ERR Ungaris: võidu opositsioonile võib tuua kehv majandusseis

Foto: SCANPIX/AFP
Ungari parlamendivalimiste eel näitavad arvamusküsitlused riiki 16 aastat valitsenud Viktor Orbanile kaotust. Parteid teevad veel viimaseid kampaaniapingutusi - teemadeks majanduslik toimetulek, korruptsioon ja suhted Venemaa ning Ukrainaga.

Opositsiooniliidri Peter Magyari kampaaniaüritus keset tööpäeva tõi ligi 20 000 elanikuga Hatvani linnas kohale suure rahvahulga.

"Kas te soovite, et meie riigist saab Venemaa nukk või jääb sinna, kus meie eelkäijad alates Istvan I on meie maad näinud – Euroopasse," küsis Magyar rahvalt.

"Me tahame kuuluda Euroopasse, mitte Venemaale," ütles kampaaniaüritusest osa võtnud Tom.

"Me tahame, et venelased läheksid koju, vaba Ukrainat ja vaba maailma," lisas Noemi.

Agnes ütles, et soovib, et tema lapsed jääksid Ungarisse. "Nad ütlesid mulle, et kui valitsus ei vahetu, siis nad lahkuvad riigist," sõnas ta.

Soma märkis, et ungarlased soovivad oma elu parandada, sest see on olnud aastaid kohutav.

Poliitikaajakirjanik Zsolt Kerner ütleb, et peamine põhjus, miks opositsioon seekord tõepoolest hoo sisse saanud, seisneb kiduvas majanduses.

"Viimasel neljal-viiel aastal pole Ungari majandus praktiliselt kasvanud, reaalpalgad pole kasvanud, oli suur inflatsioonišokk. Hinnad Budapestis
ja ka maal on üsna kallid. Enamus ungarlastest ei ole majandusliku olukorraga rahul ja nad ei näe, kuidas asi võiks Viktor Orbani võimu all paremaks minna," ütles Kerner.

Debrecen on olnud traditsiooniliselt Viktor Orbani ja Fideszi kants ka praegu tõi kampaaniaüritus kokku suure hulga inimesi.

"Neil valimistel tahame me hoida oma head stabiilset majandust ja rahu," ütles valija Edith.

Janos lisas, et näeb Orbani erakonda Fidesz kui turvalisuse tagajat. "Mida teised teevad? Nad on saast," ütles ta.

Istvan nimetas Orbanit patrioodiks. "Viktor Orban on patrioot ja esindab patrioodina oma riiki," lausus ta.

Sõltumatud arvamusküsitlused näitavad Tiszale võitu aastaid riiki valitsenud Fideszi ja selle juhi Viktor Orbani üle edumaaga kuuest protsendist kuni kahekohaliste arvudeni. Kuivõrd saab neid uskuda?

"Fideszi napist võidust kuni Tisza superenamuseni on põhimõtteliselt kõik variandid võimalikud," ütles Zsolt Kerner.

Ja need inimesed, kes ikkagi ei tea, kellele oma hääl anda, saavad valida kahe sabaga koera partei.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

reisi kaasa!

uus kuuldemäng

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:42

Aasta spordiraamatu autor: Kalevi suursõit oli vabariigiaegne hingamine

22:29

Harris vihjas naasmisele, demokraatide pilgud on 2028. aasta valimistel

22:24

Nädalavahetus algab kauni kevadilmaga

22:11

Karulaugu hooaeg on alanud

22:01

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:59

Kohtu otsus peatas Tartu keskpargis raietööd ja arheoloogilised uuringud

21:59

ETV spordisaade, 10. aprill

21:46

Vaindloo saare juures on ankrus üle 30 tankeri, pooled sanktsioneeritud

21:34

Nii Glinka kui ka Malõgina pidid kaotusega leppima

21:29

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

ilmateade

loe: sport

22:42

Aasta spordiraamatu autor: Kalevi suursõit oli vabariigiaegne hingamine

21:59

ETV spordisaade, 10. aprill

21:34

Nii Glinka kui ka Malõgina pidid kaotusega leppima

21:03

Koduse korvpalli meistriliiga veerandfinaalid algasid Pärnu võiduga

loe: kultuur

18:54

Muuseumid üle Eesti kutsuvad aeglase kunsti päeval aega maha võtma

17:15

Ülekanne lõppenud: TMW noortefestivali vestlus "AI tuli appi ja nüüd on appi-appi!"

17:08

Galerii: kunstnike liidu kevadnäituse publikupreemia võitis Mauri Gross

16:40

Arvustus. Eesti oma PinkPantheress sulatab kokku julgelt isepäise hüpertantsupopi monumendi

loe: eeter

18:08

Galerii ja videod: R2 minilaivil musitseeris Pluuto

13:31

Merike Estna viitab Veneetsia biennaalil naiskunstnike varjatud loomingule

12:04

Tartu koolipoisid teenivad raha taarakulleritena

09.04

Muuseum otsib näitusele kapsaks loetud raamatut, mügrit ja vapsiku pesa

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (10.04.2026 18:00:00)

17:50

Kohus peatas kavandatud Siuru asukohas raie ja arheoloogilised uuringud

17:40

Ungari parteid teevad veel viimaseid kampaaniapingutusi

15:35

Elering nihutab kavandatava Estlink 3 trassi

15:20

Raadiouudised (10.04.2026 15:00:00)

14:50

Eesti Energia loovutas Uus-Kiviõli kaevevälja VKG-le

12:55

Uuring: ligi viiendiku funktsionaalse lugemisoskuse tase on madal

12:40

Zelenski: USA peaks täielikult taastama sanktsioonid Vene naftale

12:35

Laupäeval kerkib õhutemperatuur kuni 13 kraadini

12:20

Raadiouudised (10.04.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo