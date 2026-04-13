Lähis-Ida naftast sõltuv Hiina mõistis Hormuzi blokaadi hukka

Hiina valitsus teatas, et Hormuzi väina blokeerimine läheks vastuollu rahvusvahelise üldsuse huvidega ning kutsus kõiki osapooli üles rahulikkusele ja vaoshoitusele. Hiina hangib ligi poole oma naftaimpordist Lähis-Idast.

USA president Donald Trump teatas möödunud nädalal, et Ameerika Ühendriigid alustavad kõigi laevade Hormuzi väina sisenemise või väljumise blokeerimist, kuna Iraan ei andnud läbirääkimistel lubadust, et loobub oma tuumaambitsioonidest. USA armee kinnitas esmaspäeval, et alustab laevaliikluse blokeerimist.

Enne sõda läks suurem osa Iraani naftaekspordist Hiinasse, mis on maailma suurim toornafta importija. Hiina mõistis esmaspäeval Hormuzi blokaadi hukka.

"Hormuzi väina blokaad ei teeni rahvusvahelise üldsuse ühiseid huve," ütles Hiina välisminister Wang Yi.

Wang rääkis, et Peking mõistab Pärsia lahe riikide õigustatud julgeolekumuresid. Tema sõnul on kriisi lahendamise peamine viis poliitiliste ja diplomaatiliste vahenditega saavutatud ulatuslik ja püsiv relvarahu.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Guo Jiakun ütles esmaspäeval, et Hiina on valmis mängima kriisi lahendamisel positiivset ja konstruktiivset rolli. Guo lükkas tagasi väited, et Hiina kavatses Iraanile relvi tarnida ning nimetas neid teateid pahatahtlikuks laimuks.