Kapo tabas rekordarvu Vene eriteenistustega koostöö tegijaid

Kaitsepolitseiamet tabas eelmisel aastal rekordarvu Vene eriteenistusega koostööd teinud inimesi, ütles ameti pressiesindaja Marta Tuul esmaspäeval "Terevisioonis". Üha enam liigub Venemaa mõjutustegevus sotsiaalmeediasse.

"Kuna Venemaa eriteenistused Eesti territooriumil tegutseda ei saa, siis nad otsivad teisi võimalusi. Otsivad nii-öelda lihtsamaid agente, kes nende eest mingeid ülesandeid täidaks. Aga see rekordaasta näitab seda, et ega see neil ei õnnestu. Meie ametnikud on väga tublid ja saavad nad üsna kähku kätte, et ei pea üldse muretsema," sõnas Tuul.

Ta selgitas, et sotsiaalmeedia on vahendi või kanalina muutnud värbamise meetodit.

"Sotsiaalmeedias püütakse leida ühekordseid agente, kes paneksid toime vandalismiakte, näiteks lõhkuda või sodida Sinimägede mälestusmärke või teha midagi muud."

Kapo pressiesindaja ütles, et suureks ohuks on Venemaa külastamine, sest piiridel on operatiivtöötajad, kes tegelevad kohapeal inimeste profileerimise ja välja selekteerimisega ning teevad juba piiripunktis värbamise ettepanekud.

Tuule sõnul on Eesti teinud suuri jõupingutusi Venemaa toksilise mõjutustegevuse piiramisel ning suletud on mitmed propagandakanalid nagu Baltnews ja Sputnik. Seetõttu on Venemaa mõjutustegevus liikunud rohkem sotsiaalmeediasse.

"Kus üritatakse luua valenarratiive, nagu me nägime eelmise aasta jooksul. Näiteks pommiähvardused koolidele või siis rünnak Narva vastu. Sellele mitte mingisugust reaalset toetust ja kaasajooksikuid Eestis ei ole. Nad võivad püüda, aga seal ei ole mitte mingisugust alust ega tegelikku sisu," sõnas Marta Tuul.

Esmaspäeval kell 10.30 esitleb kaitsepolitseiamet (kapo) oma värsket aastaraamatut, mis annab ülevaate Eesti julgeolekukeskkonnast, tuues esile peamised ohud, trendid ja arengud möödunud aastal. Esitlust saab vaadata ERR-i portaalis

