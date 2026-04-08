Iraani meedia: Hormuzi väin on täielikult suletud

Naftatanker. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/DIVYAKANT SOLANKI
Iraani meedia teatel on Hormuzi väin suletud ning naftatankerid, mis lootsid väina läbida, on tagasi pöördunud, vahendas uudisteagentuur Reuters. Iraan süüdistab USA-d vaevu päeva kestnud relvarahu rikkumises.

Iraan süüdistas kolmapäeval USA-d päev varem saavutatud relvarahu rikkumises ja sulges Hormuzi väina, seades ootamatult kahtluse alla kokkuleppe püsimise. Mõlemad pooled on esitanud lepingu tingimuste kohta vastukäivaid kirjeldusi. Valge Maja eitas väina sulgemist.

Iraani parlamendi spiiker Mohammad Ghalibaf postitas platvormil X, et Iisraeli rünnakud Liibanonile, drooni sisenemine Iraani õhuruumi ja Iraani uraani rikastamise õiguse eitamine on kõik relvarahu rikkumised.

Uudisteagentuur IRNA teatas, et väin suleti Iisraeli Liibanoni-vastaste rünnakute tõttu. Erinevad raportid kirjeldavad Iisraeli kolmapäevaseid rünnakuid kui üht sõja seni ohvriterohkeimat päeva, milles hukkus 182 ja sai vigastada 890 inimest.

Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt ütles varem, et teated väina sulgemisest on "olukord, kus nende (iraanlaste - toim) avalikud sõnad erinevad sellest, mida räägitakse eraviisiliselt — oleme täna näinud liikluse kasvu väinas". Ta lisas, et USA president Donald Trumpile on eraviisiliselt edastatud, et väin on endiselt avatud ja need avalikud raportid on valed.

Asepresident JD Vance ütles kolmapäeval, et Teherani läbirääkijad arvasid, et teisipäeval kokku lepitud USA ja Iraani vaheline relvarahu hõlmab ka Liibanoni, kuid USA polnud sellega tegelikult nõustunud.

"Ma usun, et see tuleneb siirast arusaamatusest. Ma arvan, et iraanlased uskusid, et relvarahu hõlmab Liibanoni, aga see lihtsalt ei olnud nii," ütles Vance Budapestis ajakirjanikele.

Ta lisas, et USA seisukohalt pidi relvarahu keskenduma Iraanile ja USA liitlastele, sealhulgas Iisraelile ja Pärsia lahe riikidele. See seisukoht on vastuolus Pakistani peaministri Shehbaz Sharifi — USA-Iraani relvarahuläbirääkimiste olulise vahendaja — sõnadega, kes oli öelnud, et vaherahu hõlmab ka Liibanoni.

Vance märkis üksikasju täpsustamata, et Iisrael on nõustunud näitama Liibanonis üles vaoshoitust.

Kahenädalase relvarahulepingu üks peamisi punkte oli see, et Iraan lubab taastada laevaliikluse läbi Hormuzi väina, leevendades sellega häireid nafta- ja gaasitarnetes.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Reuters, Forbes, Euronews

