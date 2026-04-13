Läti valitsus karmistab Air Balticule antava lühiajalise laenu järelevalvet

Air Balticu lennuk. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Valitsus otsustas esmaspäeval täiendada varem vastuvõetud otsust 30 miljoni euro suuruse lühiajalise laenu andmise kohta Läti rahvuslikule lennufirmale Air Baltic, karmistades laenunõudeid ja kehtestades rangema järelevalve, ütles peaminister Evika Siliņa ajakirjanikele pärast valitsuse istungit.

Siliņa kutsus esmaspäeval kokku valitsuse erakorralise istungi, et arutada Air Balticus valitsevat olukorda.

Siliņa sõnul on selge, et kriis Hormuzi väinas niipea ei lõpe, seega peab valitsus lennundussektoriga rääkima.

Siliņa märkis, et paljud riigid seisavad silmitsi probleemidega lennundussektoris ja Läti peaks olema selliseks juhuks valmis. Peaministri sõnul peab transpordiministeerium sellise ohu tekkimisel koostama prioriteetide kava.

Mis puudutab Air Balticu probleeme, siis Siliņa sõnul on mitme sektori esindajad kinnitanud, et lennufirma väärtus ei seisne ainult riigieelarvesse makstavate maksude summas, vaid ka tagajärgedes, mida see paljudele sektoritele kaasa toob.

"Oleme otsustanud täiendada eelmist otsust lisateabega, mis tuleb esitada lühiajalise laenu kui sildfinantseerimise tagamiseks," ütles Siliņa.

Ta rõhutas ka, et praegust geopoliitilist olukorda arvestades on Air Balticul oluline välja töötada uus äriplaan.

Nagu teatatud, on transpordiministeerium osutanud, et välised tegurid, nagu konflikt Lähis-Idas, kütusehindade tõus ja teatud liinide peatamine, on Air Balticu kulusid oluliselt mõjutanud ning lennufirma vajab 30 miljoni euro suurust laenu, et tagada ettevõtte stabiilne tegevus kuni uue äriplaani elluviimiseni.

Seimi eelarve- ja rahanduskomisjon aga ei kiitnud otsust heaks Roheliste ja Talurahva Liidu vastuväidete tõttu. Seimi komisjon arutab küsimust uuesti 14. aprillil.

Air Balticu eelmise aasta kahjum ulatus 44,337 miljoni euroni, mis on 2,7 korda vähem kui 2024. aastal. Eelmisel aastal kasvas firma käive võrreldes 2024. aastaga 4,2 protsenti ja ulatus 779,344 miljoni euroni.

2025. aastal vedas lennufirma oma liinivõrgus kokku 5,2 miljonit reisijat, mis on üks protsent rohkem kui 2024. aastal.

Eelmise aasta augusti lõpus sai Saksamaa rahvuslikust lennufirmast Lufthansa Air Balticu aktsionär. Praegu kuulub Läti riigile 88,37 protsenti firma aktsiatest, Lufthansale 10 protsenti, Taani ärimehele Lars Thuesenile kuuluvale finantsinvestorile Aircraft Leasing 1 ,162 protsenti ja teistele aktsionäridele 0,01 protsenti. Ettevõtte aktsiakapital on 41,819 miljonit eurot.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

