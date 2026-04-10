Trump ähvardas kõneluste nurjumise korral Iraani uute rünnakutega

USA president ütles ajalehele New York Post antud intervjuus, et sõjalaevadele laaditakse taas relvastust, et rünnata Iraani, kui Pakistanis toimuvatel kõnelustel ei jõuta kokkuleppele.

"Me laadime laevu parima laskemoona, parimate relvadega, mis eales tehtud, isegi parematega, kui need, mida me varem kasutasime. Ja kui meil kokkulepet ei ole, siis me kasutame neid ja me kasutame neid väga tõhusalt," hoiatas Trump.

Asepresident JD Vance'i juhitud USA delegatsioon suundus reedel Pakistani, kus laupäeval peaksid algama kõnelused.

Vance ütles reede õhtul, et USA delegatsioon on valmis heas usus kõnelusi pidama.

"Nagu Ameerika Ühendriikide president ütles, kui iraanlased on valmis heas usus läbi rääkima, siis oleme kindlasti valmis kätt ulatama. Kui nad üritavad meid ära kasutada, siis avastavad nad, et läbirääkimismeeskond ei ole nii vastuvõtlik. President andis meile mõned üsna selged juhised, elame, näeme," rääkis Vance.