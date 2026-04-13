Automüüjad näevad turu elavnemise märke

Kasutatud autode müügiplats Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Automaksu kehtestamisega mõneks ajaks pinna jalge alt kaotanud autoturg on näidanud selle aasta alguses üle hulga aja kosumise märke, ületades mullused müüginäitajad märgatavalt. Automüüjad vaatavad tulevikku ettevaatliku optimismiga, kuid automaksueelsete müüginumbriteni tagasi jõuda nii pea ei looda.

Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu AMTEL andmetel oli uute autode müük esimeses kvartalis pea kaks korda suurem kui aasta varem.

"See oli selgelt esimene tõusukvartal. Võib-olla isegi mitte ainult niivõrd ei keskenduks müügile. Mis tegi head meelt, oli see, et esimene kvartal näitas selgelt ka paranemismärke klienditellimustes," ütles Amservi juhatuse liige Margus Nõmmik.

Nii suur müügitõus sai võimalikuks siiski vaid väga madala võrdlusbaasi tõttu eelmisest aastast, mil hakkas kehtima automaks.

"Kui me eelmist aastat vaatame, siis eelmine aasta lihtsalt see nulltase oli niivõrd madal, et sealt tõusta ei ole keeruline. Aga kui vaadata turgu üldiselt, siis täna on näha jah, et ta on aktiviseerunud," ütles Ideal Auto tegevjuht Priit Ärmpalu.

AMTEL-i tegevjuht Meelis Telliskivi ütles, et madalseisust siiski üle saadud ei ole. "Aga märtsi sattusid hästi palju sellised hangete loovutamised, suurklientide üleandmised, selle tõttu see märtsinumber tuli ka suurem," sõnas Telliskivi.

"Märtsi tulemus seda näitas, et oli päris palju hankeid ja päris palju ka
rendiettevõtted ostsid oma autopargi suurendamiseks sõidukeid," lisas ta.

Aktiivsemalt uuendavad oma autoparki praegu ettevõtted. "Ettevõtted on paraku valiku ees, et kui sul auto nii-öelda hakkab juba läbi saama ja sa pead selle
vahetuse tegema. Täna on näha ka, et väiksemad ettevõtted on hakanud seda tegema. Ootaval seisukohal on päris palju ikkagi eraisikuid," rääkis Telliskivi.

Turule hakkab tasapisi mõju avaldama ka kütusehinna tõus.

"Huvi elektriautode ja elektriauto kulude vastu on selgelt tõusnud. Ja just tänu sellele, et kütusehinnad on nii kõrgeks läinud," ütles Margus Nõmmik.

Priit Ärmpalu lisas samuti, et kõrged kütusehinnad on tekitanud huvi elektriautode vastu.

Esialgu on elektrisõidukite osakaal Eesti automüügis siiski vaid umbes seitse protsenti.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

