ERR Ungaris: võidu opositsioonile võib tuua kehv majandusseis

Ungari parlamendivalimiste eel näitavad arvamusküsitlused riiki 16 aastat valitsenud Viktor Orbanile kaotust. Parteid teevad veel viimaseid kampaaniapingutusi - teemadeks majanduslik toimetulek, korruptsioon ja suhted Venemaa ning Ukrainaga.

Opositsiooniliidri Peter Magyari kampaaniaüritus keset tööpäeva tõi ligi 20 000 elanikuga Hatvani linnas kohale suure rahvahulga.

"Kas te soovite, et meie riigist saab Venemaa nukk või jääb sinna, kus meie eelkäijad alates Istvan I on meie maad näinud – Euroopasse," küsis Magyar rahvalt.

"Me tahame kuuluda Euroopasse, mitte Venemaale," ütles kampaaniaüritusest osa võtnud Tom.

"Me tahame, et venelased läheksid koju, vaba Ukrainat ja vaba maailma," lisas Noemi.

Agnes ütles, et soovib, et tema lapsed jääksid Ungarisse. "Nad ütlesid mulle, et kui valitsus ei vahetu, siis nad lahkuvad riigist," sõnas ta.

Soma märkis, et ungarlased soovivad oma elu parandada, sest see on olnud aastaid kohutav.

Poliitikaajakirjanik Zsolt Kerner ütleb, et peamine põhjus, miks opositsioon seekord tõepoolest hoo sisse saanud, seisneb kiduvas majanduses.

"Viimasel neljal-viiel aastal pole Ungari majandus praktiliselt kasvanud, reaalpalgad pole kasvanud, oli suur inflatsioonišokk. Hinnad Budapestis

ja ka maal on üsna kallid. Enamus ungarlastest ei ole majandusliku olukorraga rahul ja nad ei näe, kuidas asi võiks Viktor Orbani võimu all paremaks minna," ütles Kerner.

Debrecen on olnud traditsiooniliselt Viktor Orbani ja Fideszi kants ka praegu tõi kampaaniaüritus kokku suure hulga inimesi.

"Neil valimistel tahame me hoida oma head stabiilset majandust ja rahu," ütles valija Edith.

Janos lisas, et näeb Orbani erakonda Fidesz kui turvalisuse tagajat. "Mida teised teevad? Nad on saast," ütles ta.

Istvan nimetas Orbanit patrioodiks. "Viktor Orban on patrioot ja esindab patrioodina oma riiki," lausus ta.

Sõltumatud arvamusküsitlused näitavad Tiszale võitu aastaid riiki valitsenud Fideszi ja selle juhi Viktor Orbani üle edumaaga kuuest protsendist kuni kahekohaliste arvudeni. Kuivõrd saab neid uskuda?

"Fideszi napist võidust kuni Tisza superenamuseni on põhimõtteliselt kõik variandid võimalikud," ütles Zsolt Kerner.



Ja need inimesed, kes ikkagi ei tea, kellele oma hääl anda, saavad valida kahe sabaga koera partei.