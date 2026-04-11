Pühapäeval jääb õhutemperatuur 10 kraadi juurde

Eesti jääb pühapäeval Põhja-Euroopat katva kõrgrõhuala ja kagu poolt ulatuva madalrõhuala piirile. Sadu pole, kuid idatuul toob meile Venemaalt pilvi juurde. Öine õhutemperatuur langeb miinuspoolele, päevamaksimumid tõusevad 10 kraadi ümbrusesse, tuulele avatud rannikul jäävad viiest kraadist ka madalamale.

Öö vastu pühapäeva on Lääne-Eesti saartel selge, mandril vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub idakaare tuul 2 kuni 8, öö hakul põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub idakaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on nulli ja +4 kraadi vahel.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub idakaare tuul 2 kuni 8, pärastlõunal puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb +7 kuni +13 kraadini, rannikul on kohati sooja kuni neli kraadi.

Esmaspäeva öö on sajuta, päeval võib mandril veidi vihma sadada. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni +4 kraadi, päeval on sooja 9 kuni 13, rannikul kohati kuni viis kraadi.

Teisipäev on sajuta, öö sarnaselt eelnevale -1 ja +4 kraadi vahel, päev toob sooja 10 kuni 15, rannikul kohati kuni viis kraadi.

Kolmapäeval ja neljapäeval jõuab Mandri-Eestisse suure tõenäosusega lõuna poolt rohkem vihmahooge. Öiseid miinuskraade on üksikutes kohtades, päevamaksimumid tõusevad üle 10 kraadi.