Peter Magyar võitis Ungari parlamendivalimised

Ungari parlamendivalimised võitis ülekaalukalt Tisza partei ning uueks peaministriks saab Peter Magyar. Endine peaminister Viktor Orbán (Fidesz) tunnistas valimiskaotust juba siis, kui loetud olid vaid pooled hääled.

Ungari peaminister Viktor Orbán tunnistas pühapäeval kaotust Peter Magyarile. Magyari Tisza partei võitis 199-liikmelises parlamendis 138 kohta ehk olulise kahekolmandikulise enamuse Orbáni Fideszi partei ees.

Fidesz saab parlamendis 54 kohta ning nende liitlane Mi Hazank seitse kohta.

"Valimistulemused ei ole veel lõplikud, kuid olukord on mõistetav ja selge," ütles Orbán pressikonverentsil, kui loetud olid pooled hääled. "Valimistulemus on meie jaoks valus, kuid selge."

"Vastutust ja võimalust valitseda meile ei antud," ütles Orbán.

Ungari endine peaminister Viktor Orban. Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Magyar ütles oma büroo ette kogunenud rahvahulgale, et demokraatliku Ungari ajaloos pole kunagi varem nii palju inimesi hääletanud.

"Tisza ei võitnud mitte ainult valimisi – kõik märgid viitavad tugevale kahekolmandikulisele enamusele rahvusassamblees. See tähendab rahumeelset ja tõhusat võimuvahetust," lausus Magyar.

Ta lisas, et Orbáni režiim kasutas Tisza peatamiseks kõiki oma võimeid, väites, et luureteenistust kasutati tema partei vastu ja tema võiduga võitis tõde valed.

"Armastus võitis täna, sest armastus võidab alati," sõnas Magyar, tänades ungarlasi, et nad ei kartnud.

Ungarlased juubeldavad tänavatel, joovad šampanjat ning lasevad saluuti. Ühtlasi karjutakse fraasi "Venelased, minge koju!" (loosung pärineb algselt 1956. aasta Ungari revolutsioonist), mis võeti Orbáni kriitikute poolt kampaania ajal kasutusele protesti märgiks tema valitsuse tihedate sidemete vastu Venemaaga.

Rahva seas kõlab ka teisi laule, mis on mõnevõrra selgesõnalisemalt Orbàni-vastased.

Ungarlased tähistavad tänavatel Magyari võitu. Autor/allikas: SCANPIX/AP

Michal: ungarlased on langetanud ajaloolise otsuse

Eesti peaminister Kristen Michal kirjutas oma sotsiaalmeedias, et Magyari võit on suur hetk Euroopale.

"Euroopa on vaba ja tugev, kui Ungari on vaba ja tugev. Ungarlased on langetanud ajaloolise otsuse! Nad tahavad oma riigi saatuse üle otsustada ise, kujundada seda meid ühendavas Euroopa Liidus. Moskva sidemeheks olemine ei väljendanud Ungari ega Euroopa huvisid," ütles Michal.

Ta lisas, et Eesti toetab hõimurahva ootuste täitumist ja on valmis ühiseid eesmärke ellu viima.

"Loodan, et saame pärast sujuvat ja demokraatlikku ametisseastumist peagi arutada seda, mis ühendab Eestit, Ungarit ja Euroopat. Soovin õnne valitud peaministrikandidaadile Péter Magyarile!"

Tsahkna: ungarlased valisid täna muutuse, õigusriigi ja Euroopa suuna

Välisminister Margus Tsahkna ütles, et ungarlased valisid tänastel valimistel hääletades muutuse, õigusriigi ja Euroopa suuna.

"Péter Magyari ja erakond Tisza valimisvõit on ajalooline hetk nii Ungari kui ka kogu Euroopa jaoks," ütles Tsahkna.

"Valimisaktiivsus tänastel valimistel oli suur ja ungarlased näitasid selgelt, et soovivad muutust õigusriigi põhimõtete ja Euroopa suunas. Ootan koostööd uue Ungari valitsusega ning uut, tugevamat peatükki Euroopa koostöös."

Macron: Magyari võit näitab ungarlaste pühendumust EL-i väärtustele

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles pühapäeval, et rääkis Peter Magyariga, et õnnitleda teda Ungari valimiste võidu puhul.

"Ma just rääkisin Peter Magyariga, et õnnitleda teda Ungari võidu puhul!" kirjutas Macron X-is.

"Prantsusmaa tervitab võitu demokraatlikus protsessis osalevate inimeste osas ja võitu, mis näitab Ungari rahva pühendumust Euroopa Liidu väärtustele ja Ungari rollile Euroopas," lisas Macron.

Merz: ootan koostööd ühtse Euroopa nimel

Saksamaa kantsler Friedrich Merz õnnitles Magyarit sotsiaalmeediaplatvormil X.

"Ungari on otsustanud. Palju õnne valimisvõidu puhul! Ootan koostööd tugeva, turvalise ja ennekõike ühtse Euroopa nimel," kirjutas Merz.

Starmer: see on ajalooline hetk Euroopa demokraatia jaoks

Suurbritannia peaministri Keir Starmeri sõnul on Magyari võit ajalooline hetk mitte ainult Ungari, vaid ka Euroopa demokraatia jaoks.

"Ootan koostööd mõlema riigi julgeoleku ja õitsengu nimel," sõnas Starmer

Von der Leyen tervitas Orbáni kaotust valimistel

Euroopa Liidu juht Ursula von der Leyen tervitas pühapäeval Ungari peaministri Viktor Orbáni kaotust parlamendivalimistel.

"Euroopa süda tuksub täna õhtul Ungaris tugevamini," ütles europoliitik sotsiaalmeedias.

"Ungari valis Euroopa. Euroopa on alati valinud Ungari," lisas von der Leyen.

Sánchez tervitas Ungari valimisi Euroopa väärtuste võiduna

Hispaania peaminister Pedro Sánchez tervitas Magyari edu Ungari parlamendivalimistel Euroopa väärtuste võiduna.

"Täna võitsid Euroopa ja Euroopa väärtused. Õnnitlused kõigile Ungari kodanikele ajalooliste valimiste puhul," ütles peaminister.

"Ootan huviga koostööd kõigi eurooplaste parema tuleviku nimel," lisas peaminister.

Rekordiline valimisaktiivsus

Ungaris on tänavune valimisaktiivsus olnud rekordiline. Esialgsetel andmetel andis oma hääe 77,8 protsenti kodanikest, mis ületab märgatavalt senise 2002. aastast pärineva rekordi - 73,51 protsenti.

Riikliku valimisameti andmetel osales kohaliku aja järgi kella 18.30-ks, vahetult enne jaoskondade sulgemist, hääletamisel peaaegu 78 protsenti hääleõiguslikest kodanikest.

Mitmes piirkonnas ületas osalusprotsent 80 protsendi piiri, sealhulgas pealinnas Budapestis ja seda ümbritsevas Pesti maakonnas, aga ka riigi kahes läänepoolseimas piirkonnas: Győr-Moson-Sopronis ja Veszprémis.

Küsitlused, mis viidi läbi vahetult enne hääletamise algust ning avaldati pühapäeval pärast jaoskondade sulgemist, näitasid Péter Magyari juhitavale Tisza parteile 55–57-protsendilist toetust, millega edestatakse Orbáni Fideszi parteid.

Uuringufirma Median ennustas Tiszale 199-kohalises parlamendis 135 kohta. Teine uuringukeskus prognoosis Tiszale 132 mandaati.

Sarnased viimasel hetkel läbiviidud küsitlused – mis tehakse enne valimisi, kuid avaldatakse alles pärast hääletuse lõppu – on Ungaris ka varem täpseteks osutunud.

"Oleme värskeid küsitlusi näinud ning tuginedes valimisaktiivsuse andmetele ja laekunud infole, oleme optimistlikud," ütles Magyar pressikonverentsil.

Samas sõnas Orbáni kabinetiülem Gergely Gulyás, et Fidesz on pärast demokraatlikult kulgenud hääletust oma enamuse saavutamises kindel.