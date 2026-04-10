Trump saadab Pakistani kõnelustele Vance'i, Witkoffi ja Kushneri

Ajaleht The Wall Street Journal hindab, et USA ja Iraani vahelise hapra relvarahu saatus otsustatakse sel nädalavahetusel Pakistani pealinnas Islamabadis. USA president Donald Trump saadab kõnelustele asepresident JD Vance'i, eriesindaja Steve Witkoffi ja Jared Kushneri.

Pärast relvarahu väljakuulutamist (mille üksikasju ei ole veel avalikustatud) püüab Valge Maja tagada, et see jääks püsima. Pole veel selge, kas kokkulepe hõlmab Hormuzi väina avamist ja Iisraeli sõjalise tegevuse lõpetamist Liibanonis.

Witkoff ja Kushner on Trumpi teise ametiaja jooksul osalenud mitmetel kõnelustel. Vance ei ole seni sellistel kõnelustel osalenud ning USA meedia jälgib nüüd tema tegevust tähelepanelikult.

Trump ise on vihjanud, et Vance'i vaated Iraani sõjale ei ühti täielikult tema omadega. Vance'i peetakse vabariiklaste tulevaseks presidendikandidaadiks, kuid pole selge, millised on tema volitused kõnelustel.

Ebakindlust tekitab ka Iraani positsioon, pole üldse selge, kas islamiriik soovibki kokkulepet sõlmida.

Ajaleht The Times of Israel kirjutab, et Islamabad on jäänud ebatavaliselt vaikseks, kuna teed on tühjad ja peamistele magistraalidele on rajatud kontrollpunktid. Kahepäevase riigipüha tõttu on enamik elanikke jäänud siseruumidesse.

Vance peaks jõudma Islamabadi reede õhtul. USA meedia teatel on Iraani delegatsioon juba kohale jõudnud.