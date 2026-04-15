Trumpi sõnul võib Iraani-vastane sõda varsti lõppeda

USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ALEX BRANDON
USA president Donald Trump ütles telekanalile Fox News, et Iraani-vastane sõda on väga lähedal lõppemisele.

"Ma arvan, et see on peaaegu läbi, jah," ütles Trump. Eraldi intervjuus rääkis Trump veel, et uus kõneluste voor Iraaniga võib toimuda Pakistanis järgneva kahe päeva jooksul.

"Ma arvan, et teid ootab ees kaks hämmastavat päeva," ütles Trump 

USA asepresident J. D. Vance ütles, et Trump püüab sõlmida Iraaniga suurt tehingut. Tema sõnul saadeti Teheranile sõnum, et riiki ootab ees õitseng, kui Iraan lubab, et ei hangi kunagi tuumarelva.

"Trump ei taha teha väikest tehingut. Ta tahab teha suure tehingu," rääkis Vance. 

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Vance'i märkused vihjavad, et USA ja Iraan võivad sõlmida kokkuleppe, mis hõlmab blokaadi lõpetamist, sanktsioonide leevendamist ja miljardite dollarite väärtuses Iraani varade vabastamist.

Iraan teatas aga teisipäeval, et Teheran ja Washington on Pakistani kõneluste järel vahetanud mitu sõnumit. 

Samal ajal tugevdab USA oma sõjalist kohalolekut Lähis-Ida piirkonnas. USA ametnikud ütlesid ajalehele The Washington Post, et piirkonda jõuab sel kuul veel üle 10 000 Ühendriikide sõduri.

Piirkonda saabub lennukikandja USS George H. W. Bush koos oma lahingugrupiga, mis liitub kahe teise lennukikandjate grupiga.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph, Times of Israel

