuguse relvarahu lahutamatud osad.

Iraani kõrgeim juht ajatolla Mojtaba Khamenei ütles neljapäeval tehtud sõjakas avalduses, et Iraan nõuab sõja eest kättemaksu. "Me ei jäta kindlasti karistamata kuritegelikke agressoreid, kes ründasid meie riiki. Me nõuame kahtlemata hüvitist iga tekitatud kahju eest," ütles ta avalduses.

Pakistani vahendatud kahenädalase vaherahu kokkulepe sõlmiti vaid mõni tund enne tähtaega, mille Trump seadis, ähvardades vastasel juhul asuda ründama Iraani elektrijaamu ja sildasid ning hävitada "terve tsivilisatsioon".

Laupäeval algavad USA ja Iraani läbirääkimised

Laupäeval algab Pakistanis USA ja Iraani läbirääkimiste esimene voor, mille eesmärk on lahendada konflikt, mis algas USA ja Iisraeli rünnakutega Iraani vastu 28. veebruaril.

Iraan avaldas kolmapäeval kümnepunktilise ettepaneku sõja lahendamiseks, mis hõlmas kontrolli säilitamist Hormuzi väina üle, Iraani õigust jätkata tuumarikastamist, sanktsioonide tühistamist ja sõja lõpetamist, sealhulgas sõja lõpetamist ka Hezbollah' vastu Liibanonis.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, kelle valitsus lükkas märtsis tagasi pakkumise otsekõnelusteks Liibanoniga, lubas küll jätkata rünnakuid Hezbollah' vastu, aga ütles neljapäeval ka seda, et on andnud juhised alustada nii kiiresti kui võimalik rahuläbirääkimisi, mis hõlmaks Hezbollah' desarmeerimist.

"Läbirääkimised keskenduvad Hezbollah' desarmeerimisele ja rahumeelsete suhete loomisele Iisraeli ja Liibanoni vahel," ütles ta.

Kõrge Liibanoni ametnik ütles Reutersile, et Liibanon oli neljapäeval teinud tööd ajutise relvarahu saavutamiseks, mis võimaldaks laiemaid kõnelusi Iisraeliga, kirjeldades seda pingutust kui "eraldi rada, kuid sama mudelit" nagu USA-Iraani vaherahu.

Iisrael valmistus oma rünnakuid Liibanonis vähendama, ütles neljapäeval kõrge Iisraeli ametnik. USA meediakanalite teatel palus Trump olla Netanyahul Liibanonis vaoshoitum.

Teine Iisraeli ametnik ütles, et kõnelused Liibanoniga peaksid algama järgmisel nädalal Washingtonis. Ka USA välisministeeriumi ametnik kinnitas, et USA korraldab järgmisel nädalal kohtumise, et arutada käimasolevaid relvarahu läbirääkimisi.

Hezbollah' esindaja Ali Fayyad ütles neljapäeval tehtud avalduses, et rühmitus lükkab tagasi otsesed läbirääkimised Iisraeliga ja Liibanoni valitsus peaks nõudma relvarahu edasiste sammude eeltingimusena.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

reisi kaasa!

uus kuuldemäng

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:49

Galerii: Kumus avati 18. Tallinn Music Week

08:47

Briti merevägi on Starmeri lubadusest hoolimata hoidunud Vene varilaevastiku takistamisest

08:11

Kuusk jäi Poolas põnevusmängu järel karikafinaali ukse taha

08:00

Lavastuses "Nõusolek" mängiv Alice Siil: oluline on kasvatada teadlikkust

07:42

OTSE kell 12: ülevaade arengutest Ukraina sõja rinnetel

07:30

Merz keeldus kiirest liitumisest Hormuzi väina turvaoperatsiooniga

07:25

Eelnõu: inimkaubanduseks loetaks edaspidi ka asendusemaduse ärakasutamist

07:18

Ossinovski: ratsionaalne investor Eesti tuumajaama raha ei pane

07:10

Kadastik: tuulelobistid näevad tuumajaamas ohtu oma huvidele

07:06

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09.04

Sõja 1506. päev: Ukraina teatas viimase Vene rongipraami kõrvaldamisest Kertši väinas Uuendatud

09.04

WSJ: Trumpi tüli NATO-s võib viia USA väed lähemale idapiirile

09.04

President Karis: jõudu vaadata kaugemale välisministeeriumis ei ole Uuendatud

09.04

HS: Telia ei ole üle 20 aasta maksnud Soomes ettevõtte tulumaksu

09.04

Strateegiadokument: Eesti peab ühenduste katkemisel ise 30 päeva hakkama saama

09.04

Rail Baltic tegutseb suure raamatupidamisliku kasumiga

09.04

Autokütuse hinnad on neljapäeva hommikul veidi alla tulnud

09.04

Hamburg: Ukraina sõja lõppemine oleks põllumajandusele tõsine löök

09.04

Ungari hakkab Vance'i visiidi järel USA naftat ostma

09.04

Valitsus suunas uutele lahingumasinatele mõeldud raha õhutõrjele ja droonikaitsele Uuendatud

ilmateade

loe: sport

08:11

Kuusk jäi Poolas põnevusmängu järel karikafinaali ukse taha

09.04

Närvilise alguse ületanud Mistra võitis finaalseeria avamängu

09.04

Eesti saalijalgpallikoondis läheb püüdma kohta MM-i põhiringis

09.04

Baskimaa velotuuril sai etapivõidu kohalik mees

loe: kultuur

08:49

Galerii: Kumus avati 18. Tallinn Music Week

08:00

Lavastuses "Nõusolek" mängiv Alice Siil: oluline on kasvatada teadlikkust

09.04

Andrus Vaarik: üksindus saab minu eas eriti reljeefselt teemaks

09.04

Noorsooteatri uuslavastus "Nõusolek" räägib pikalt vaikitud teemadest

loe: eeter

09.04

Muuseum otsib näitusele kapsaks loetud raamatut, mügrit ja vapsiku pesa

09.04

Stilist koolilõpuriietest: vältida võiks sügavat dekolteed ja mikromini

09.04

Liina Raud: olen öelnud oma eelmisele elule head ööd, mitte head aega

09.04

Saatesarja "Istmesoojendus" kuuleb aprillist Vikerraadios

Raadiouudised

09.04

Päevakaja (09.04.2026 18:00:00)

09.04

Tallinna Lennujaam kasvatas äritulusid ja kasumit

09.04

Tartu tahab droonide jaoks kontrollitud õhuruumi

09.04

WSJ: Trumpi tüli NATO-s võib viia USA väed lähemale idapiirile

09.04

Valitsus suunas uutele lahingumasinatele mõeldud raha õhutõrjele ja droonikaitsele

09.04

Raadiouudised (09.04.2026 15:00:00)

09.04

Sotsiaaldemokraadid: tuumajaama rajamine ei ole mõistlik

09.04

Tartu pärmivabriku kvartal saab uue ilme

09.04

Ilm püsib ka reedel sajuta

09.04

Laevandusettevõtted valmistuvad liikluse taastumiseks Hormuzi väinas

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo