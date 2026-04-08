Orbanit toetama saabunud Vance süüdistas EL-i valimistesse sekkumises

Budapesti saabunud USA asepresident JD Vance süüdistas Euroopa Liitu sekkumises Ungari valimistesse. Pühapäeval toimuvad valimised võivad lõpetada peaminister Viktor Orbani valitsemise Ungaris, mida USA president Donald Trump on seadnud Euroopale eeskujuks, kuid mida Euroopas kritiseeritakse õigusriigist taganemise ja Moskva-sõbralikkuse pärast.

"See, mis on juhtunud selles riigis, mis juhtus keset seda valimiskampaaniat, on üks halvimaid näiteid välismaisest sekkumisest valimistesse, mida ma kunagi näinud olen või millest olen isegi lugenud," vahendas väljaanne The Times Vance'i sõnul tema ühisel pressikonverentsil Orbaniga.

"Brüsseli bürokraadid on püüdnud hävitada Ungari majandust, nad on püüdnud vähendada Ungari energiasõltumatust, nad on püüdnud tõsta Ungari tarbijate kulusid ja nad on teinud seda kõike, sest nad vihkavad seda meest," lisas ta.

Vance väitis ka ilma tõendeid esitamata, et Ukraina luureteenistused üritasid mõjutada valimisi Ungaris ja Ameerika Ühendriikides. Orban on süüdistanud nii Brüsselit kui ka Kiievit, et nad püüavad 12. aprilli valimiste tulemust kallutada opositsioonilise Tisza partei poole.

"Püüan endale meelde tuletada, et Ukraina, nagu ka USA, on väga keeruline koht. On häid ja on halbu inimesi," sõnas Vance.

Ungaris alates 2010. aastast võimul olnud Orbani poliitika on muutunud üha vastanduvamaks Euroopa Liidu immigratsiooni- ja soopoliitika ning eriti Ukraina abistamise suhtes. Tema juhitav valitsuspartei Fidesz jääb aga enamikus sõltumatutes küsitlustes Peter Magyar juhitud parteile Tisza alla.

Vance, kes saabus Budapesti, et tugevdada Orbani šansse saavutada viies järjestikune ametiaeg, ütles, et tema kahepäevane visiit oli mõeldud signaaliks Euroopa Liidule, mis tema sõnul viib läbi "häbiväärset" kampaaniat Orbani kukutamiseks valimiste kaudu.

Vance'i kommentaarid suurendavad veelgi lõhet Euroopa Liidu ja USA vahel, tõdes The Times.

Ungari on alates EL-iga ühinemisest 2004. aastal saanud Brüsselist ligi 70 miljardi euro ulatuses toetusi. Euroopa Komisjon on aga viimastel aastatel märkimisväärses mahus Ungarile mõeldud rahalisi vahendeid kinni pidanud, kuna on mures korruptsiooni ja õigusriigi olukorra pärast seal.

2024. aastal määrati Budapestile ka 200 miljoni euro suurune trahv, millele lisandus miljon eurot päevas varjupaigataotlejaid käsitlevate EL-i seaduste rikkumise eest. Orban on öelnud, et Ungari ei võta vastu põgenikke, keda ta on nimetanud mürgiks ja moslemitest sissetungijaks.

The Times meenutas ka, et detsembris avaldatud USA riiklikus julgeolekustrateegias öeldi, et Washington peaks toetama parempopulistlikke parteisid Euroopas, et võidelda "tsivilisatsioonilise kustutamise" ohuga, mida kujutab endast sisseränne.

Vance ütles teisipäeval: "Ühendriike ja Ungarit ühendab nii palju ja kahjuks on olnud liiga vähe inimesi, kes on olnud valmis seisma lääne tsivilisatsiooni väärtuste eest. Viktor Orban on haruldane erand, mis on kahjuks reeglit tõestanud."

Vahetult enne Vance'i kommentaare ütles opositsiooniliider Magyar, kes on lubanud Ungari suhteid EL-iga parandada, et Ungari rahval tuleks lubada teha oma valikud ilma EL-i, Venemaa või USA surveta.

"Ükski välisriik ei tohi Ungari valimistesse sekkuda. See on meie riik. Ungari ajalugu ei kirjutata Washingtonis, Moskvas ega Brüsselis – seda kirjutatakse Ungari tänavatel ja väljakutel," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Trump on kirjeldanud Orbanit kui "tõeliselt tugevat ja võimsat liidrit", samas kui Ungari peaminister kiitis USA presidenti "vana maailmakorra" hävitamise ja "riikide ajastu" sissejuhatamise eest.

Vance'i ja tema abikaasat Ushat tervitas Budapesti lennujaamas välisminister Peter Szijjarto. Hiljem ühines ta Orbaniga Budapesti jalgpallistaadionil toimunud valimiskampaania miitingul, kus ta helistas otse poodiumilt Trumpile, jõudes temani teisel katsel pärast seda, kui esimene kõneposti läks. Seejärel hoidis Vance oma mobiiltelefoni mikrofoni ees, kui Trump kiitis Orbanit, öeldes, et too on teinud fantastilist tööd.

"[Orban] ei lubanud inimestel teie riigis kaost tekitada ja (immigrantidel - toim.) teie riiki tungida," ütles USA president rahvahulgale.

Seejärel ütles Vance miitingul, et USA ja Ungari seisavad silmitsi "vasakäärmusliku ideoloogia ühise ohuga", mis tema sõnul ohustab kristlikke väärtusi. "Me peame saama Viktor Orbani Ungari peaministriks tagasi valida, kas pole?" ütles ta.

Orban on kujutanud oma Fideszi erakonda turvalise valikuna ülemaailmse rahutuse ja naaberriigis Ukrainas käiva sõja ajal, kuid tema partei mainet on valijate silmis kahjustanud riigi majandusprobleemid ning süüdistused korruptsioonis ja võhiklikkuses.

Vance'i visiit ei mõjuta siiski tõenäoliselt oluliselt hääletuse tulemust, märkis The Times äsjasele küsitlusele viidates. Vaid 38 protsenti ungarlastest arvas, et Trumpi USA presidendina on nende riigile kasulik, selgus sealse uuringufirma Publicus Institute veebruaris tehtud uuringust. Veidi alla pooled ütlesid, et nad usuvad, et Trumpil on Ungarile negatiivne mõju, näitas küsitlus.

"Orbani jaoks on eesmärk mobiliseerida valijaid paar päeva enne valimisi, kuid JD Vance ei veena uusi valijaid ega otsustamatuid," ütles Euroopa Reformikeskuse mõttekoja vanemteadur Zselyke Csaky. "Vance'i jaoks näib, et reisil on kaks eesmärki: toetada liitlast ja kasutada seda võimalusena kritiseerida Brüsselit ja ülejäänud Euroopat samal ajal," lisas ta The Timesile.

Ka USA välisministri Marco Rubio visiit Ungarisse veebruaris ei suurendanud oluliselt Orbani tagasivalimise võimalusi, näitasid sõltumatud arvamusküsitlused.

Ungari liidrit, keda peetakse laialdaselt Moskva suurimaks liitlaseks EL-is, on toetanud ka president Putin. Orban pani veto 90 miljardi euro suuruse EL-i laenu andmisele Ukrainale ja on seadnud takistusi Venemaale sanktsioonide kehtestamisel. Väidetavalt on Kreml saatnud Ungarisse oma eksperte, et püüda Orbani valimisi mõjutada. Venemaa on samuti süüdistanud Euroopa Liitu Ungaris valitsusvahetuse taotlemises.

Oktoobris ütles Orban Putinile, et Budapesti ja Moskva suhted on jõudnud "kõrgele tasemele", ning kirjeldas Ungarit kui hiirt ja Venemaa kui lõvile. Kommentaar viitas Aisopose valmile hiirest, kes vabastas võrku sattunud lõvi pärast seda, kui too oli närilise elu säästnud.

"Olen teie teenistuses igal pool, kus saan abiks olla," ütles Orban Putinile telefonikõnes, selgub Ungari valitsuse dokumendist, mille äriuudiste väljaanne Bloomberg teisipäeval avaldas.

Magyar ja teised kriitikud väidavad, et Orbani tihedad sidemed Venemaaga solvavad nende tuhandete ungarlaste mälestust, kes hukkusid, püüdes vabastada riiki Moskva võimu alt 1956. aasta revolutsiooni ajal, mille surusid veriselt maha Nõukogude väed.

Orban korraldas nädalavahetusel oma tagasivalimise võimaluste suurendamiseks väidetavalt info-operatsiooni, milles ta süüdistas Ukrainat oma riigi kahjustamise taotluses. Ta väitis, et Balkan Streami torujuhtmest, mis transpordib Vene gaasi läbi Türgi, Bulgaaria ja Serbia Ungarisse, leiti mõnesaja meetri kaugusel suur kogus lõhkeainet ja detonaator.

"Ungarlastel on põhjust karta, et lahkuv peaminister üritab Vene agentide nõuandeid järgides valelipuoperatsioonidega oma rahvas hirmu sisendada," kirjutas Magyar.

Reuters: Vance'i visiit näitab Ungari tähtsust USA jaoks

Vance'i külaskäik, mis on USA ametisoleva võimukandja kohta haruldane toetusavaldus, rõhutab seda, kui oluliseks peab president Trump Orbani tagasivalimist, kommenteeris uudisteagentuur Reuters.

Visiit läheb vastuollu varasemate USA administratsioonide käitumisnormidega, mille kohaselt ei tehta välisriikide valimistel avalikult mõne poliitilise jõu jaoks kampaaniat. Seda enam sellise valitsuse jaoks, mis on säilitanud tihedad sidemed Putiniga, märkis Reuters.

Sellegipoolest asetas visiit Vance'i rolli, mis on talle juba tuttavaks saanud – ta noomis Brüsselit ajal, mil Atlandi-ülesed pinged USA ja Euroopa vahel on seoses Trumpi sõjaga Iraani vastu, Ukraina kritiseerimise, NATO-st lahkumise ähvarduste ja Gröönimaa Taanilt äravõtmise soovi tõttu niigi kasvanud.

Vance on ka varem Euroopaga vastuollu läinud, eelkõige 2025. aasta Münchenis peetud kõnega, milles ta süüdistas paljusid Euroopa valitsusi sõnavabaduse tsenseerimises ja immigratsiooni mittetõkestamises.

Reuters märkis ka, et Vance tundus kohati Orbani valimisvõidu võimaluste suhtes kindlam olevat kui Ungari peaminister ise. Ta ennustas enne meeleavaldust toimunud ühisel pressikonverentsil Orbani võitu, mille peale Orban rehmas käega ja kergitas kulme, andes kaudselt märku oma arusaamisest, et ta võib kaotada.

Orban on loonud Ungaris valitsemisvormi, mida ta ise nimetab illiberaalseks demokraatiaks ja see peegeldab Trumpi-aegse Ameerika põhiteemasid: ranget immigratsioonivastast poliitikat, liberaalsete normide põlgamist, vaenulikkust globaalsete institutsioonide suhtes ning rünnakuid sõltumatu meedia, ülikoolide ja vabaühenduste vastu.

Orban oli esimene Euroopa juht, kes toetas Trumpi tema 2016. aasta presidendikampaania ajal.