ERR Ungaris: valijatel on riigi olukorra kohta arvamusi seinast seina

Kella üheks päeval oli Ungaris käinud valimas juba üle poole hääleõiguslikest kodanikest, mis tõotab rekordilist osavõttu. "Aktuaalsele kaamerale" oma kommentaare jaganud valijatel on riigi seisukorra kohta väga erinevaid arvamusi.

Parlamendivalimised päikselisel kevadpäeval tõid ungarlased suurtes hulkades valimiskastide juurde. Budapesti südalinnas oli valimisjaoskonna ukse taga nii palju rahvast, et vahepeal tekkisid isegi väiksed järjekorrad.

Inimeste vastustest on selge, et tegema on tuldud põhimõttelist valikut.

"Me tahame elada paremini, tähelepanu pensionäridele, korralikku tervishoidu," lausus Margo.



"Viimase 15 aasta jooksul oleme jõudnud punktini, kus kõik, mis sõltub keskvalitsusest, ei toimi hästi. On aeg see ümber pöörata," sõnas Balazs.

"Oli palju korruptsiooni ja skandaale ja võib-olla see, et nad liiguvad lähemale Venemaale. Me ei taha seda, tõesti ei taha," sõnas Aron.

"Mina olen väga rahul oma senise eluga ja sellest lähtudes tegin ma ka oma valimisotsuse," ütles Dalma.

Budapesti äärelinna Csepeli valimisjaoskonna juures käis hommikul samuti väga aktiivne sagimine. Arvamusi oli seinast seina.

"Me elame parimas maailmas. Olen rahul kõigega. Kõigega, mida Orban teeb," lausus Albert Jozsef.

"See, mida meie Viktor on teinud siiamaani, on olnud suurepärane. Ta ei tahtnud minna sõtta, ta tahab osta odavat naftat, pensionärid saavad, mida nad saavad. Minu arvates peame me teda hoidma ja toetama," sõnas Laszlo.

"Me vajame muutust. Ma ei kiida heaks seda, mis siin riigis on aset leidnud. See on tavainimestele väga raske," ütles Erzsebet.

"Minu jaoks on oluline Ungari tulevik ja noored ja kindlasti mitte sõjapropaganda ja kõik see muu, millega nad inimesi hirmutavad. See on vale," rääkis Andras.

Milline on inimeste usk, et opositsiooniliider Peter Magyar tõepoolest suudab oodatud muutuse tuua?

"Ma ei tunne Peter Magyarit, aga selle energiaga, mis tal on, usume, et seda on piisavalt, et meid paremas suunas juhtida isegi pikaajaliselt," ütles Judit.

Valimisjaoskonnad sulgevad uksed õhtul kell seitse, Eesti aja järgi kell kaheksa.