Trump peatas Iraani pommitamise kava, Iraan lubas avada Hormuzi väina

"Kahe nädala jooksul on turvaline läbipääs Hormuzi väinast võimalik kooskõlastatult Iraani relvajõududega ja arvestades tehnilisi piiranguid," postitas Iraani välisminister Abbas Araghchi sotsiaalmeediaplatvormil X.

Samuti teatas Iraan, et pausi kasutatakse reedel Islamabadis algavateks kõnelusteks Ühendriikidega sõja lõpetamise üle.

Islamivabariigi Kõrgeim Riiklik Julgeolekunõukogu teatas eraldi avalduses, et läbirääkimised kestavad plaanide kohaselt kaks nädalat, kuid neid võidakse poolte vastastikusel kokkuleppel pikendada.

"Tingimusel, et Iraani Islamivabariik nõustub Hormuzi väina TÄIELIKU, VIIVITAMATU ja TURVALISE AVAMISEGA, nõustun ma peatama Iraani pommitamise ja ründamise kaheks nädalaks," kirjutas Trump sotsiaalmeediaplatvormil TruthSocial poolteist tundi enne islamivabariigile antud ultimaatumi tähtaja kukkumist.

Trumpi sõnul langetas ta otsuse pärast vestlust konflikti vahendajarollis oleva Pakistani peaministri Shehbaz Sharifi ja sõjaväeülema Asim Muniriga.

"See on kahepoolne RELVARAHU!" kirjutas Trump. "Põhjus selleks on see, et oleme juba täitnud ja ületanud kõik sõjalised eesmärgid ning oleme väga lähedal lõplikule kokkuleppele pikaajalise RAHU osas Iraaniga ja RAHU osas Lähis-Idas."

Ühtlasi ütles Trump, et USA pool sai kätte Iraanilt Pakistani vahendajatele edastatud ettepanekute kava. "Saime Iraanilt kümnepunktilise ettepaneku ja usume, et see on toimiv alus, millelt läbirääkimisi pidada."

"Peaaegu kõik varasemad erimeelsuste punktid on Ühendriikide ja Iraani vahel kokku lepitud, kuid kahenädalane periood võimaldab lepingu lõplikult vormistada ja kinnitada," lisas Trump.

Teadaanne tuli pärast seda, kui Pakistan tegi viimase hetke ettepaneku vältimaks USA ulatuslikke rünnakuid Iraani vastu.

Eelnevalt oli Trump teisipäeval oma platvormil hoiatanud, et terve tsivilisatsioon sureb öösel vastu kolmapäeva, kui kokkulepet ei saavutata.

Pakistani peaminister Shehbaz Sharif teatas kolmapäeval, et Ühendriigid, Iraan ja nende liitlased on pärast tema valitsuse vahendustegevust nädalaid kestnud sõjategevuse peatamiseks nõustunud vaherahuga kõikjal, sealhulgas Liibanonis.

"Mul on hea meel teatada, et Iraani Islamivabariik ja Ameerika Ühendriigid koos oma liitlastega on leppinud kokku viivitamatus vaherahus kõikjal, sealhulgas Liibanonis ja mujal, MIS JÕUSTUB KOHE," postitas Sharif sotsiaalmeediaplatvormil X (endine Twitter).

Sharif lisas, et Pakistani pealinn Islamabad võõrustab reedel mõlema riigi esindusi, kes asuvad läbi rääkima lõpliku kokkuleppe saavutamise üle.

"Loodame siiralt, et Islamabadi kõnelused on edukad püsiva rahu saavutamisel ja me saame lähipäevil jagada veel häid uudiseid," sõnas ta.

WTI naftafutuuri hind kukkus USA ja Iraani vaherahu järel 17 protsenti

USA nafta võrdlushind langes kolmapäeval pea 17 protsenti pärast seda, kui Ühendriigid ja Iraan leppisid kokku kahenädalases vaherahus.

Naftaturgudel langes USA toornafta võrdlushind West Texas Intermediate (WTI) 16,56 protsenti 96,39 dollarini barreli kohta, samas kui Põhjamere brenti toornafta hind langes 15,89 protsenti 93,38 dollarini.

Börsidel tõusis Jaapani Nikkei 225 indeks 4,38 protsenti 55 771,56 punktini, Lõuna-Korea Kospi indeks hüppas 5,71 protsenti 5808,65 punktini.

USA andis enne pööret lööke sillale Qomi linna lähedal

Ühendriigid ja Iisrael andsid lööke olulisele taristule juba enne Trumpi tähtaja möödumist. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kinnitas rünnakuid raudteedele ja sildadele, mida tema sõnul kasutas revolutsiooniline kaardivägi.

Iraani võimude teatel teisipäeval aset leidnud taristurünnakute hulgas olid USA-Iisraeli löök sillale Qomi linna lähedal ja teine raudteesillale Kesk-Iraanis, kus hukkus kaks inimest.

Ühendriikide ja Iisraeli sõnul ründasid nad Iraani, et kahandada selle sõjalist võimekust. Trump on öelnud, et Iraan oli lähedal aatomipommi ehitamisele. Iraan on sõjale vastanud rünnakutega Pärsia lahe araabia riikide vastu, kus asuvad USA väed.

Iisrael on omakorda alustanud suurt pealetungi Liibanonis, lubades võtta kontrolli alla maa-alad, kust Iraaniga seotud šiialiikumine Hizbollah on rakette tulistanud.