Netanyahu: Iisrael jätkab Hezbollah' ründamist

"Igaüks, kes tegutseb Iisraeli tsiviilisikute vastu, satub rünnaku osaliseks. Me jätkame Hezbollah'i ründamist kõikjal, kus vaja, kuni taastame põhjaosa elanikele täieliku julgeoleku," teatas Netanyahu.

Iisraeli kaitsevägi viis kolmapäeval läbi võimsa rünnaku Hezbollah' vastu, tabades 100 sihtmärki ja tappes Liibanoni võimude teatel 254 inimest.

Euroopa Liit kutsus neljapäeval Iisraeli üles peatama rünnakud Liibanonis, mis ohustavad bloki hinnangul USA ja Iraani vahel sõlmitud habrast relvarahu.

"Iisraeli tegevus seab USA ja Iraani relvarahu tugeva pinge alla. Iraaniga sõlmitud relvarahu peaks laienema ka Liibanonile," ütles Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas.

"Hezbollah tõmbas Liibanoni sõtta, kuid Iisraeli õigus end kaitsta ei õigusta nii ulatusliku hävitustöö tekitamist. Iisraeli rünnakutes hukkus eile õhtul sadu inimesi, mistõttu on raske väita, et selline jõuline tegevus enesekaitse alla mahub," lisas Kallas.