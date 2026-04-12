ERR Ungaris: valijatel on riigi olukorra kohta arvamusi seinast seina

Välismaa
Ungari valimised.
Kella üheks päeval oli Ungaris käinud valimas juba üle poole hääleõiguslikest kodanikest, mis tõotab rekordilist osavõttu. "Aktuaalsele kaamerale" oma kommentaare jaganud valijatel on riigi seisukorra kohta väga erinevaid arvamusi.

Parlamendivalimised päikselisel kevadpäeval tõid ungarlased suurtes hulkades valimiskastide juurde. Budapesti südalinnas oli valimisjaoskonna ukse taga nii palju rahvast, et vahepeal tekkisid isegi väiksed järjekorrad.

Inimeste vastustest on selge, et tegema on tuldud põhimõttelist valikut.

"Me tahame elada paremini, tähelepanu pensionäridele, korralikku tervishoidu," lausus Margo.

"Viimase 15 aasta jooksul oleme jõudnud punktini, kus kõik, mis sõltub keskvalitsusest, ei toimi hästi. On aeg see ümber pöörata," sõnas Balazs.

"Oli palju korruptsiooni ja skandaale ja võib-olla see, et nad liiguvad lähemale Venemaale. Me ei taha seda, tõesti ei taha," sõnas Aron.

"Mina olen väga rahul oma senise eluga ja sellest lähtudes tegin ma ka oma valimisotsuse," ütles Dalma.

Budapesti äärelinna Csepeli valimisjaoskonna juures käis hommikul samuti väga aktiivne sagimine. Arvamusi oli seinast seina.

"Me elame parimas maailmas. Olen rahul kõigega. Kõigega, mida Orban teeb," lausus Albert Jozsef.

"See, mida meie Viktor on teinud siiamaani, on olnud suurepärane. Ta ei tahtnud minna sõtta, ta tahab osta odavat naftat, pensionärid saavad, mida nad saavad. Minu arvates peame me teda hoidma ja toetama," sõnas Laszlo.

"Me vajame muutust. Ma ei kiida heaks seda, mis siin riigis on aset leidnud. See on tavainimestele väga raske," ütles Erzsebet.

"Minu jaoks on oluline Ungari tulevik ja noored ja kindlasti mitte sõjapropaganda ja kõik see muu, millega nad inimesi hirmutavad. See on vale," rääkis Andras.

Milline on inimeste usk, et opositsiooniliider Peter Magyar tõepoolest suudab oodatud muutuse tuua?

"Ma ei tunne Peter Magyarit, aga selle energiaga, mis tal on, usume, et seda on piisavalt, et meid paremas suunas juhtida isegi pikaajaliselt," ütles Judit.

Valimisjaoskonnad sulgevad uksed õhtul kell seitse, Eesti aja järgi kell kaheksa.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus kuuldemäng

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:36

Monte Carlos Alcarazi alistanud Sinner kerkis taas esireketiks

18:33

ERR Ungaris: valijatel on riigi olukorra kohta arvamusi seinast seina

18:33

Eksperdid: Iraani sõja tulevikku mõjutavad kõige rohkem valimised

18:30

Päevakaja (12.04.2026 18:00:00)

18:15

Viimasel katsel katkestanud Neuville: eesmärk oli lihtsalt läbi sõita

17:39

Kaljult punkte võtnud Zahovaiko: proovime aprillis ellu jääda

17:12

Kaotusseisust välja tulnud TalTech jõudis pronksist võidu kaugusele

16:52

Koolivaheajal põhjustavad taristutööd olulisi häireid rongiliikluses

16:46

VIDEO | Kalju vastas Tambedou iluväravale penaltipunktilt

16:43

Trump: USA blokeerib Hormuzi väina pärast läbirääkimiste ebaõnnestumist

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12:55

Vance lahkus Pakistanist Iraaniga kokkuleppele jõudmata Uuendatud

11.04

Suurbritannia loobub Chagose saarte tagastamisest Uuendatud

11.04

Trumpi sõnul alustab USA Hormuzi väina puhastamist Uuendatud

12:59

Ukraina teatas ligi 2300 lihavõttevaherahu rikkumisest Uuendatud

11.04

Uus parvlaev saab sõitma hakata vaid Virtsu-Kuivastu liinil

11.04

ERR Ungaris: Orbanile võib saatuslikuks saada korrumpeerunud süsteem

11.04

Valge Maja avaldas Washingtoni plaanitava triumfikaare joonised

11.04

Sõja 1508. päev: Ukraina rinnetel peaks hakkama kehtima ülestõusmispüha relvahu Uuendatud

11.04

Iirimaal soovitatakse kütust osta ainult hädavajadusel

11.04

Norra laskesuusakoondised vahetasid treenereid, Tandrevold pisarais

ilmateade

loe: sport

18:36

Monte Carlos Alcarazi alistanud Sinner kerkis taas esireketiks

18:15

Viimasel katsel katkestanud Neuville: eesmärk oli lihtsalt läbi sõita

17:39

Kaljult punkte võtnud Zahovaiko: proovime aprillis ellu jääda

17:12

Kaotusseisust välja tulnud TalTech jõudis pronksist võidu kaugusele

loe: kultuur

13:15

Arvustus. Ühe oru organismid

10:14

Estonia publikupreemia pälvisid Juuli Lill ja Raiko Raalik

10:06

Jaan Rekkor: teatris on tore, sest seal aetakse varjamatult ja mõnuga lihtsalt möla ja plära

09:29

Jazzkaare värske tegevjuht Eva Saar: lapsi ja noori ei tohi kultuurikogemusest ilma jätta

loe: eeter

13:12

Heaolukoolitaja Silja Siller: peame ise võtma vastutuse, et endal oleks hea

12:48

Aastaid müügimehena töötanud Birger Aavik: inimestel on õigus kaubanduskeskuses sinust mööda vaadata

11:00

Priit Pihlap: kui Silvi Vrait laulis šansooni, oli ta nagu Edith Piaf

09:41

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Rita Raavele

Raadiouudised

11.04

Raadioteatri näitlejapreemia pälvis Ugala teatri näitleja Aarne Soro

11.04

Ungari homsetel valimistel võib saada Orbanile saatuslikuks korrptsioon riigis

11.04

Põllumajandus- ja toiduamet soovitab köögiviljade kasvatamisel kasutada EL-i sertifikaadiga seemneid

11.04

Päevakaja (11.04.2026 18:00:00)

10.04

Päevakaja (10.04.2026 18:00:00)

10.04

Kohus peatas kavandatud Siuru asukohas raie ja arheoloogilised uuringud

10.04

Ungari parteid teevad veel viimaseid kampaaniapingutusi

10.04

Elering nihutab kavandatava Estlink 3 trassi

10.04

Raadiouudised (10.04.2026 15:00:00)

10.04

Eesti Energia loovutas Uus-Kiviõli kaevevälja VKG-le

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo