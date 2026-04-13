Kapo: Eesti kristlikku õigeusu kirikut juhitakse endiselt Moskvast

EKÕK-i kasutuses oleva Nevski katedraali kuplid. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Ehkki endale uue nime võtnud ja põhikirjas mõned muudatused teinud Moskva patriarhaadile alluv Eesti kristlik õigeusu kirik püüab end näidata iseseiva ja otsustava kirikuna, juhib selle tegevust endiselt Vene õigeusu kirik, märgib kapo aastaraamatus.

Moskva patriarhaadile alluv Eesti kristlik õigeusu kirik (EKÕK, endise nimega Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik) on jätkuvalt seotud Vene õigeusu kirikuga, mis teeb endiselt koostööd Venemaa jõuametkondadega, märkis kapo.

Kuigi mullu võttis kirik uue nime, tehti põhikirjas vaid kosmeetilised muudatused, et luua näiline sõltumatus Moskva patriarhist, kes endiselt kristlikku retoorikat kasutades õigustab Venemaa agressioonisõda Ukrainas. Lisaks jätkab EKÕK juhtimist siiani metropoliit Jevgeni Venemaalt, kelle Eesti elamisluba jäeti julgeolekukaalutlustel pikendamata, mistõttu ta pidi riigist lahkuma, märgitakse aastaraamatus.

Ehkki EKÕK püüab end näidata iseseisva ja ise otsustava kirikuna, juhib tegelikult selle tegevust Vene õigeusu kirik: peamiselt annavad suuniseid ja koordineerivad tegevust Vladimir Gundjajevi ehk patriarh Kirilli nimel Vene õigeusu kiriku välissuhete osakond ja lähisvälismaa piiskopkondade valitsus, mis loodi 24. märtsil 2022 ehk kuu aega pärast Venemaa täiemahulise sõja algust Ukrainas.

Mullu keeldus Eesti pikendamast elamisluba Moskva patriarhaadi jurisdiktsioonis oleva EKÕK-i Narva piiskopkonna vaimulikul, Venemaa kodanikul Mihhail Sorokatõil (munkpreester Ilja), kes tegeles koos Venemaa saatkonnaga lõhestustegevuse ja ajaloopropagandaga. Sorokatõi lahkus Eestist.

Sorokatõi saabus Mordva mungakloostrist Eestisse 2013. aastal, asudes Mustvees munkpreestrina kogudust juhtima. Alates Eestisse saabumisest on Sorokatõi igal aastal osalenud Kremli propagandanarratiive toetavatel mälestusüritustel Eestis, märkis kapo.

Viimati võttis ta osa 2025. aastal aprillis Mustvees toimunud Venemaa suursaatkonna propagandaaktsioonist 2007. aastal pronksiöö ajal hukkunud Dmitri Ganini haual. Üritusel süüdistas saatkond Eesti Vabariiki tahtmatuses juhtumit uurida.

Nunnad, kes tarnivad Ukrainasse sõjarelvastust

Pikaajalised elamisload tunnistati kehtetuks ka EKÕK-i Narva Issanda Ülestõusmise peakiriku kogudusega töölepingulistes suhetes olevatel nunnadel.
Näiteks olid 2025. aastal EKÕK-is tööl Moskva lähistel asuva Ristiülendamise Jeruusalemma Stavropigiaalse nunnakloostri juht iguumenja Jekaterina Tšainikova ja sama kloostri varahoidja Elvira Koroleva (nunn Juvenalia).

Ristiülendamise Jeruusalemma Stavropigiaalne nunnaklooster on otseselt seotud Venemaa agressiooni toetamisega, kogudes sõjategevuse toetamiseks abi ning toimetades seda kohale. Kuid sellega asi ei piirdu – koostöös Venemaa
presidendi administratsiooni asejuhi Sergei Kirijenko poolt kureeritava Venemaa Rahvarindega tarnitakse okupeeritud aladele ka sõjarelvastust, märkis kapo.

Kloostri juhina toetab Tšainikova patriarh Kirilli eeskujul ja üleskutsel Venemaa agressiooni Ukrainas, lisas kaitsepolitsei.

Dmitri Burov Kuperjanovi pataljoni pildistamas. Autor/allikas: Kaitsevägi

2026. aastal veebruaris lahkus Eestist EKÕK-iga seotud Dmitri Burov ehk munkpreester Daniil, kes ei varjanud, et ta ei soovi vastata Eesti riigi küsimustele,
mis puudutasid Venemaa eriteenistust ja sõjaväge. Ta ei soovinud ka anda hinnangut Venemaa agressioonile Ukrainas.

Burovil oligi põhjust paljust vaikida: aastatel 2012–2013 teenis Burov Vene õigeusu kiriku Amuuri piiskopkonna relvajõudude ja õiguskaitseasutustega koostöö osakonna juhatajana.

Eestis olles sattus Burov ka intsidenti, kus ta koos kaaslase Vassili Diatšenkoga, kes on Vene õigeusu kiriku Jaranski piiskopkonna arhimandriit Vladimir, Kuperjanovi pataljoni Võru Taara kasarmute sissepääsu ja välisperimeetri läheduses väeosa territooriumi filmis.

"Säärane "palverännak" Kuperjanovi pataljoni pole kindlasti preestri tavapärane käitumine, kuid selgitab Burovi soovimatust vastata Venemaa eriteenistusi ja Ukraina-vastast agressiooni puudutavatele küsimustele," märkis kapo.

Mullu said julgeolekuohu tõttu Schengeni sissesõidukeelu või Eestisse sissesõidukeelu kuus EKÕK-i vaimulikku; tänavu üks (Burov),

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:41

Vox Punt tähistab viiendat sünnipäeva Patrik Sebastian Unti teose esmaettekandega

10:39

Eesti hokikoondis sai uudsel 3x3 turniiril kolmanda koha

10:32

Kapo: Hiina mõjutustegevuse maht mullu kasvas

10:32

Loe: kapo aastaraamat täismahus

10:32

Kapo: Eesti kristlikku õigeusu kirikut juhitakse endiselt Moskvast

10:31

Veebruaris laekus makse 1,2 miljardit eurot, rohkem kui aasta varem

10:31

Palloson: Venemaa üritab Eestis rahu õõnestada sotsiaalmeedias, lihtsalt ja odavalt

10:28

Otse kell 12: Tõnis Mölder ja Aivar Pilv Mölderi kahtlustusest

10:26

Lõuna-Korea lisas mobiilse andmeside õiguste loetellu

10:12

City vähendas Arsenaliga vahet, Tottenhami uus treener seeriat ei murdnud

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08:13

Peter Magyar võitis Ungari parlamendivalimised Uuendatud

12.04

Trump: USA blokeerib Hormuzi väina pärast läbirääkimiste ebaõnnestumist Uuendatud

12.04

Vance lahkus Pakistanist Iraaniga kokkuleppele jõudmata Uuendatud

12.04

Sõja 1509. päev: Ukraina teatas ligi 2300 lihavõttevaherahu rikkumisest Uuendatud

07:49

Kapo tabas rekordarvu Vene eriteenistustega koostöö tegijaid

11.04

Uus parvlaev saab sõitma hakata vaid Virtsu-Kuivastu liinil

12.04

Iraan loodab suurema osa rafineerimisvõimekusest kahe kuuga taastada

12.04

ERR Ungaris: parlamendivalimistel on kõik tulemused võimalikud

08:56

Venemaa lõpetas relvarahu rünnakuga Tšernigivi oblasti elektrijaamale Uuendatud

12.04

Meri uhtus Lääne-Virumaal randa drooni tiivatüki

ilmateade

loe: sport

10:39

Eesti hokikoondis sai uudsel 3x3 turniiril kolmanda koha

10:12

City vähendas Arsenaliga vahet, Tottenhami uus treener seeriat ei murdnud

09:41

McIlroy sai teist aastat järjest rohelise pintsaku selga panna

09:07

NBA-s said paika lõplikud konverentside asetused

loe: kultuur

10:41

Vox Punt tähistab viiendat sünnipäeva Patrik Sebastian Unti teose esmaettekandega

08:27

Keelesäuts. Joobes sõnad

12.04

Arvustus. Ühe oru organismid

12.04

Estonia publikupreemia pälvisid Juuli Lill ja Raiko Raalik

loe: eeter

12.04

Heaolukoolitaja Silja Siller: peame ise võtma vastutuse, et endal oleks hea

12.04

Aastaid müügimehena töötanud Birger Aavik: inimestel on õigus kaubanduskeskuses sinust mööda vaadata

12.04

Priit Pihlap: kui Silvi Vrait laulis šansooni, oli ta nagu Edith Piaf

12.04

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Rita Raavele

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (13.04.2026 09:00:00)

12.04

Päevakaja (12.04.2026 18:00:00)

11.04

Raadioteatri näitlejapreemia pälvis Ugala teatri näitleja Aarne Soro

11.04

Ungari homsetel valimistel võib saada Orbanile saatuslikuks korrptsioon riigis

11.04

Põllumajandus- ja toiduamet soovitab köögiviljade kasvatamisel kasutada EL-i sertifikaadiga seemneid

11.04

Päevakaja (11.04.2026 18:00:00)

10.04

Päevakaja (10.04.2026 18:00:00)

10.04

Kohus peatas kavandatud Siuru asukohas raie ja arheoloogilised uuringud

10.04

Ungari parteid teevad veel viimaseid kampaaniapingutusi

10.04

Elering nihutab kavandatava Estlink 3 trassi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo